Colatina já investiu cerca de R$ 140 milhões em saúde, educação e habitação

A cidade recebe o maior investimento da história aos 102 anos Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Colatina anunciou investimentos da ordem de R$ 140 milhões para serem aplicados em diversas áreas como saúde, bem-estar, educação, segurança e moradia. A ação faz parte da campanha “Mãos à Obra: Colatina segue em frente”.

“Em apenas dois anos e meio de gestão, Colatina alcançou índices históricos de investimentos e de desenvolvimento. Tudo fruto de uma administração pautada pelo planejamento técnico e pelo diálogo com as comunidades”, afirma o prefeito João Guerino Balestrassi.

A ação faz parte da campanha “Mãos à Obra: Colatina segue em frente” Crédito: Divulgação

Na educação , estão sendo investidos R$ 58 milhões para atender mais de 15 mil alunos em 87 escolas. Entre os serviços realizados está a construção de escolas e quadras, como a creche do bairro Santo Antônio, a ampliação de salas na João Manoel Meneghelli, a reforma na Ubaldo Ramalhete e na Fazenda Pinotti.

O Programa de Educação Inovadora e Tecnológica, que distribuiu notebooks e smartphones para 1.170 professores municipais, também recebeu um investimento no de R$ 7 milhões, o que garante a continuidade do projeto na cidade.

Investimento em pavimentação

Por meio da Secretaria de Obras, o projeto Minha Nova Rua está revitalizando toda a pavimentação da cidade. Mais de 40 bairros já foram beneficiados com revitalização de ruas e avenidas, além da reforma de 188 escadarias e mais de 100 trincheiras.

Para trazer mais segurança aos bairros, oito obras de contenção de encostas foram implementadas e mais duas estão em andamento, resultando em um valor de R$ 15 milhões.

“Além das obras de infraestrutura, que trazem dinamismo econômico e social, apostamos também no turismo, no esporte, na cultura e na tecnologia como fator de geração de emprego e renda na cidade”, ressalta Guerino.

Saúde e trânsito

Outros investimentos prioritários realizados pela prefeitura têm sido na área da saúde, com o projeto Saúde Para Todos, que contempla a construção e reforma de unidades de saúde para atender a população do município. A unidade do bairro Honório Fraga já está em fase de conclusão.

No projeto Colatina Segura, foram instalados semáforos inteligentes, que funcionam de acordo com o horário de maior movimentação, assegurando que o trânsito siga com mais rapidez.

O trânsito foi uma das prioridades da prefeitura no projeto Crédito: Divulgação

As ações também se estendem com a presença de agentes de trânsito atuando nos principais cruzamentos da cidade, para dinamizar o fluxo e reduzir os engarrafamentos.

Também foram instalados semáforos inclusivos com sinal sonoro e temporizador para garantir a segurança dos pedestres e pessoas com deficiência visual.

Regularização fundiária e humanização de habitações

Outro projeto que tem sido alavancado pela Prefeitura de Colatina é a regularização fundiária. Em dois anos e meio, mais de 1.400 famílias foram beneficiadas com a entrega das escrituras públicas de lotes e casas.

Obras de infraestrutura e entregas de terrenos privados também estão sendo realizadas em toda cidade Crédito: Divulgação

Já o projeto Aquarela da Cidade está reformando e pintando as áreas externas das casas de moradores do município que vivem em vulnerabilidade social. Inicialmente, cerca de 250 famílias serão contempladas, começando pelos moradores do bairros São Judas Tadeu e Colatina Velha.