Construtora prepara lançamento na área nobre de Vitória com apês de até 337 m²

Projeção de unidade do Life Garden, que tem o DNA Galwan: condomínio fechado com obra a preço de custo e vista privilegiada Crédito: Galwan/Divulgação

A procura por imóveis de qualidade em Vitória, com espaço interno, lazer e localização privilegiada, levou a Galwan a acelerar o lançamento do Life Garden Residencial. Localizado na Praia de Santa Helena, no limite com a Enseada do Suá, o Life Garden tem vista eterna para o mar e está próximo do Shopping Vitória, praias, praças, escolas, restaurantes, academias e outras comodidades.

O terreno de 3.258m² vai receber uma torre com 17 pavimentos tipo, com quatro apartamentos por andar. São apartamentos de quatro e três quartos, que vão de 101m² a 162m², além de quatro coberturas duplex, todas com piscina e churrasqueira, que variam de 203m² a 337m².

“Estamos lançando mais um condomínio fechado Galwan com obra a preço de custo. Os interessados já podem fazer o cadastro de reserva no site da Galwan e conferir as informações nesse endereço eletrônico ou com nossos corretores”, explicou o diretor-presidente da Galwan, José Luis Galvêas Loureiro, que há mais de 40 anos atua no segmento de condomínio fechado, também chamado de obra por administração a preço de custo.

Galvêas acredita que o empreendimento será viabilizado rapidamente, com a adesão dos interessados no empreendimento e a formação do grupo de condôminos.

"É uma opção muito boa, um terreno privilegiado, com construção a preço de custo. Já temos uma boa quantidade de clientes cadastrados. Acreditamos que imóvel continua sendo excelente opção para investir ou para morar." José Luis Galvêas Loureiro - Presidente da Galwan

Ele lembra que o empreendimento segue a filosofia de Galwan de oferecer áreas de lazer completas, com opções diversificadas para todas as idades. Tudo entregue mobiliado e decorado, com área comum abastecida com energia fotovoltaica, o que diminui o valor do condomínio.

Projeto mostra como será a área gourmet do Life Garden Crédito: Galwan/Divulgação

O Life Garden será construído na esquina das ruas Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira com Alaor de Queiroz Araújo, onde anos atrás havia um posto de gasolina.

“O prédio tem uma vista privilegiada da Enseada e da Curva de Jurema. É uma região de grande valorização. Vamos ceder parte do terreno para criar uma terceira faixa para carros, beneficiando o tráfego no entorno”, disse Galvêas.

Edifício Life Garden

Life Garden será construído na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira Crédito: Galwan/Divulgação