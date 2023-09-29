Clínica de diagnóstico por imagem é a primeira a conquistar o Selo Verde no ES

Após atestarem que a Bio Scan cumpre diretrizes de gestão ambiental, a clínica foi a primeira a receber o Selo Verde no Estado Crédito: Bio Scan/Divulgação

Não basta falar, também é preciso agir. Com foco nisso, a Bio Scan conquistou a primeira certificação Selo Verde em todas as unidades da Grande Vitória. Essa certificação atesta se uma empresa cumpre as normas da ISO 14001, que estabelece diretrizes de gestão ambiental. Esse reconhecimento contribui para o aumento da percepção do público sobre uma organização que preza pelo consumo consciente nos serviços prestados.

Com essa notícia, a clínica de diagnóstico por imagem capixaba é a primeira clínica de saúde a ganhar o selo no Espírito Santo, e caminha mais um passo para firmar-se como referência em comprometimento com o ESG – sigla em inglês utilizada para referir-se às práticas ambientais, sociais e de governança corporativa dentro de uma organização.

De acordo com o farmacêutico e um dos responsáveis pelo projeto de certificação do Selo Verde, Geraldo Gomes, a Bio Scan busca inúmeras formas de atender às normatizações e aplicar práticas que colaboram para uma ação sustentável de qualidade, seja para a sustentabilidade da empresa, seja a do meio ambiente.

“Agora, o nosso compromisso é resguardar a manutenção do selo nas vistorias anuais e batalhar pela melhoria contínua dos nossos processos”, pontua.

O Selo Verde é concedido às empresas que passam pelo processo de análise da Ambipar Certification, empresa acreditada pelo Inmetro Crédito: Ambipar/Divulgação

O selo

Essa certificação é concedida às empresas que passam pelo processo de análise da Ambipar Certification, empresa acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que avalia a conformidade das organizações em gestão de resíduos, práticas de aterro zero e economia circular.

Para a avaliação de critérios de meio ambiente, a empresa passa por uma auditoria que analisa a quantidade total de resíduos gerados, o percentual de resíduos reciclados, as metas de redução da geração de resíduos, os investimentos em programas de reciclagem e engajamento com stakeholders na gestão de resíduos.

O farmacêutico da Bio Scan conta que a avaliação da Ambipar durou duas semanas, sendo que foi preciso cerca de três dias de visita em cada unidade.

“Inclusive as clínicas dentro do Vitória Apart Hospital e Hospital Meridional também receberam o selo”, ressalta, ainda, Gomes, complementando que isso é motivo de orgulho para todos os colaboradores, corpo clínico, diretoria e sócios da Bio Scan.

Já nas unidades do Meridional e de Campo Grande, em Cariacica, quem esteve à frente da auditoria foi a enfermeira da qualidade Andréa Guerra.

No ponto de vista dela, participar da conquista do Selo Verde foi algo natural e fluido, visto que a clínica já vinha construindo uma gestão de qualidade.

Da esquerda para a direita, o farmacêutico Geraldo Gomes, a sócia-administrativa Eliana Batista e a enfermeira da qualidade de Cariacica, Andrea Guerra, recebem o certificado do Selo Verde Crédito: Bio Scan/Divulgação

“A Bio Scan vem trabalhando incansável e continuamente para transformar o mundo com ações sustentáveis, de forma humanizada, com segurança e oferecendo qualidade nos serviços prestados aos pacientes, aos funcionários e à sociedade”, avalia Andréa.

Ela analisa que, com toda essa trajetória de excelência, a própria Bio Scan vem se beneficiando com os ganhos, uma vez que essa metodologia de trabalho promove uma economia mais eficiente, com menos desperdícios e poluição, e maior geração de empregos, além de uma melhor distribuição das riquezas ambientais.

“Sou imensamente feliz por fazer parte dessa instituição grandiosa, que se preocupa e investe no bem-estar do planeta, garantindo que todos os envolvidos em seus processos sejam tratados de forma justa”, afirma.

ESG na veia

Com uma cultura em constante crescimento, a responsável pelo setor de comunicação e mídia da empresa, Graziele Matias, comenta sobre algumas das ações mais significativas para a mudança da cultura interna da Bio Scan. Isso porque, para ela, o compromisso da clínica com a sociedade capixaba vai além da prestação de serviços especializados.

“A clínica também possui, há pouco mais de nove anos, um site responsivo, que permite que pacientes e médicos-assistentes acessem os resultados por meio de laudos e imagens dos exames on-line.

Isso evita a necessidade de impressões especiais da área de diagnóstico, além de reduzir o consumo de tinta especializada, de filmes radiológicos e de energia elétrica”, explica Graziele.

Ainda de acordo com ela, essas mudanças aconteceram gradativamente e, agora, está consolidada na cultura interna. “Os colaboradores, os técnicos e os médicos entendem a importância de ter ações sustentáveis”, salienta, acrescentando: “O público prefere, muitas vezes, marcas que adotam uma prática mais eficiente e moderna, mas que também respondem assertivamente e apoiam a causa da diminuição de consumo de insumos, contribuindo, assim, com a saúde do planeta”, analisa.

Outros exemplos de ações são a distribuição de canecas e copos, em substituição do descartável, o incremento de elevadores de última geração sem casa de máquina e a instalação de painéis solares que contribuíram para economizar no consumo de energia.

“Iniciamos nosso compromisso quando começamos a promover campanhas que seguem o propósito do ESG. O Selo Verde somente constata que a empresa possui uma gestão de resíduos eficiente, desde a geração até a destinação ambientalmente adequada”, complementa Gomes.

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