Cooperativa Sicredi é eleita a 4ª melhor empresa para trabalhar no país e planeja expansão no ES

Equipe de colaboradores de uma unidade do Sicredi, em Linhares. Para dezembro, uma nova unidade será inaugurada no município Crédito: Sicredi/Divulgação

Por trás de grandes negócios, há um corpo de colaboradores que se dedica ao desenvolvimento diário de todos os serviços. Para que bons resultados sejam alcançados, é preciso, então, de um ambiente de trabalho saudável em que o modelo de negócios tenha como foco o desenvolvimento humano nesses espaços. Essa é a missão do Sicredi, eleita, no mês de outubro, a quarta melhor empresa para se trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW).

O Gerente Regional de Desenvolvimento da Cooperativa, Alex Minussi Feliciani, explica que o reconhecimento na categoria “Grandes Empresas” é fruto de um propósito muito claro defendido pelo Sicredi: “Defendemos a cultura de pessoas para pessoas, e que o cooperativismo esteja na essência dos nossos colaboradores.”

É por isso que nos planos de expansão do Sicredi, a Cooperativa tem buscado alinhar os valores de um modelo de negócios mais humano com as contratações. Feliciani ainda reforça que esse processo visa, inclusive, dar oportunidades para futuros colaboradores com ou sem experiência, isso porque o Sicredi incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores

“Temos um interesse genuíno pelo desenvolvimento da carreira dos nossos colaboradores, porque acreditamos que isso é o que torna as pessoas mais comprometidas, assim reforçamos nossa preocupação em melhorar a qualidade de vida das regiões em que estamos inseridos”, destaca o Gerente.

Resultados da pesquisa

A boa colocação no ranking entre “Grandes Empresas” se deu a partir de uma avaliação realizada por meio da Pesquisa de Clima e análise do Book de Práticas, feita com 34 mil colaboradores do Sicredi, de um total de mais de 40 mil pessoas na instituição, em todo o país.

Inauguração da agência do Sicredi, em São Mateus Crédito: Sicredi/Divulgação

O índice geral de confiança, que avalia as percepções de como é trabalhar na instituição, foi de 89%, já o Employee Net Promoter Score (e-NPS), que mede o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos trabalharem, foi de 84%.

Esse reconhecimento comprova, para a superintendente executiva de Gestão de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Garcia Schmidt, a construção de um ambiente de trabalho positivo e humanizado.

“Essa é uma conquista das mais de 40 mil pessoas colaboradoras que fazem do Sicredi um ótimo lugar para trabalhar e que, todos os dias, vivem o nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, fazendo a diferença na vida dos nossos mais de 7 milhões de associados", salienta.

Inauguração da agência do Sicredi, em Aracruz Crédito: Sicredi/Divulgação

Planos de expansão

Para os próximos meses, os objetivos da empresa, de acordo com o gerente regional de Desenvolvimento da cooperativa, Alex Minussi Feliciani, é de consolidar o processo de expansão no Espírito Santo e até 2025 a meta é estar presente em, no mínimo, 50% dos municípios capixabas.

“Temos projetado a inauguração de mais uma agência com anexo a uma estrutura de sede, em Linhares, para dezembro deste ano. Os colaboradores já estão em período de treinamento e aculturamento. Já para 2024, temos a expectativa de inaugurar mais três agências no Norte”, finaliza.

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