Confira 5 dicas de trânsito para garantir a segurança na folia

Pelo aumento do fluxo nas ruas, Carnaval exige atenção especial Crédito: Shutterstock

O Carnaval do Brasil começa no Espírito Santo e não é à toa: o capixaba sabe festejar. Seja nos desfiles das escolas de samba, seja nos blocos de rua, a folia no Estado é a combinação ideal entre tradição e cultura.

Entretanto, para a festa ser um sucesso do início ao fim, alguns cuidados são necessários: manter a hidratação, usar roupas leves e confortáveis e, claro, manter a atenção e responsabilidade no trânsito.

Para o gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Jederson Lobato, o bom comportamento humano nas vias é o principal fator para evitar acidentes.

“Quando se trata de segurança no trânsito, as nossas atitudes e tomadas de decisão influenciam diretamente. A maior parte dos acidentes ocorre justamente por imprudência do condutor, então, criar uma cultura de paz no trânsito é essencial”, afirma.

Para criar essa consciência, o gerente listou cinco dicas essenciais para um trânsito mais seguro. Confira:

1. Bebida e direção não combinam de jeito nenhum

Beber no Carnaval jamais pode ser conciliado com direção, ideal é buscar outros meios de transporte Crédito: Shutterstock

O condutor consciente sabe que bebida e direção são dois elementos que não podem ser combinados em nenhuma época do ano. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define a prática como uma infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir por 12 meses, multa de R$ 2.934,70 e curso de reciclagem obrigatório.

Vale lembrar que recusar o bafômetro, equipamento usado nas blitze da Lei Seca, também configura infração com as mesmas responsabilidades administrativas. Para quem vai beber, a dica é optar pelo uso de transportes públicos ou alternativos.

“O foco é a proteção das pessoas, retirando das ruas os condutores que fizeram qualquer ingestão de bebida alcoólica que tenha sido metabolizada pelo organismo. Ou seja, quem usou enxaguante bucal ou comeu alimentos flambados não precisa se preocupar”, complementa Jederson.

2. Atenção à velocidade

O excesso de velocidade é uma infração de trânsito com efeitos graves ao condutor. Se o motorista for pego em velocidade superior a 50% da máxima permitida na via, será aplicada multa de R$880,41 e a suspensão do direito de dirigir, com a obrigatoriedade de frequentar curso de reciclagem.

Além disso, a velocidade alta representa um perigo pelo risco de perda de controle do veículo e aumento da gravidade das lesões em caso de acidente.

3. Use os equipamentos de segurança

Ao pilotar, é importante estar atento também aos equipamentos. No carro, o cinto de segurança é obrigatório para todos. Crianças devem estar na cadeirinha adequada de acordo com a idade e tamanho. Já os animais precisam ser alocados em caixas ou em outros itens de segurança que impeçam a livre movimentação pelo veículo.

Objetos também não podem estar soltos no automóvel, já que em caso de frenagem ou acidente, o peso aumenta por causa da velocidade e podem virar uma arma contra os próprios passageiros.

Para os motociclistas, além do capacete e calçado fechado obrigatórios, Jederson aconselha que, por mais que não esteja na lei, o uso de roupas claras é uma boa pedida.

“Elas facilitam que o motociclista seja visto pelos outros condutores na via. Outra coisa é que o uso de roupas de banho para pilotar seja evitado, pois, pela falta de proteção, uma queda simples pode trazer muitos danos”, pontua.

4. Deslocamento seguro para curtir o Carnaval

Aumento de pessoas nas ruas durante o Carnaval é fator de atenção Crédito: Shutterstock

Para fazer bonito na avenida e nas vias, obedecer à sinalização e respeitar os pedestres e ciclistas é essencial, visto que, durante a folia, o número de pessoas pela cidade aumenta consideravelmente.

Os pedestres são os mais vulneráveis, mas eles também precisam fazer a parte deles. Quem for curtir os blocos de rua deve atravessar o semáforo sempre na faixa e ficar atento à sinalização.

Inclusive, segundo Jederson Lobato, o CTB estabelece um princípio de que os veículos maiores devem preservar os menores, enquanto os motorizados, os não motorizados, e todos devem preservar a segurança dos pedestres.

“A cultura de paz no trânsito se constrói com respeito. Por isso, o motorista deve se informar sobre o percurso dos blocos e utilizar os aplicativos de localização, para que esse respeito ao mais vulnerável se mantenha”, destaca.

5. Faça checklist preventivo

Quem aproveita o Carnaval para viajar, já deve ter feito o checklist para não passar perrengue na folia com itens essenciais como protetor solar e fantasia.

Entretanto, quem vai colocar o pé na estrada deve colocar a documentação no topo dessa lista para garantir um percurso tranquilo, garantindo que está levando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e documentos do carro consigo.

O veículo também merece uma atenção especial. Se vai de carro, antes de sair, confira com um especialista se está tudo certo com os pneus, freios, suspensão, faróis, para-brisas e cinto de segurança para garantir a própria segurança e de toda família. Para quem vai de moto, fique atento à regulagem da corrente, níveis de água e capacete para o condutor e para o passageiro.

Independente do meio de transporte, outro fator é essencial: o planejamento da viagem. “O cansaço é um fator que contribui e muito para acidentes de trânsito. Na hora de se planejar, garanta que está bem descansado e escolha um horário tranquilo para pegar a estrada”, finaliza o Gerente de Fiscalização de Trânsito.

Detran-ES