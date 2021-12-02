Cooperativa de Saúde prevê expansão no Noroeste do ES

Unimed Noroeste Capixaba tem projeto de expansão do hospital de Colatina Crédito: Unimed Noroeste/Divulgação

Referência regional em saúde, a Unimed Noroeste Capixaba atua há 28 anos em Colatina e foi formada por um grupo de 20 médicos, tornando-se a primeira cooperativa de trabalho médico da região.

As quase três décadas de atuação na região confirmam a confiança que a Unimed tem junto aos colatinenses. Esse resultado é fruto do trabalho feito pelos cooperados, colaboradores e pela estrutura com equipamentos de ponta. Na 18ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, a cooperativa médica conquistou o primeiro lugar nas categorias “Hospital Particular” e “Plano de Saúde”.

“Todo o trabalho feito pelos cooperados e colaboradores visa a melhoria na assistência, pois acreditamos que garantir atendimento de qualidade e seguro é garantir também o reconhecimento pelo trabalho prestado”, salienta o diretor-presidente da Unimed Noroeste, Welderson Luiz Specimili Rodrigues.

Desafios surgiram em meio à pandemia, mas a cooperativa conseguiu se garantir financeiramente, valorizando os cooperados e conquistando certificações e premiações que são frutos de uma gestão responsável.

Os trabalhos desenvolvidos contribuíram decisivamente para que a Unimed enfrentasse os obstáculos, investindo em projetos que visam a melhoria contínua na assistência prestada aos clientes e na valorização do trabalho dos cooperados para vencer o período.

Para os próximos anos, a cooperativa prevê um crescimento significativo e questões estratégicas já estão sendo trabalhadas para o alcance desse resultado. Há um projeto de expansão do hospital em Colatina e a construção do laboratório Unimed e da clínica de especialidades em São Gabriel da Palha.