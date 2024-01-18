Distribuidora de combustíveis investe em sustentabilidade e no desenvolvimento do ES

A Atlântica Petróleo tem compromisso com a sustentabilidade e reforça o papel como uma marca que trabalha, confia e investe no Espírito Santo Crédito: Atlântica Petróleo/Divulgação

Engana-se quem pensa que sustentabilidade e desenvolvimento econômico são assuntos que não podem andar de mãos dadas. Pelo contrário, empresas que estão de olho nas demandas do mercado e pensam ecologicamente já têm desenvolvido mecanismos que permitem priorizar um crescimento saudável e com impacto social positivo.

A Distribuidora Atlântica Petróleo, é um exemplo, afinal, apenas no último ano, a marca investiu em créditos de descarbonização o equivalente ao plantio de 2,6 milhões de árvores, que representam uma área de reflorestamento de cerca de 6 mil campos de futebol.

Isso comprova o compromisso da empresa 100% capixaba com a sustentabilidade, assim como reforça o papel como uma marca que trabalha, confia e investe no Espírito Santo, como afirma o CEO da Atlântica Petróleo, Francisco Calezane.

De acordo com ele, toda vez que alguém abastece o veículo em um posto da distribuidora, o cliente está contribuindo para o meio ambiente, já que parte desses recursos são revertidos para as iniciativas de redução da emissão de CO2 na atmosfera.

“Somos a única distribuidora 100% capixaba, é a única com base e frota própria que está no mercado. Toda vez que você abastece em um dos nossos postos, está valorizando o que é capixaba, estamos investindo juntos no Espírito Santo”, pontua Calezane.

Para 2024, o empresário reforça que a expectativa é expandir ainda mais a marca com a abertura de novos postos de combustíveis. “Estamos com essas metas no nosso radar e pensando em oferecer experiências cada vez melhores para nossos consumidores.”

Um dos compromissos, inclusive, é a oferta de produtos de qualidade, como a gasolina aditivada Ecomaxx, que pode ser encontrada na maioria dos postos no Espírito Santo e garante maior proteção para o motor e melhoria na performance do veículo. Além disso, uma nova linha própria de lubrificantes automotivos agora faz parte da família. O Voltax é destinado a motores a diesel, já o Fusion é indicado para motores a gasolina, etanol e gás natural veicular (GNV).

“Estamos investindo e valorizando o que é do Estado. Por isso, você que é capixaba, a sua participação também é muito importante na valorização e crescimento desse projeto. Queremos expandir nossos serviços e continuar sendo referência no mercado em que atuamos”, finaliza Francisco Calezane.

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