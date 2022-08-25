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Cofril busca caminhos da expansão de mercados

A empresa que atualmente atende todo o mercado capixaba, em breve está no Rio de Janeiro
Cofril

Cofril

Publicado em 

25 ago 2022 às 19:06

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 19:06

Cofril uma empresa em expansão
Cofril uma empresa em expansão Crédito: Sandro Mancini
Uma empresa em expansão, esse é o objetivo da Cofril, fundada há mais de 30 anos, no Sul do Espírito Santo. O foco na produção de carnes suínas veio do trabalho já realizado pela família. Atualmente, são duas fábricas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua.
A Cofril se prepara a nível fabril, com a finalização da instalação de novas máquinas e equipamentos, análise de logística de distribuição, mensuração de incremento de mão de obra e outras medidas afins para, em breve, poder crescer sua produção e oferecer os produtos também a outros mercados, além do Espírito Santo, iniciando pelo estado do Rio de Janeiro.
A empresa conta hoje com mais de 1.300 colaboradores em suas unidades industriais e também nas granjas de suínos instaladas nos municípios de Vargem Alta e Muqui, com expectativa de crescer esse número.
São mais de 120 itens de produtos derivados de carne suína, com destaque para a linguiça de pernil para churrasco, líder na preferência dos consumidores, além de outros tipos de linguiças, embutidos diversos, carnes temperadas e defumadas, etc. A produção atual gira em torno de 2.300 toneladas/mês desses produtos e a empresa também abate suínos e bovinos numa quantidade total aproximada mensal de 17.000 cabeças, tanto para utilização na indústria como em prestação de serviços para os estabelecimentos do mercado.
Produto, Linguiça Cofril
Produto, Linguiça Cofril Crédito: Divulgação / Cofril
História
A Cofril tem um desenvolvimento baseado na história da marca, tendo iniciado suas modestas atividades no ano de 1987 que, com a constante dedicação para sempre otimizar a qualidade e o atendimento, ganhou a receptividade do mercado ao longo desses 35 anos, sempre pautados pela ética, visão de futuro, foco no cliente e transparência em toda sua rede de relacionamento.

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