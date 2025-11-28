Conteúdo de Marca

Com estabilidade política, Presidente Kennedy reforça infraestrutura para receber novos empreendimentos

Com R$ 11,7 bilhões em investimentos anunciados de 2024 a 2029, município do Sul do Espírito Santo se prepara para receber obras grandes, como o Porto Central e usinas de energia, e atender à população

O município de Presidente Kennedy tem R$ 11,7 bilhões em investimentos anunciados de 2024 a 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Com a chegada de grandes investimentos em portos e indústrias, o Sul do Espírito Santo vive um momento decisivo, visando consolidar diversos setores da economia local. Neste cenário, Presidente Kennedy tem sido um dos vetores do desenvolvimento econômico na região, com R$ 11,7 bilhões em investimentos previstos de 2024 a 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Os investimentos que chegam ao município incluem a construção do Porto Central e de usinas termelétricas e abarcam obras a fim de ampliar a infraestrutura da cidade. Segundo o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, recém-empossado no último dia (29), a cidade caminha para se tornar referência em logística, energia e agronegócio no Brasil.

"Nós viemos preparando Presidente Kennedy para a chegada de grandes investimentos desde o nosso primeiro mandato, sempre trabalhado com muito planejamento para preparar nossa cidade para o desenvolvimento. Já investimos muito em saneamento básico e continuamos executando investimentos na área, com obras de micro e macrodrenagem, implantação de Estações de Tratamento de Esgoto e modernização da infraestrutura urbana", destaca.

Dorlei Fontão também ressalta que o município já conta com duas Estações de Tratamento de Água construídas com recursos próprios, que garantem abastecimento de qualidade para grande parte das comunidades rurais da região.

Além disso, a cidade também tem investido em infraestrutura viária, com quase 14 quilômetros de estradas já construídos e previsão de mais 54 quilômetros.

“Tudo isso faz parte de uma estratégia integrada para receber novos moradores, fortalecer o turismo, apoiar os empreendimentos privados e assegurar qualidade de vida para a população que já vive aqui e para quem chegará nos próximos anos", pontua.

A Prefeitura tem atuado, ainda, em parceria com instituições como Findes, Senac, IFES e Governo do Estado, para preparar a mão de obra local e garantir que a população esteja apta a ocupar as novas vagas de trabalho.

“Quando capacitamos a mão de obra local, aumentamos a empregabilidade, fortalecemos a renda do nosso povo e garantimos que o desenvolvimento econômico seja também desenvolvimento social. Esse é o caminho que temos seguido: preparar as pessoas para que elas cresçam junto com o nosso município", afirma o prefeito.

Porto Central

Primeira fase do Porto Central, complexo que está sendo construído em Presidente Kennedy. Crédito: Divulgação/Porto Central

Entre os principais empreendimentos que vão chegar ao município está o Porto Central, um projeto de logística portuária de águas profundas, com investimento estimado em R$ 2,6 bilhões. A estrutura será capaz de receber navios de grande porte sem necessidade de dragagem constante e com múltiplos terminais para petróleo e gás, granéis sólidos, contêineres e carga geral.

Na primeira fase das obras, iniciadas em dezembro de 2024, estão sendo aplicados US$ 470 milhões, contemplando 54 berços de atracação e três bacias de evolução. O projeto prevê, ainda, terminais específicos para granéis agrícolas, contêineres, petróleo e gás, fertilizantes e carga geral.

Com a construção do porto, a expectativa é que sejam criados milhares de empregos diretos e indiretos, além de um aumento na arrecadação de ISS e ICMS e a transformação do município em um hub logístico nacional e internacional.

