Diagnóstico precoce aumenta taxa de recuperação do câncer de próstata em 90%

A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, assim como a realização de exames periódicos e preventivos Crédito: Shutterstock

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), um em cada oito homens é diagnosticado com câncer de próstata, o tipo mais comum entre o público masculino. Ainda de acordo com o Inca, somente em 2023, foram mais de 70 mil diagnósticos no país. Entretanto, apesar dos números alarmantes, um estudo da Associação Americana de Urologia revelou que o diagnóstico precoce pode aumentar em mais de 90% as taxas de recuperação da doença.

É por isso que campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, e um acompanhamento médico regular são importantes. Em especial porque o desenvolvimento do câncer de próstata acontece de maneira silenciosa, não apresentando sintomas evidentes, como explica o médico Thales Gouveia Limeira.

“A prevenção salva vidas e a mensagem do Novembro Azul é clara: quanto antes o câncer de próstata for diagnosticado, maiores serão as chances de cura. Cuidar da saúde não é apenas uma escolha, mas um compromisso consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor”, destaca.

De acordo com o doutor Limeira, os dois exames principais para o diagnóstico são o Antígeno Prostático Específico (PSA), que é avaliado por um exame de sangue, e o toque retal. Ambos os procedimentos se complementam para alcançar um diagnóstico preciso, e auxiliam o médico a avaliar o tratamento necessário para o paciente.

O que é o exame PSA e o toque retal?

O Antígeno Prostático Específico (PSA) é uma proteína produzida pela próstata, que pode ser medida pelo exame de sangue. Os níveis elevados da proteína no organismo podem indicar problemas na próstata, como infecção, inflamação, crescimento benigno ou até mesmo câncer.

Entretanto, somente o PSA não é o suficiente para a avaliação da próstata. Ele deve estar aliado ao toque retal para alcançar o diagnóstico preciso, e consequentemente, o tratamento eficaz. Embora muitos homens ainda tenham receio de realizá-lo, esse exame pode salvar vidas.

“O toque retal é um procedimento rápido e indolor que permite ao médico avaliar o tamanho, a forma e a consistência da próstata. Mesmo sendo simples, ainda existe resistência por parte de muitos homens, principalmente por questões culturais. Contudo, ele é muito importante e deve ser realizado em conjunto com o exame de PSA para garantir uma avaliação mais completa da saúde da próstata”, complementa o especialista.

Grupo de risco

Homens acima dos 50 anos devem prestar atenção e inserir consultas periódicas com urologista em suas rotinas. Já para os homens em grupo de risco, a recomendação é fazer as consultas regulares a partir dos 45 anos.

“O grupo de risco é composto por aqueles com histórico familiar de câncer de próstata, sobrepeso ou obesidade. A orientação é que se mantenham atentos e priorizem consultas periódicas para monitorar a saúde da próstata”, finaliza o médico Thales Limeira.

Cuide da sua saúde

Para tirar dúvidas e outras informações sobre o câncer de próstata, a recomendação é procurar profissionais de referência e laboratórios especializados. O Centrolab, por exemplo, é especializado em patologia clínica, em Linhares, e na realização de diferentes exames.

A empresa, inclusive, reforça que a prevenção é a melhor forma de combater o câncer de próstata, assim como a realização de exames periódicos e preventivos podem salvar uma vida.