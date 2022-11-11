Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Como se preparar para o Enem 2022 e mandar bem na prova

Na reta final para um dos principais vestibulares do ano, professores do Centro Educacional Madan dão algumas dicas para deixar o nervosismo de lado e garantir um bom resultado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

11 nov 2022 às 19:51

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 19:51

Apenas em 2022, o Madan acumulou mais de 100 aprovação em universidades públicas do país
Apenas em 2022, o Madan acumulou mais de 100 aprovação em universidades públicas do país Crédito: Madan/Divulgação
A prova mais aguardada do ano para os estudantes do país está chegando. Nos próximos dias 13 e 20 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será aplicado para aqueles que querem começar um curso de ensino superior ou apenas testar os conhecimentos. Para se dar bem na prova é preciso ter uma rotina de estudos bem definida, além de se preparar fazendo exercícios e simulados ao longo do ano.
“É preciso se dedicar. É um ano puxado e não existe uma receita para se dar bem no final. A aprovação só chega com muita dedicação, estudos diários e planejamento. Mas sempre tendo em mente que a preparação psicológica é também fundamental”, destaca o diretor de ensino do Centro Educacional Madan, Daniel Rojas.
Com experiência na preparação para os principais vestibulares do país, a escola foi fundada em 2016 e busca direcionar os alunos por meio de uma metodologia de ensino de alta performance. Os professores são preparados e capacitados para preparar os vestibulandos para qualquer desafio.
Pensando nisso, Daniel Rojas e o professor de redação do Madan, Carlos Lima, separaram algumas dicas para quem está na reta final de estudos e quer se dar bem no vestibular.

01

Tenha uma rotina

Planejamento é a palavra-chave. “O ano de vestibular é um ano muito pesado para o aluno. Mas a nossa metodologia é embasada para que eles consigam garantir, no mínimo, cinco horas diárias de estudo”, afirma o diretor de ensino.

02

Leia e tenha repertório

Outro ponto importante durante esse processo de preparação é ler muito e buscar referências de conhecimento que possam ajudar na redação. “Isso vai ajudar a melhorar o vocabulário e aumentar o repertório, principalmente porque o texto é de natureza argumentativa, então é preciso se posicionar diante um assunto, expor o ponto de vista e sustentar a tese por meio de estratégias de argumentação”, pontua Carlos Lima.

03

Faça simulados

Revisar, estudar e simular é fundamental nesse processo. Por isso, vale sempre ficar de olho e recuperar provas antigas do vestibular a ser prestado para se familiarizar com o estilo de questões e ter uma direção melhor dos conteúdos que são geralmente cobrados nas questões.

04

Cuide da mente

Mas não vale deixar de lado a rotina de saúde mental. “No Madan, temos aulas de meditação toda segunda e ajudamos a encontrar mecanismos de controle da ansiedade, além de incentivar um sono bem regulado e atividade física. Hoje em dia, falamos que um aluno de vestibular de alta performance precisa se preocupar com todas as áreas”, afirma Daniel Rojas.

MADAN

A missão do Madan é desenvolver o protagonismo do aluno e utilizar das metodologias de ensino de alta performance para aperfeiçoar as competências cognitivas e socioemocionais de cada estudante. Com uma equipe pedagógica multidisciplinar e capacitada, a escola busca promover uma transformação na sociedade por meio do ensino de qualidade.
Para o curso de medicina, o Madan teve 15 aprovações em universidades públicas
Para o curso de Medicina, o Madan teve 15 aprovações em universidades públicas Crédito: Madan/Divulgação
Quem ficou interessado e quer ter a oportunidade de estudar na instituição no próximo ano, as inscrições para o bolsão 2022 estão abertas e vão até o dia 19 de novembro. A prova será realizada no dia 26 de novembro.

INFORMAÇÕES

Bolsão 2022

Telefone

(27) 99885-2920

Endereço

Av. Anísio Fernandes Coelho, 385 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-670

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem Enem 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados