Cooperativismo promove o desenvolvimento socioambiental

Cientes do importante papel socioeconômico que desempenham no Estado, as cooperativas do Sicoob ES, criaram em 2018, o Fundo de Investimento Social (FIS), com o objetivo fomentar o desenvolvimento dos municípios, através da promoção de ações sociais, educacionais, ambientais, esportivas, culturais, de empreendedorismo, saúde e inovação tecnológica.

Os recursos que compõem o FIS são originados de uma parte do resultado das cooperativas, e possibilitam a realização de projetos do Sicoob e o apoio a iniciativas realizadas por entidades sem fins lucrativos, cuja seleção ocorre por meio de edital.

Na região norte do Espírito Santo, o Sicoob Leste Capixaba destinou mais de R$ 1,5 milhão para projetos sociais nos últimos anos. Só em 2020, o investimento realizado foi de R$ 480 mil, distribuídos para 19 projetos que beneficiaram mais 6.822 pessoas.

Sede do Sicoob Leste Capixaba Crédito: Bruno Lopes

Para o presidente do Sicoob Leste Capixaba, José Nivaldo Casagrande, a criação do FIS permitiu a ampliação do investimento direto nas comunidades e uma aproximação ainda maior com a sociedade.

Uma das iniciativas apoiadas pelo FIS foi a instalação do sistema para geração de energia fotovoltaica, nas obras sociais Nossa Senhora da Penha, em Linhares, que atende 250 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A irmã Gerline Deolinda, diretora-presidente da instituição, destaca que “o sistema gerou uma grande economia, possibilitando reverter os gastos com energia em alimentação e material para oficinas ofertadas”.

A diretora operacional do Sicoob Leste Capixaba, Michelle Manzoli, explica a previsão para 2021 é de investimentos superiores a R$ 500 mil. “Nesse edital, as iniciativas estão mais voltadas à geração de renda e sustentabilidade, como o projeto de produção orgânica de alimentos da Associação de Pescadores e Catadores de Caranguejo de Aracruz”, destaca a diretora.

Alair Giuriato, diretor executivo da cooperativa, reforça que o Sicoob possui a linha de crédito Ecoar, destinada à execução de projetos de energia limpa e renovável, com condições diferenciadas para os associados. De acordo com Giuriato, “desde o início de 2020, o Sicoob Leste Capixaba liberou 215 operações de crédito nesta linha, no montante de R$ 21,9 milhões”.