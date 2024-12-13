Confira os produtos que vão te ajudar a preparar a casa para o verão

Manter o lar climatizado para as altas temperaturas é essencial para o conforto Crédito: Shutterstock

O final de ano chegou e com ele as altas temperaturas características do verão brasileiro. E não tem outra: quando os termômetros estão nas alturas, o investimento em produtos que tornam o lar mais confortável e climatizado é essencial para aproveitar a estação da melhor forma possível.

Pensando nisso, a Leroy Merlin, rede de varejo focada no lar e que conquistou o primeiro lugar no 15º Prêmio Marcas de Valor A Gazeta, que dá visibilidade às marcas mais admiradas em diversas áreas no Estado, trouxe uma seleção exclusiva de itens para preparar a casa e passar menos sufoco com o calorão, criando um ambiente aconchegante e agradável.

Confira os produtos que vão deixar a sua casa preparada para os dias de calor intenso:

Aparelhos de ar e ventilação

Ar-condicionado é a saída para quem quer escapar do calorão Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

Para aguentar as altas temperaturas, um ventilador ou ar-condicionado são uma excelente pedida. Para os que preferem o conforto do ar-condicionado, o que não faltam são opções: tem para colocar em janelas, split de 9 mil BTUs até 48 mil BTUs e também modelos portáteis para os que priorizam mobilidade.

Para os que estão de olho em ventiladores, o ventilador portátil Arno X-TREME 7 pode ser transportado facilmente entre os cômodos e possui um longo alcance de ar de até 11m.

Quer uma dica para que ele ventile um ar mais fresco? Deixe seu aparelho próximo a um local ventilado e coloque um balde com muito gelo na frente dele. Será sucesso!

Piscinas

Piscinas refrescam e são ótimos espaços para descansar Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

O verão pede por uma piscina para curtir os dias escaldantes relaxando e se refrescando. Caso você não tenha uma por não usá-la com frequência nas outras estações, priorize opções que podem ser desmontadas, como as piscinas infláveis ou de armar, por serem fáceis de encher e de guardar.

Enquanto as piscinas infláveis só precisam de uma bomba de ar ficarem prontas para uso, as piscinas de armar costumam ter capacidades maiores e possuem hastes de alumínio que funcionam como um “esqueleto” para a capa de PVC, ou seja, não precisam ser infladas, apenas montadas.

A Leroy Merlin possui uma enorme variedade de piscinas a pronta entrega, além de vender também toda a parte de manutenção e tratamento. Os modelos podem ser de 56 litros, para as crianças curtirem, até 12 mil litros.

Ombrelones

Ombrelone ajuda a curtir o calor ao mesmo tempo em que aproveita a sombra Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

Aproveitar o verão para pegar um sol é ótimo, mas é importante lembrar que a sombra também tem o seu valor para evitar problemas na pele, que podem aparecer devido aos raios solares intensos.

Para isso, uma boa opção é instalar ombrelones no quintal de casa. Dessa forma, dá para relaxar e recarregar as energias sob a sombra segura desse tipo de guarda-sol, e ainda é possível instalar esses produtos sobre as mesas, algo que pode te permitir escrever ou digitar sem precisar ficar confinado em casa.

Quem deseja aproveitar o verão com esse produto pode optar pelo Ombrelone Lateral Articulável em Alumínio Sonora, que possui uma estrutura de alumínio resistente à corrosão e ferrugem, além de cobertura removível com proteção UV e garantia de três anos.

Variedade de produtos impressiona

Opções não faltam para quem deseja preparar o ambiente para o verão ou apenas dar um upgrade na casa com os produtos da Leroy Merlin. Isso porque a empresa conta com mais de 150 mil produtos disponíveis para atender a qualquer demanda do lar, além de ofertar mais de 200 tipos de novos serviços de instalação e reforma para os clientes, que vão desde reformas de apartamento até instalação de papel de parede.

Leroy Merlin oferece 200 tipos de serviço de instalação Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

“Na Leroy Merlin, oferecemos a solução completa para nosso cliente e também uma variedade de produtos tanto para a área interna quanto externa. Também realizamos diversos serviços de instalação com a qualidade e garantia que só uma multinacional pode proporcionar” comenta a gerente comercial da loja de Vitória, Cintya Holanda.

Leroy Merlin

Leroy Merlin possui alta variedade de problemas Crédito: Divulgação/Leroy Merlin