Cerimonial abre espaços para celebrar na cidade, no campo e na praia

Cerimonial Casa Di Lucca Praia: um dos espaços preparados com todo o cuidado para os clientes Crédito: Thiago Fabretti/Divulgação

Para celebrar a vida, as bodas ou um grande encontro de família e amigos, o Casa Di Lucca destaca-se como um cerimonial aconchegante e com a infraestrutura adequada para cada evento e perfil de cliente. São três espaços diferentes, todos em Vila Velha, para aproveitar os momentos festivos.

Na região central está instalado o espaço tradicional: Casa Di Lucca Centro. O local foi preparado com um acabamento moderno, é espaçoso e finamente decorado.

Em Nova Ponta da Fruta, o Casa Di Lucca Praia é o palco ideal para o compartilhamento de boas horas à beira-mar sem perder a qualidade, a segurança e o conforto.

Já o cliente que prefere um ar mais bucólico, com um espaço verde como se estivesse em uma chácara, deve conhecer o Casa Di Lucca Jardins, localizado no bairro Ulysses Guimarães. O espaço foi projetado com estrutura especial capaz de proporcionar uma experiência que mescla aconchego e belezas naturais.

“Nos mantivemos no mercado com este diferencial, que é a prestação de serviço. Quem nos contrata, tem a tranquilidade, principalmente do investimento. São 20 anos fazendo eventos para todo o Estado. A ideia de conduzir, montar, organizar, tudo dentro de um único objetivo, realmente ser um cerimonial de eventos, foi o que nos propusemos a fazer e conseguimos nosso intuito”, pontua a proprietária do cerimonial, Angela Maria da Silva Maneiro Fabretti.

A diversificação, afirma Angela Maria, foi pensada para atender ao público conforme a sua demanda. “Sempre temos investimentos, inovação de cardápio e na decoração. É uma busca constante por novas ideias, sempre procurando manter o melhor custo-benefício do mercado capixaba, aliado à melhor qualidade e sofisticação.”

E é por essa dedicação, comprometimento e a oferta de uma infraestrutura única e completa que o Casa Di Lucca tem conquistado os clientes. O reconhecimento do trabalho de excelência se traduz, entre outras vitórias, no primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta. A empresa foi a mais lembrada pelos entrevistados na categoria “Cerimonial de festas”.

Angela Maria reforça que sua marca atua em eventos sociais com buffet, decoração, sistema de som com DJ, painel de LED, fotografia, filmagem e cerimonialistas. De modo geral, o conjunto abrange todos os segmentos da área promocional de eventos.

“É um grande privilégio ter o reconhecimento do público. Em meio a tantas dificuldades, conseguimos manter nosso nome entre os melhores cerimoniais. Isto é trabalho, honestidade, credibilidade e muito amor”, comemora.