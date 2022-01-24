Currículo baseado em competências é aposta de centro universitário

Os alunos interagem, trocam conhecimentos e experiências com intervenções pontuais do professor. Crédito: Rodrigo Gavini/ Unisales/ Divulgação

A modernização do sistema de ensino e a disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho fizeram com que o modelo de aprendizagem fosse revisto. Atentas às mudanças globais, algumas instituições de ensino superior implementaram uma nova metodologia em que os estudantes são os protagonistas do conhecimento em busca de respostas e soluções.

É o caso do Centro Universitário Salesiano (UniSales) , em Vitória, que trabalha o currículo baseado em competências profissionais e metodologias ativas, que trazem a eficiência do “aprender na prática”. A instituição oferece uma formação acadêmica voltada para a vivência e para as experiências que o estudante vai levar para a vida profissional, transformando a sua realidade e conquistando a sua realização. “A instituição é pioneira no Espírito Santo nesta metodologia que coloca o aluno, desde o primeiro período, como protagonista do seu aprendizado, por meio das experiências em projetos reais”, afirma a reitora Carmen Luiza da Silva.

“Os alunos interagem, trocam conhecimentos e experiências com intervenções pontuais do professor. A fim de estimular o envolvimento no processo de aprendizagem, os acadêmicos são desafiados a buscar soluções de desafios reais da profissão com base nos conhecimentos adquiridos”, afirma o pró-reitor acadêmico Alexandre Aranzedo, que enfatiza que todo o aprendizado é consolidado com a prática nos laboratórios, nas atividades com a comunidade e nas soluções de problemas reais.

Pautados na missão de promover a formação de profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social, o UniSales assiste os bairros do seu entorno – Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria – e todos os cursos desenvolvem diversos projetos institucionais, pesquisa e extensão universitária nessas comunidades, a fim de promover qualidade de vida, renda, desenvolvimento e sustentabilidade.

Parte prática da faculdade prepara os estudantes ainda mais e abre um leque de possibilidades. Crédito: Rodrigo Gavini/ Unisales/ Divulgação

Além disso, conta com um clínica-escola que oferta atendimentos gratuitos de Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Psicologia e Nutrição à comunidade. Somente no segundo semestre de 2021, já foram realizados mais de 6.000 atendimentos na clínica.

Para a estudante de Farmácia do UniSales Gabrieli Marcus, a parte prática da faculdade prepara os estudantes ainda mais e abre um leque de possibilidades maior. “Até o final do curso terei uma bagagem muito grande tanto na parte profissional quanto pessoal”.

Gabrieli Marcus é estudante de Farmácia do UniSales Crédito: Unisales/Divulgação

Essa opinião também é compartilhada pelo aluno de Psicologia Filipe Loss que afirma que, desde que entrou na faculdade, tem contato com a prática. “Essa metodologia está muito ligada ao apoio que a faculdade proporciona ao aluno.”

TRADIÇÃO E EXPERIÊNCIA EM EVOLUÇÃO

Prestes a completar 100 anos de chegada dos Salesianos no Espírito Santo, em 2023, sendo 21 deles dedicados ao ensino superior, a instituição conta com 22 cursos de graduação na modalidade presencial, semipresencial e EAD, como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Filosofia, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e nas áreas da Engenharia e Tecnologia.

Filipe Loss, aluno de Psicologia do UniSales Crédito: Unisales/ Divulgação

Desde 2019, o UniSales adotou uma nova proposta de aprendizado com currículo baseado em competências com uma matriz que se estrutura por projetos que visam o desenvolvimento das competências que abrangem conhecimentos, habilidades, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. A instituição é pioneira no Espírito Santo nessa metodologia que coloca o aluno, desde o primeiro período, como protagonista do seu aprendizado por meio de experiências em projetos reais.

Ao todo, mais de 8 mil alunos foram formados pela instituição, que conta com uma área de 37 mil m² de espaço, 28 laboratórios, quadras poliesportivas, ginásio de esporte e clínica.

O UniSales também possui o maior desconto para a nota do Enem, onde o aluno pode garantir descontos de até 100% durante todo o curso. Além de descontos especiais para transferência e 2ª graduação, alunos da rede pública, católicos e empresas e instituições conveniadas e financiamentos estudantis como Fies, Nossa Bolsa, Faça Acontecer e Credies.

Alunos e professor durante atividade no UniSales: instituição conta com 22 cursos de graduação Crédito: Rodrigo Gavini/ Unisales/ Divulgação

SAIBA MAIS

Mais informações: em UniSales

Endereço: Av. Vitória, 950, Forte São João – Vitória

Telefone: (27) 3331-8500

WhatsApp: (27) 98123-4566

VEJA O VÍDEO DO UNISALES NO "MADE IN ES":