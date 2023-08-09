Cooperativa do ES destina R$ 2,2 bilhões de crédito para o agronegócio

Em todo o país, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais Crédito: Arthur Amorim/Sicoob ES/Divulgação

Para crescer, é preciso investir. No Espírito Santo, os produtores rurais terão um robusto incentivo de crédito este ano para fortalecer o agronegócio. O Sicoob ES disponibilizará R$ 2,2 bilhões para custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção rural através do Plano Safra 2023/2024.

Em todo o Brasil, o Sicoob projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais. Esse número representa um aumento de aproximadamente 33% em relação ao ano-safra anterior, em que foram concedidos cerca de R$ 39 bilhões em crédito para pequenos e médios produtores, em sua maioria.

Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, enfatiza que o incremento dos investimentos destinados aos agricultores na próxima safra será fundamental para impulsionar o crescimento sustentável do agronegócio.

"Em nosso Estado, o Sicoob ocupa a segunda posição como financiador do agronegócio, além de ser o principal intermediário dos recursos provenientes do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) e do BNDES Rural. Reconhecemos plenamente o poder e a importância do agronegócio para o Brasil e nossa região, e estamos comprometidos a oferecer um apoio cada vez mais sólido aos produtores, trabalhando em parceria para encontrar as melhores soluções que impulsionem o desenvolvimento do setor", destaca Venturim.

Cleto Venturim: "Reconhecemos plenamente o poder e a importância do agronegócio para o Brasil e nossa região" Crédito: Sicoob/Divulgação

O princípio do Plano Safra é fornecer aos produtores rurais recursos suficientes para subsidiar suas despesas e investimentos, adequando os pagamentos de acordo com o retorno do empreendimento. Além disso, existem linhas específicas para incentivar a profissionalização dos pequenos e médios produtores por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp).

Para acessar os recursos, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da sua propriedade, seja por escritura, contrato de parceria, comodato ou assentamento; estar em dia com a situação tributária, por meio do Imposto Territorial Rural (ITR); e em regularidade com as obrigações ambientais, apresentando seu Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenças e Outorgas. A previsão é de que os recursos beneficiem mais de 10 mil cooperados neste ano-safra 23/24.

Saiba mais sobre o Sicoob

O Sicoob atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos Crédito: Sicoob ES/Divulgação

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 670 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). São seis as cooperativas filiadas: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.

Oferece todos os serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online. Em nível nacional, soma mais de 7 milhões de cooperados, está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal e é a única instituição financeira presente em 391 municípios.