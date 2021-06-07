Dia dos Namorados: você pode ganhar Scooter no Shopping Vitória

A Scooter elétrica é um veículo cada vez mais popular no ES e sinônimo de sustentabilidade, modernidade e mobilidade urbana. Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

O Dia dos Namorados está chegando e o Shopping Vitória preparou uma promoção especial para os casais apaixonados aproveitarem! Até o dia 16 de junho, a cada R$ 250 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 10 Scooters elétricas 1500W 12AH.

A Scooter elétrica é um veículo cada vez mais popular no Espírito Santo e em todo o Brasil, sendo sinônimo de sustentabilidade, modernidade e mobilidade urbana. Para ter a chance de ganhar este prêmio imperdível, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória. O aplicativo está disponível para ser baixado por smartphones e tablets com sistema Android ou iOS.

O processo para o cadastro é bem simples: basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais. É necessário que apareça a data de emissão, número da nota, o nome e CNPJ do estabelecimento emissor, bem como os produtos adquiridos e o valor total para validação do sistema. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

As lojas do Shopping Vitória estão funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h, sendo facultativo de 13h às 14h e 21h às 22h. As operações de alimentação operam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 16h. As medidas de prevenção continuam sendo rigorosamente seguidas para a segurança de todos os lojistas, colaboradores e clientes.

Além de comprar um presente especial para a pessoa amada, você ainda concorre a uma Scooter elétrica. São 10 chances de ganhar Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A promoção do Dia dos Namorados também é válida para as compras on-line, caso o cliente realize suas compras pela plataforma digital do SV, no site www.shoppingvitoria.com . Os números da sorte contemplados e seus respectivos ganhadores serão divulgados nas mídias sociais do Shopping Vitória, após a apuração realizada no dia 21 de junho.

Lembrando que o regulamento completo da promoção está disponível no SV App e no site. Cada nota/cupom fiscal deve ser cadastrado pelo sistema uma única vez na promoção e somente por um participante. E se você quiser ter mais chances de ganhar, as notas fiscais de compra poderão ser somadas e o eventual saldo, armazenado pelo sistema, poderá ser complementado se houver novas compras. Ou seja, uma compra de R$ 250 nas lojas participantes equivale a um número da sorte. O valor de R$ 500 garante dois números da sorte, e assim por diante.

Então, não perca a chance de comprar aquele presente especial no Shopping Vitória e agradar a quem ama. Quem sabe você é sorteado e ainda ganha uma Scooter elétrica para curtir por aí muitos momentos românticos com o seu par!