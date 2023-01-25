Colégio lança educação infantil em Jardim Camburi e aprimora ensino médio

Colégio Salesiano é sinônimo de referência e tradição na educação capixaba Crédito: Salesiano/Divulgação

Uma formação integrada e humana que valoriza o acolhimento. Baseada no tripé que contempla fé, amor e ciência, a fórmula dos Colégios Salesianos, já adotada nos ensinos fundamental e médio, vai abranger também a educação infantil na unidade em Jardim Camburi, em Vitória, a grande novidade preparada para 2023.

O diretor-executivo do Colégio Salesiano Jardim Camburi, Ilton de Oliveira Chaves, explica que a instituição de ensino desenvolve atividades que visam a alcançar os valores idealizados por Dom Bosco, fundador da congregação Salesiana, e as habilidades preconizadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

"Dedicamos muito carinho e atenção para preservar a base da educação salesiana, que é a acolhida, o trabalho com valores. Refiro-me ao sistema preventivo de Dom Bosco, que trabalha com o tripé razão, fé e amor. Levamos isso para todos os segmentos e para todas as séries. " Ilton de Oliveira Chaves - Diretor-executivo do Colégio Salesiano Jardim Camburi

As atividades pedagógicas serão oferecidas nos turnos matutino, vespertino e integral para crianças de 2 a 5 anos.

Ainda segundo o diretor, a escola está implantando uma educação infantil com uma acolhida à criança pequena e um cuidado muito grande com os espaços, em cada detalhe. “Teremos locais apropriados que vão promover experiências significativas. Isso tudo com prédio próprio reservado a essa faixa etária. Entre outras ações, a proposta pedagógica contempla inglês dos 2 aos 5 anos de idade.”

Alunos do Salesiano têm acesso às mais variadas fontes de conhecimento Crédito: Colégio Salesiano/Divulgação

Aluno como protagonista

Ao mesmo tempo em que agiliza as novidades no campo da educação infantil, a instituição vem aprimorando o preparo dos alunos da 1ª e da 2ª série do novo ensino médio para que eles assumam o protagonismo na comunidade escolar.

Estão na lista de ações que devem ser intensificadas o desenvolvimento de habilidades, vivências em laboratórios e aulas práticas relacionando os itinerários formativos e o ensino superior – via UniSales, a instituição de nível superior Salesiana.

Em 2022, as unidades do Colégio Salesiano Vitória, localizadas em Jardim Camburi e na Avenida Vitória, implantaram o novo ensino médio.

A supervisora pedagógica do ensino médio do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, Geórgia Caran, explica que os alunos já escolhem as áreas de interesse dos itinerários formativos na 1ª série do ensino médio. Uma novidade para este ano é a proposta de parceria entre os colégios e o Centro Universitário Salesiano – UniSales.

"Os Itinerários Formativos são formados por unidades curriculares que possibilitem ao estudante escolher, conforme o seu interesse, uma ou mais áreas para aprofundar e ampliar seus conhecimentos. O estudante faz opção por um percurso de Itinerário." Geórgia Caran - Supervisora pedagógica do ensino médio do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória

O Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória oferece duas propostas de percursos:

Itinerário Integrado de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Itinerário Integrado de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas .

O itinerário “Economia, Desenvolvimento Sustentável e Saúde” tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a realidade ambiental mundial, avaliando como o desequilíbrio do meio ambiente pode gerar impactos na economia e na saúde dos indivíduos.

Já o itinerário formativo “Linguagem Comunicação e Humanidades” visa a contribuir para a reflexão e intervenção de situações-problema que atingem os mais variados grupos sociais nos quais os estudantes estão inseridos.

Além disso, fomentará o debate sobre os princípios e as práticas de um processo de comunicação envoltos das relações sociais historicamente produzidas para garantir o acesso ao processo de inclusão social, por meio do reconhecimento da diversidade humana, social, cultural e econômica.

“Para este ano, a proposta é trabalhar em parceria com os cursos da área de tecnologia. Essa parceria possibilita aos alunos do itinerário desenvolverem projetos na prática como: programação computacional, gameficação, criação de um bot para informações, desenvolvimento de website, ideação de aplicações e prototipação etc”, detalha Geórgia.

Colégio Salesiano da Avenida Vitória: história de compromisso com a educação Crédito: Colégio Salesiano/Divulgação

Novo ensino médio

O novo ensino médio foi instituído pela Lei 13.415, de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e estabeleceu uma mudança na estrutura desta etapa de ensino. Entre outras alterações, ampliou o tempo mínimo do estudante na escola de 800 para 1.000 horas anuais e definiu uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os chamados Itinerários Formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

"Para 2023, vamos intensificar nossa parceria com UniSales, bem como as vivências do ensino superior, nos itinerários. Vamos promover uma vivência mais próxima do curso superior e ainda mais profissional. Assim, o aluno do Nossa Senhora da Vitória vai poder ter novas experiências e argumentos mais assertivos para tomada de decisões e resolução de problemas”, argumenta Geórgia Caran.

Ela ressalta que o objetivo é fazer com que os temas trabalhados no ensino médio tenham conexão com cursos de graduação. Em 2023, o Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória ofertará quatro disciplinas eletivas para que o aluno possa escolher duas, conforme suas necessidades e interesse.

Colégio Salesiano Vitória