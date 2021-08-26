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E-book faz homenagem aos 52 anos de história de Jardim da Penha

Com uma localização estratégica, Jardim da Penha tem mais de 30 mil habitantes e a valorização da região só aumenta; Grupo Proeng tem 28 empreendimentos no bairro

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:12

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:12
Com tudo por perto, Jardim da Penha reúne experiências de conexões, encontros, mobilidade, cultura, valorização e história.
Com tudo por perto, Jardim da Penha reúne experiências de conexões, encontros, mobilidade, cultura, valorização e história. Crédito: Proeng/Divulgação
Um dos cinco bairros mais valorizados de Vitória, Jardim da Penha completa 52 anos de trajetória no dia 30 de agosto. E para celebrar a data, aliando modernidade e tradição, um e-book contará as vantagens de se viver na região. Com tudo por perto, o bairro traz experiências de conexões, encontros, mobilidade, cultura, valorização e história.
Com uma localização estratégica, atualmente Jardim da Penha tem mais de 30 mil habitantes e a valorização da região só aumenta. Só o Grupo Proeng tem 28 empreendimentos na região.
“A cada dia percebemos a evolução, modernização e como o bairro se adaptou às mudanças Temos um carinho enorme por Jardim da Penha e percebemos que muitos capixabas também têm o mesmo sentimento. Por esse motivo é uma das principais regiões para investimento do Grupo Proeng”, afirma o diretor-geral da construtora, Antônio Gonçalves.

BAIXE AQUI O E-BOOK:

Arquivos & Anexos

Viver Bem em Jardim da Penha

Saiba mais sobre as manifestações culturais do bairro que é um dos mais tradicionais de Vitória. O e-book reúne também informações sobre a valorização da região e sobre a história de como tudo começou.
Tamanho do arquivo: 8mb
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