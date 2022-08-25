Cofril busca caminhos da expansão de mercados

Uma empresa em expansão, esse é o objetivo da Cofril, fundada há mais de 30 anos, no Sul do Espírito Santo. O foco na produção de carnes suínas veio do trabalho já realizado pela família. Atualmente, são duas fábricas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua.
A Cofril se prepara a nível fabril, com a finalização da instalação de novas máquinas e equipamentos, análise de logística de distribuição, mensuração de incremento de mão de obra e outras medidas afins para, em breve, poder crescer sua produção e oferecer os produtos também a outros mercados, além do Espírito Santo, iniciando pelo estado do Rio de Janeiro.
São mais de 120 itens de produtos derivados de carne suína, com destaque para a linguiça de pernil para churrasco, líder na preferência dos consumidores, além de outros tipos de linguiças, embutidos diversos, carnes temperadas e defumadas, etc. A produção atual gira em torno de 2.300 toneladas/mês desses produtos e a empresa também abate suínos e bovinos numa quantidade total aproximada mensal de 17.000 cabeças, tanto para utilização na indústria como em prestação de serviços para os estabelecimentos do mercado.
História
A Cofril tem um desenvolvimento baseado na história da marca, tendo iniciado suas modestas atividades no ano de 1987 que, com a constante dedicação para sempre otimizar a qualidade e o atendimento, ganhou a receptividade do mercado ao longo desses 35 anos, sempre pautados pela ética, visão de futuro, foco no cliente e transparência em toda sua rede de relacionamento.