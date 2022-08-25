Cofril busca caminhos da expansão de mercados

Cofril uma empresa em expansão Crédito: Sandro Mancini

Uma empresa em expansão, esse é o objetivo da Cofril, fundada há mais de 30 anos, no Sul do Espírito Santo. O foco na produção de carnes suínas veio do trabalho já realizado pela família. Atualmente, são duas fábricas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua.

A Cofril se prepara a nível fabril, com a finalização da instalação de novas máquinas e equipamentos, análise de logística de distribuição, mensuração de incremento de mão de obra e outras medidas afins para, em breve, poder crescer sua produção e oferecer os produtos também a outros mercados, além do Espírito Santo, iniciando pelo estado do Rio de Janeiro.

A empresa conta hoje com mais de 1.300 colaboradores em suas unidades industriais e também nas granjas de suínos instaladas nos municípios de Vargem Alta e Muqui, com expectativa de crescer esse número.

São mais de 120 itens de produtos derivados de carne suína, com destaque para a linguiça de pernil para churrasco, líder na preferência dos consumidores, além de outros tipos de linguiças, embutidos diversos, carnes temperadas e defumadas, etc. A produção atual gira em torno de 2.300 toneladas/mês desses produtos e a empresa também abate suínos e bovinos numa quantidade total aproximada mensal de 17.000 cabeças, tanto para utilização na indústria como em prestação de serviços para os estabelecimentos do mercado.

Produto, Linguiça Cofril Crédito: Divulgação / Cofril

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