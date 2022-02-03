De startup dentro da cozinha a maior provedor de internet do ES

Sede da Loga, empresa capixaba com destaque nacional Crédito: Loga/Divulgação

A Loga, empresa capixaba de telecomunicação, atraiu atenção para o Espírito Santo como case de sucesso no quesito de inovação na qualidade de serviço, produto e atendimento. Há seis anos no mercado, a empresa é responsável por revelar que startups capixabas podem ser referência em âmbito nacional. Dessa maneira, sinalizou um notável cenário de empreendedorismo e oportunidades para expandir e desenvolver negócios no Estado.

“Iniciamos como startup, em uma pequena cozinha que ficava dentro de outra empresa. Éramos uma equipe comercial enxuta, desafiada a ter um crescimento exponencial para grandes tomadas de decisões. Por ser startup, na época, não tínhamos tanta injeção de dinheiro, tivemos que trabalhar com os recursos que tínhamos. Em pouco tempo, ela atingiu muita gente. Iniciamos em Linhares e, logo, passamos a atender a outras cidades do Estado, até chegar à Grande Vitória”, disse a sócia da Loga, a empresária Maria Karolyna Rangel.

No mercado de telecomunicações, as empresas que seguem nesse ramo lidam com desafios diários para trazer inovação aos consumidores. Além disso, há outro desafio: a reputação delas é frequentemente atrelada à qualidade do serviço.

Para preencher a lacuna do mercado que os consumidores de internet demandavam no Espírito Santo, a Loga inovou ao optar pela tecnologia mais avançada em transmissão de dados, a Fiber to the Home (FTTH), que leva a fibra óptica até a residência do cliente.

Maria Karolyna Rangel, empresária e sócia da Loga, ressalta a força da companhia no mercado Crédito: Loga/Divulgação

“Este é o principal benefício para o nosso cliente final, a estabilidade da sua conexão e uma alta taxa de download e upload. Diferentemente de outras empresas de telecom, a Loga permitiu, via Fibra, que o cliente tivesse 100% desses serviços”, acrescentou o coordenador comercial Ismael Rangel.

PIONEIRA NO BRASIL

Tendo inovação como um dos pilares para o desenvolvimento de seu negócio, a Loga trouxe para o mercado capixaba preços acessíveis e competitivos, com a internet ultrarrápida, a fibra óptica. Entretanto, ao perceber que era necessário trazer o consumidor para mais perto e fazer com que ele tivesse uma experiência única com a internet, a empresa lançou a sua Loja de Experiência.

Experimentar a internet antes mesmo de instalá-la na sua casa. A primeira loja com esse conceito no Brasil é a Loja de Experiência em Internet da Loga Crédito: Loga/Divulgação

A loja conceitual e de experimentação confere ao cliente segurança e garantia da qualidade do serviço de internet, pois ele pode utilizar a tecnologia, o produto e equipamentos da empresa. Por exemplo, os clientes podem navegar na rede, assistir a filmes, ouvir música e jogar games.

A primeira Loja de Experiência foi lançada em Linhares, em meados de 2017, tornando-se o primeiro modelo de loja conceitual no Brasil.

“Ao trazermos esse conceito para a Grande Vitória, vimos a oportunidade de expor essa ideia nos grandes polos localizados nos shoppings, mas para isso foi necessário fazer uma adaptação do conceito para quiosques. Era a mesma experiência da loja, mas em um espaço menor”, explicou a empresária Karol Rangel.

Há seis anos no mercado, a Loga inova no atendimento, qualidade e infraestrutura. É a marca escolhida pelos capixabas como a número 1 Crédito: Loga/Divulgação

INOVAÇÃO

Outra estratégia da Loga, com uma ação pioneira no Espírito Santo, foi a implementação dos patinetes elétricos para que os instaladores utilizassem como forma de locomoção, inicialmente na cidade de Vila Velha. Isso ocorreu antes mesmo da chegada das empresas de patinete compartilhado à Grande Vitória.

“Além de preservar o meio ambiente e utilizar energia renovável, conseguimos driblar os gargalos de trânsito. Trouxemos uma equipe técnica nova, que foi treinada para exercer um excelente trabalho de instalações prediais. Por ser um meio de locomoção para os instaladores, visualizamos muitas vantagens tanto para os clientes quanto para a empresa”, afirmou o coordenador comercial Ismael Rangel.

De acordo com ele, as vantagens asseguram um atendimento mais ágil, rápido e eficaz para as instalações internas, pois não há necessidade de escadas ou equipamentos de maior porte, apenas uma mochila com os equipamentos de instalações para atender o cliente.

Estratégia de implementação dos patinetes elétricos da Loga reduziu impacto ambiental no Estado Crédito: Loga/Divulgação

“Os benefícios para a empresa são promover uma locomoção segura para os instaladores. Com a utilização dos patinetes elétricos, o técnico, ao chegar à residência do cliente, não precisa ficar procurando vaga de carro. Qualquer espaço é mais fácil para guardar. Há uma grande economia financeira para a empresa, porque não há gasto com combustível, só com a energia elétrica para recarregar o equipamento”, concluiu o coordenador.

MODELO ESTRATÉGICO DE LANÇAMENTOS

A Loga desenhou um modelo exclusivo para ações de lançamento. Ao expandir os serviços para novos bairros, a empresa sempre organiza uma grande ação promocional com o Exército Laranja, como são chamados os colaboradores.

O Exército, ao adentrar nos novos bairros, chega acompanhado de um ônibus com as cores laranja e azul, que representam a marca da Loga. O Exército Laranja invade as ruas fazendo festa, conversando com o público que tem interesse em contratar a Internet 100% Fibra Óptica.

Espaço onde a Loga começou. De startup dentro da cozinha a empresa referência no mercado capixaba Crédito: Loga/Divulgação

RECONHECIMENTO: A MARCA ESCOLHIDA PELOS CAPIXABAS

A transparência e proximidade são os pilares que constroem a confiança no relacionamento dos clientes com a Loga, que trabalha de forma humanizada, para atender e resolver todas as demandas e necessidades dos usuários de internet, os capixabas se identificam com a marca por ela ser de confiança e que zela por um atendimento de qualidade de alto padrão.

O relacionamento de confiança foi construído ao longo de seis anos, junto as equipes que atuam dentro e fora da empresa e com os próprios clientes. A confiança se solidificou ainda mais em 2021, quando a Loga foi reconhecida como a marca escolhida pelos capixabas, na 12ª edição do Marcas de Valor, da Rede Gazeta.