Como se preparar para o Enem 2022 e mandar bem na prova

Apenas em 2022, o Madan acumulou mais de 100 aprovação em universidades públicas do país Crédito: Madan/Divulgação

A prova mais aguardada do ano para os estudantes do país está chegando. Nos próximos dias 13 e 20 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será aplicado para aqueles que querem começar um curso de ensino superior ou apenas testar os conhecimentos. Para se dar bem na prova é preciso ter uma rotina de estudos bem definida, além de se preparar fazendo exercícios e simulados ao longo do ano.

“É preciso se dedicar. É um ano puxado e não existe uma receita para se dar bem no final. A aprovação só chega com muita dedicação, estudos diários e planejamento. Mas sempre tendo em mente que a preparação psicológica é também fundamental”, destaca o diretor de ensino do Centro Educacional Madan, Daniel Rojas.

Com experiência na preparação para os principais vestibulares do país, a escola foi fundada em 2016 e busca direcionar os alunos por meio de uma metodologia de ensino de alta performance. Os professores são preparados e capacitados para preparar os vestibulandos para qualquer desafio.

Pensando nisso, Daniel Rojas e o professor de redação do Madan, Carlos Lima, separaram algumas dicas para quem está na reta final de estudos e quer se dar bem no vestibular.

01 Tenha uma rotina Planejamento é a palavra-chave. “O ano de vestibular é um ano muito pesado para o aluno. Mas a nossa metodologia é embasada para que eles consigam garantir, no mínimo, cinco horas diárias de estudo”, afirma o diretor de ensino. 02 Leia e tenha repertório Outro ponto importante durante esse processo de preparação é ler muito e buscar referências de conhecimento que possam ajudar na redação. “Isso vai ajudar a melhorar o vocabulário e aumentar o repertório, principalmente porque o texto é de natureza argumentativa, então é preciso se posicionar diante um assunto, expor o ponto de vista e sustentar a tese por meio de estratégias de argumentação”, pontua Carlos Lima. 03 Faça simulados Revisar, estudar e simular é fundamental nesse processo. Por isso, vale sempre ficar de olho e recuperar provas antigas do vestibular a ser prestado para se familiarizar com o estilo de questões e ter uma direção melhor dos conteúdos que são geralmente cobrados nas questões. 04 Cuide da mente Mas não vale deixar de lado a rotina de saúde mental. “No Madan, temos aulas de meditação toda segunda e ajudamos a encontrar mecanismos de controle da ansiedade, além de incentivar um sono bem regulado e atividade física. Hoje em dia, falamos que um aluno de vestibular de alta performance precisa se preocupar com todas as áreas”, afirma Daniel Rojas.

MADAN

A missão do Madan é desenvolver o protagonismo do aluno e utilizar das metodologias de ensino de alta performance para aperfeiçoar as competências cognitivas e socioemocionais de cada estudante. Com uma equipe pedagógica multidisciplinar e capacitada, a escola busca promover uma transformação na sociedade por meio do ensino de qualidade.

Para o curso de Medicina, o Madan teve 15 aprovações em universidades públicas Crédito: Madan/Divulgação

Quem ficou interessado e quer ter a oportunidade de estudar na instituição no próximo ano, as inscrições para o bolsão 2022 estão abertas e vão até o dia 19 de novembro. A prova será realizada no dia 26 de novembro.

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