Com investimento de R$ 50 milhões, Sebrae coloca ES na rota do turismo nacional

Sebrae/ES valoriza turismo e propicia experiência imersiva aos visitantes Crédito: Divulgação

Capacitar e conscientizar empreendedores, transformando o atrativo turístico em um produto comercializável para as agências de viagem. Esse tem sido um dos principais focos de atuação do Sebrae/ES, que deve investir R$50 milhões para programas de capacitação de micro e pequenas empresas do setor nos próximos três anos.

Somado a esse investimento, a entidade também está apostando em novos projetos de incentivo ao turismo em dois municípios: a cultura italiana virou negócio em Venda Nova do Imigrante, a capital nacional do agroturismo, enquanto Pancas desponta com o maior Circuito de Tirolesa da América Latina e, em breve, a cidade irá receber um centro de capacitação para turismo de aventura.

“Com esse investimento, atenderemos 130 mil empreendedores do Estado, fornecendo a eles as condições necessárias para que possam entregar um produto turístico de qualidade. Também estamos com outros pilotos de projeto no norte do ES, com foco na conceituação de Itaúnas como destino turístico e no Caparaó, para que a região possa receber maior fluxo de turistas” afirma Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.

Turismo de experiência é destaque na região das montanhas

Casa Nostra é referência para turismo de experiência em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação

Em Venda Nova do Imigrante, o Complexo Turístico de Pindobas está se consolidando como um dos principais destinos de turismo de experiência, modalidade que proporciona ao viajante uma vivência autêntica e imersiva na comunidade local.

A região, que compõe o Distrito Turístico de Pindobas, já engloba cerca de 20 empreendimentos prontos para serem visitados como a Fazenda Carnielli, Sítio Jabuticabeira, Vinícola Tonole, Queijaria Inês, Agroturismo Família Brioschi, Família Busato Agroturismo, Pousada Bela Aurora e a Cervejaria Aurora.

Além disso, no município, os visitantes se conectam com a cultura trazida pelos imigrantes. A Casa Nostra recria fielmente o ambiente de uma típica casa italiana, com objetos históricos e atividades tradicionais como amassar pão, preparar biscoitos e mexer polenta. Mais informações sobre ingressos e horários podem ser conferidas por meio deste link.

Noroeste do estado atrai aventureiros

Balonismo em Pancas encanta turistas Crédito: Divulgação

Já quem busca aventura e esportes radicais encontra em Pancas o destino certo. A construção do maior circuito de tirolesa da América Latina tem atraído um número cada vez maior de turistas para a cidade no Noroeste do Estado, que também aproveitam para conhecer outras atrações como o balonismo, parapente, quadriciclos e paratrike.

No último dia 9 de outubro, o Sebrae/ES realizou o 1º Seminário de Investidores no Mirante da Tirolesa. Mais de 150 pessoas, entre empresários e possíveis investidores, participaram do encontro, em que foram apresentadas oportunidades para investimento em 16 lotes próximos à chegada da tirolesa. Investimentos como pousadas, restaurantes, cafeterias, cervejarias e outras atrações de aventura tem previsão de ganhar cada vez mais espaço na região.

“O evento proporcionou um panorama das atrações já em andamento, como o Circuito de Tirolesa, o Festival de Balonismo e o Café Pomerano, que têm movimentado a economia local e ajudado a resgatar tradições culturais. Nossa intenção é que os investidores percebam não apenas o potencial financeiro, mas também a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região”, destacou Carla Bortolozzo, gerente da regional Central do Sebrae/ES.

Valorização dos locais é prioridade

Para o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, as novas atrações, tanto em Venda Nova do Imigrante quanto em Pancas, representam o início de uma nova fase para o turismo no Espírito Santo, que tem potencial para se destacar como um dos principais destinos do Brasil nos próximos anos.

“Agora, precisamos transformar esses atrativos em produtos comercializáveis, que ocupem as principais prateleiras das agências de viagem. A importância do Sebrae nesse processo é de preparar os empreendedores para receber os visitantes e também de preparar toda a cadeia produtiva do turismo”, destaca Rigo.

O superintendente também relembra a importância da valorização da população para a entrega de um produto turístico de sucesso. “O turismo precisa de projetos que atendam a população e a comunidade. Se a gente não recebe bem os locais, não recebe bem o turista. Quando capacitamos as pessoas, geramos empregos e oportunidades para os capixabas, o que alavanca o desenvolvimento como um todo”, conclui.

Sebrae/ES