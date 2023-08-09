Cooperativa do ES destina R$ 2,2 bilhões de crédito para o agronegócio

Para crescer, é preciso investir. No Espírito Santo, os produtores rurais terão um robusto incentivo de crédito este ano para fortalecer o agronegócio. O Sicoob ES disponibilizará R$ 2,2 bilhões para custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção rural através do Plano Safra 2023/2024.
Em todo o Brasil, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais. Esse número representa um aumento de aproximadamente 33% em relação ao ano-safra anterior, em que foram concedidos cerca de R$ 39 bilhões em crédito para pequenos e médios produtores, em sua maioria.
Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, enfatiza que o incremento dos investimentos destinados aos agricultores na próxima safra será fundamental para impulsionar o crescimento sustentável do agronegócio.
"Em nosso Estado, o Sicoob ocupa a segunda posição como financiador do agronegócio, além de ser o principal intermediário dos recursos provenientes do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e do BNDES Rural. Reconhecemos plenamente o poder e a importância do agronegócio para o Brasil e nossa região, e estamos comprometidos a oferecer um apoio cada vez mais sólido aos produtores, trabalhando em parceria para encontrar as melhores soluções que impulsionem o desenvolvimento do setor", destaca Venturim.
O princípio do Plano Safra é fornecer aos produtores rurais recursos suficientes para subsidiar suas despesas e investimentos, adequando os pagamentos de acordo com o retorno do empreendimento. Além disso, existem linhas específicas para incentivar a profissionalização dos pequenos e médios produtores por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp).
Para acessar os recursos, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da sua propriedade, seja por escritura, contrato de parceria, comodato ou assentamento; estar em dia com a situação tributária, por meio do Imposto Territorial Rural (ITR); e em regularidade com as obrigações ambientais, apresentando seu Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenças e Outorgas. A previsão é de que os recursos beneficiem mais de 10 mil cooperados neste ano-safra 23/24.
Saiba mais sobre o Sicoob
O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 670 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.
Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online. Em nível nacional, soma mais de 7 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 391 municípios.
É formado por aproximadamente 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4.500 pontos de atendimento em 2.337 cidades brasileiras.
Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.