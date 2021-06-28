Cuidados que vão além do compromisso com a saúde

Unimed Sul Capixaba Crédito: Divulgação

A Unimed Sul Capixaba está há 31 anos na região Sul do Espírito Santo e este ano fará parte do Projeto Belezas do Sul, uma iniciativa que tem como compromisso fomentar e divulgar o que cada uma das cidades têm a oferecer em relação ao turismo e suas belezas naturais.

O projeto foi criado há três anos e este é o primeiro que a cooperativa faz parte da iniciativa. O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista Pinto, ressalta que é compromisso da Unimed ir além do atendimento de excelência em saúde, e incluir o desenvolvimento sustentável da comunidade que está inserida.

“Participar do projeto Belezas do Sul nos dá a segurança de que estamos envolvidos em uma iniciativa séria e que irá valorizar ainda mais a região Sul do Espírito Santo, que, como já sabemos, possui muitas potencialidades que devem ser reconhecidas e estimuladas”, disse.

Como cuidar das pessoas está na essência do trabalho desenvolvido pela cooperativa, ela entende que o projeto está alinhado a um dos principais princípios do cooperativismo, que é o Interesse pela Comunidade. “Nada mais natural do que nos conectarmos com projetos que estejam fundamentados no desenvolvimento das dimensões econômica, ambiental e social, e, dessa forma, contribuam para novas perspectivas para toda sociedade”, ressalta Leandro.

Novo hospital Unimed Sul Capixaba

Valorização

Para o diretor-presidente da Unimed sul Capixaba, o turismo é uma das principais potencialidades de desenvolvimento de uma região, seja o desenvolvimento econômico, social ou cultural. “Valorizar e fortalecer um turismo organizado é uma forma de promover a sua capacidade competitiva, com o estímulo a iniciativas empreendedoras e a parcerias entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. No fim, todos saem ganhando com o desenvolvimento local e a geração de mais empregos e renda”, ressalta.

Cuidados

A Unimed Sul Capixaba tem uma carteira de planos de saúde muito diversificada, que atende a clientes com os mais diversos perfis, com planos individuais, familiares ou coletivos, de abrangência regional, estadual ou nacional. “Somos a única operadora da região com Maternidade e Hospital próprios e temos a maior rede credenciada e a maior rede de médicos, em várias especialidades, por toda a região sul capixaba”, diz Leandro.

Ainda segundo o presidente, no segundo semestre será implementado a Robô Laura no Hospital Unimed, uma inteligência artificial inédita no Estado, capaz de monitorar os pacientes e identificar aqueles com maior trajetória de risco, permitindo a intervenção precoce da equipe assistencial.

Assistência Completa