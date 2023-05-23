Chega ao ES novo conceito de casa de lazer e de férias

Conceito da empresa FlexU tem como base um modelo de compra compartilhada de casas de alto padrão Crédito: FlexU Houses/Divulgação

Um novo conceito de casa de lazer e de férias, facilitando a possibilidade de adquirir um imóvel nas montanhas ou na praia. Ainda inédito no Espírito Santo, o conceito da empresa FlexU tem como base um modelo de compra compartilhada de casas de alto padrão, localizadas em Domingos Martins, Pedra Azul e Costa Dourada, na Bahia.

“Quase todo mundo deseja um lugar para curtir com a família e os amigos. A FlexU Houses nasce com o propósito de tornar esse desejo acessível. Um modelo prático, econômico e inovador, que coloca o proprietário como protagonista das suas escolhas”, observa Leonardo Abreu, investidor da FlexU Houses.

Cada imóvel está dividido em quatro cotas, ou seja, terá quatro proprietários, cada um com sua própria escritura. Os proprietários recebem o imóvel completamente mobiliado, e cada um tem seu espaço reservado, com acesso exclusivo, para guardar itens pessoais.

Regulamentado pela Lei 13.777/18, o modelo de multipropriedade da FlexU oferece segurança jurídica, uma vez que cada proprietário possui uma escritura com a fração do imóvel adquirido, com todos os direitos e deveres de uma propriedade convencional. Ou seja, é um patrimônio herdável e devidamente documentado.

Com isso, cada proprietário tem o direito de uso de 25% do tempo, o que daria, aproximadamente, uma semana por mês ou três meses do ano. As datas em que cada proprietário fará uso da propriedade fazem parte de um calendário de uso, que é cíclico, para dar a todos acesso equitativo ao imóvel. A gestão desse calendário é feita diretamente pelo aplicativo do FlexU.

Inclusive, é possível disponibilizar o período de uso para locação ou intercâmbio, caso o proprietário decida não usar a casa no período previsto, o que é também feito diretamente pelo aplicativo.

Ao adquirir o imóvel, os proprietários recebem matrículas individualizadas e escrituradas Crédito: FlexU Houses/Divulgação

“Esse tipo de empreendimento é atual, porque promove um modelo de intercâmbio entre propriedades e permite uma experiência diversificada para o proprietário. Você pode ser dono de uma casa nas montanhas e ter acesso a outras casas em diferentes destinos”, afirma Marcelo Gama, gestor comercial da FlexU.

Vendas e funcionamento

As vendas da FlexU são coordenadas por Renato Avelar, da RE/MAX Häuser, em parceria com corretores de outras imobiliárias, aptos a realizarem esse tipo de negociação.

Ao adquirir o imóvel, os proprietários recebem matrículas individualizadas e escrituradas. É estabelecido no imóvel um condomínio com todos os proprietários, com estatuto, regimento, entre outros, da mesma forma como funciona em um condomínio de apartamentos ou casas.

O proprietário assina um contrato de administração com a FlexU, que ficará responsável pela gestão por quatro anos, renováveis. Cada proprietário paga uma taxa de condomínio, que inclui despesas de manutenção e uso do imóvel e taxa administrativa da FlexU.

Os proprietários recebem o imóvel completamente mobiliado, e cada um tem seu espaço reservado Crédito: FlexU Houses/Divulgação

A gestão do tempo de uso é feita pela FlexU e cada proprietário pode disponibilizar seu período de uso para aluguel ou troca com um proprietário de imóvel dentro da nossa rede. O valor apurado com o aluguel é revertido para o proprietário.

A cada uso do imóvel é feito check-in e check-out, com conferência de todos os itens da casa no referido período de uso. Os pertences pessoais de cada proprietário serão guardados em um box individual pela equipe da FlexU.

“É um tipo de empreendimento econômico, porque você compra sua casa de férias a partir de um quarto do valor e divide todas as despesas de manutenção com os demais proprietários. E inteligente, porque você pode alugar sua casa durante o período que não usar, e com isso minimizar os custos e ter a tranquilidade de uma administradora do imóvel e dos aluguéis trabalhando para você”, afirma Marcelo Gama.

Casas de alto padrão

Cada imóvel vai contar com estrutura completa, bem próximo à de condomínios de casas de alto padrão. O imóvel será entregue todo mobiliado e equipado e cada proprietário terá um espaço reservado na casa, com acesso exclusivo, para guardar itens pessoais.

Cada imóvel vai contar com estrutura completa, bem próximo à de condomínios de casas de alto padrão Crédito: FlexU Houses/Divulgação

“Fazer a concepção das casas foi muito interessante, pois tivemos certa liberdade para definir o conceito. Pensamos em tudo aquilo necessário para transformar cada ambiente em um espaço interessante e inovador”, afirma o arquiteto Fernando Alves, que assina o projeto arquitetônico das casas, juntamente com Gabriel Sardenberg.

A decoração do interior foi feita pela arquiteta Celia Colodete, que buscou reunir tudo o que é necessário para uma família passar suas férias com tranquilidade no local. Ela conta que foi necessário realizar muita pesquisa para idealizar o espaço, que será compartilhado por mais de uma família.

“Praticidade e integração foram as nossas palavras-chave. Os ambientes conversam com a natureza não apenas na escolha de tons, mas em todos os móveis, peças decorativas e áreas externa e interna. Queríamos que a casa fosse uma extensão da natureza”, acrescenta Celia.

Sobre as casas:

Pedra Azul

Localização: as duas casas estão localizadas no condomínio Monte Blu, localizado na Rota Azul, a 1,5 km da Pedra Azul e Rota do Lagarto.

01 Casa da Mata Área de 486,05m², com dois andares, 4 suítes com varanda, enxoval completo, box individual para pertences, 2 vagas de garagem, piscina, sauna, pé direito duplo, sala integrada com varanda gourmet, sala de repouso e deque. 02 Casa da Pedra Área: 506,35m², com andares, 4 suítes, 1 suíte master, 1 suíte com closet, 2 suítes com varanda e closet, enxoval completo, sauna, deque, box individual para pertences, 4 vagas de garagem, piscina e sala de repouso.

Domingos Martins

Localização: Rota dos Ipês, em frente ao condomínio Parque das Hortênsias. Possui área extensa e lago próprio.

01 Casa do Lago Área de 348,53m², com piscina, enxoval completo, totalmente mobiliada, deque, sala integrada, sauna, box individual para pertences e varanda gourmet. 02 Casa do Meio Área de 338,95m², com 4 suítes, enxoval completo, totalmente mobiliada, sala integrada, deque, varanda gourmet, box individual para pertences e piscina. 03 Casa Canto Área de 347,35m², com 4 suítes, piscina, enxoval completo, totalmente mobiliada, deque, sala integrada, sauna, box individual para pertences e varanda gourmet.

Costa Dourada (BA)

Localização: condomínio Manoá Eco Villa localizado na Costa Dourada em Mucuri (BA). O balneário é repleto de praias desenhadas por falésias e riachos que desaguam no mar.

01 Casa Acqua Com 501,20m², tem dois andares, 4 suítes família, 1 suíte master, deque, lavanderia, piscina com borda infinita, área gourmet e box individual para pertences.

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