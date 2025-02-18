Colégio capixaba conquista aprovações com ensino humanizado e foco no emocional dos alunos

Estudantes do Salesiano encontram na escola um espaço de aprendizado e acolhimento Crédito: Divulgação/Salesiano

Quando o assunto é vestibular, muitas dúvidas tomam conta da cabeça dos estudantes. Afinal, quem quer estudar em uma universidade federal ou conseguir uma bolsa de estudos em uma faculdade particular, precisa mandar bem em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal porta de entrada para o ensino superior.

Para os alunos do Colégio Salesiano Vitória, as notícias são boas, já que no início de fevereiro foram divulgadas as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), obtidas a partir do Enem e muitos estudantes puderam vibrar com a notícia da aprovação.

Segundo a diretora pedagógica do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, localizado na Av. Vitória, Cristina Andrade, essas conquistas são frutos de um trabalho humanizado e estratégico da escola, que se destaca pelo suporte nas questões emocionais dos estudantes.

“Muitas vezes, as pessoas acham que a preparação para o Enem é feita apenas com aulas e conteúdos, mas não é assim. Sabemos que o ritmo precisa ser diferenciado, então é extremamente necessário criar espaços e momentos para que o aluno possa relaxar e ter as demandas ouvidas com atenção”, pontua.

Esse sucesso é resultado de um trabalho feito com qualidade, destaca Cristina, e o compromisso da equipe docente com as questões acadêmicas e socioemocionais é fundamental. ”Temos a Assistência Presença, em que os professores circulam no pátio para ouvir as demandas dos alunos e ajudar com intervenções mais pontuais e específicas para cada caso”, afirma a diretora.

O uso de recursos tecnológicos também é aliado na jornada de aprovação e formação dos estudantes. Uma das ferramentas utilizadas é a plataforma Evolucional, que fornece relatórios detalhados de desempenho a partir de simulados próprios e orienta sobre quais áreas precisam ser reforçadas.

A partir desse resultado, a plataforma fornece trilhas de aprendizagem personalizadas com aulas e exercícios adequados para as necessidades e objetivos individuais. Os professores também recebem essas informações e, com isso, planejam as aulas fundamentadas em quais habilidades devem ser aprimoradas nas turmas.

Coerência pedagógica e tradição

O Colégio Salesiano Jardim Camburi tem como diferencial o método de ensino que busca coerência e acompanhamento individualizado Crédito: Divulgação/Salesiano

Segundo o diretor-executivo do Colégio Salesiano Jardim Camburi, Ilton Chaves, a abordagem pedagógica da escola, pautada na tradição do método salesiano, também faz a diferença.

De acordo com ele, a coerência é um dos pilares do colégio, pois os recursos didáticos e tecnológicos conversam perfeitamente com a proposta de ensino.

"A educação salesiana é baseada na acolhida e no diálogo. Trabalhamos para que cada aluno tenha um acompanhamento individualizado desde o Ensino Fundamental. No ensino médio, além de um trabalho intensificado, os estudantes têm encontros especializados com coordenadores e orientadores educacionais para discutir seus projetos de vida", comenta.

Estudantes comemoram aprovações em federais

Isabela Delfino (esquerda) e Mariah Andrade (direita), alunas do Salesiano, comemoraram suas aprovações em Universidades Federais Crédito: Isabela Delfino e Mariah Andrade

Descobertas, mudanças de planos e muito aprendizado. Esses são só alguns dos elementos que marcaram a jornada de Mariah Andrade e Isabela Delfino, estudantes do Colégio Salesiano do Forte São João e de Jardim Camburi, respectivamente, que puderam celebrar no início do ano suas aprovações nas federais, claro, com muita tinta, tradição dos recém-aprovados.

Mariah, aluna do Salesiano desde o início da jornada escolar, foi aprovada na Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, em Engenharia Mecânica. Ela conta que, mesmo sabendo que iria para as Exatas, a decisão foi difícil.

"Desde o nono ano, estava claro que eu iria para essa área, mas, dentro das engenharias, passei por altos e baixos até me encontrar na Mecânica. Sobre a universidade, minha família sempre me incentivou a conquistar o mundo. Eu queria estudar fora, e a UFF foi a melhor escolha por ser uma excelente universidade e por Niterói ser um ambiente mais calmo para estudar. Era um sonho de infância morar no Rio de Janeiro e eu consegui realizar”, diz.

Para conquistar a vaga, a aluna, que estudava de manhã, passava as tardes na escola com aulas ou no Salão do Vestibular, espaço equipado com materiais específicos para o Enem, em que os estudantes podem estudar em grupo e tirar dúvidas com o auxílio de supervisores de conteúdo.

Já Isabela, que entrou no colégio da Av. Vitória no 1º ano do Ensino Médio, reforça que a estrutura do Salesiano, com itinerários formativos em humanas e exatas, foi essencial para que ela se encontrasse.

A estudante foi aprovada em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e afirma que os projetos da escola a ajudaram a direcionar o foco pessoal. A preparação acadêmica também foi rigorosa.

"No terceiro ano, estudávamos o dia inteiro, e eu funciono muito bem com a rotina estruturada que o colégio proporciona. Passava a manhã e tarde na escola e revisava à noite, usando o método Pomodoro, em que se estuda 25 minutos e se descansa por um intervalo de 5 minutos, para manter a produtividade sem fadiga”, conta a aluna.

Mesmo com trajetórias e aprovações em cursos diferentes, Mariah e Isabela destacam o Salesiano como um espaço que não apenas as preparou academicamente, mas também ofereceu suporte emocional para enfrentar os desafios que o último ano do Ensino Médio proporciona.

“O Salesiano dá uma base emocional muito grande para qualquer aluno pelo ambiente acolhedor que proporciona contato direto com professores e coordenadores”, finaliza Mariah.

Salesiano

Colégio Salesiano da Av. Vitória também conta com piscina semiolímpica para práticas esportivas dos alunos Crédito: Divulgação/Salesiano

Com unidades em Jardim Camburi e na Av. Vitória, e ofertas na Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, o Colégio Salesiano é uma obra educacional mantida pela Inspetoria São João Bosco.

Presentes em 134 países em todo o mundo, os Salesianos realizam um trabalho confessional católico em prol da promoção e acolhimento das juventudes, com atenção às mais carentes. Os recursos advindos das mensalidades de escolas particulares amparam trabalhos sociais, como o Oratório Festivo, os Centros de Aprendizagens (Cesam's), cursos pré-vestibular gratuitos e o Colégio Salesiano Jacarezinho, escola salesiana ofertada gratuitamente à comunidade carioca de Jacarézinho.