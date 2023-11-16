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Casa de carnes do Sul do ES é destaque em rede de supermercados

Originalmente um pequeno açougue, o Frigolima Supermercados expandiu o negócio, mas se mantém como referência no comércio de vários cortes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 nov 2023 às 17:50

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 17:50

O Frigolima Supermercados tem seis lojas na região Sul do ES com estratégia exclusiva que garante a qualidade das carnes
O Frigolima Supermercados tem seis lojas na região Sul do ES com estratégia exclusiva que garante a qualidade das carnes Crédito: Frigolima/Divulgação
Marca ganhadora do segmento “Casa de Carnes” no Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim deste ano, o Frigolima Supermercados está expandindo o negócio, sempre ligado ao que o público deseja para oferecer variedade de produtos e atendimento de qualidade em cidades da Região Sul do Espírito Santo.
No último mês de junho inaugurou a sexta unidade da empresa — a segunda no centro de Vargem Alta. A nova loja conta com dois estacionamentos para proporcionar comodidade e praticidade aos clientes, especialmente durante os horários de maior movimento. Além disso, pretende continuar como parâmetro na variedade de itens nas prateleiras, dos produtos da cesta básica aos mais sofisticados.
Com essa atuação, o Frigolima vem se destacando ao longo do tempo e conquistando espaço no mercado. De açougue com apenas uma entrada a uma ampla rede de lojas, a empresa continua atenta não somente em expandir, como também em constantes melhorias no processo de jornada de compra, seja para outros empreendedores, seja para o consumidor final. Tanto que se mantém como referência no comércio de vários cortes.
Lauro Sérgio Freitas Lima, que fundou a empresa com a esposa Camila, conta que agora a rede proporciona que a pessoa que compra a carne para revender para o consumidor final, por exemplo, se desloque até as unidades produtoras parceiras e faça uma seleção manual dos animais. Assim, o Frigolima garante melhor qualidade das carnes e estabelece uma relação ainda mais forte de confiança quando se trata de segurança alimentar.
“Conseguimos estabelecer um intervalo de tempo reduzido entre o abate e as entregas. Em questão de poucas horas, os produtos ficam disponíveis para venda ao consumidor final, proporcionando maiores chances de manter a cor, o sabor e o frescor dos cortes nada menos do que perfeitos”, ressalta.

Diálogo aberto

O empresário diz ainda que um dos propósitos da equipe é procurar estar próximo dos clientes. “Temos um apreço enorme àqueles que nos procuram, que buscam nossos colaboradores e expressam suas necessidades, seja por novos produtos, seja por sugestões, e até uma eventual reclamação. Acreditamos que tudo isso contribui para melhoria do nosso atendimento”, pontua Lauro Lima.
Lauro e Camila preza pelo diálogo para continuar com o sucesso do negócio Crédito: Arquivo pessoal
Mantendo-se sempre disposto ao diálogo, o Frigolima Supermercados se mostra capaz de aprimorar o negócio e melhorar a experiência do consumidor.
A partir dessa escuta ativa do público, acrescenta Lauro Lima, a empresa também se reinventou no universo digital para ampliar a comunicação com a comunidade.
Ele conta que um profissional foi contratado para atuar exclusivamente nos canais de comunicação, respondendo às mensagens que chegam por aplicativo e por redes sociais. “Fazemos isso porque sabemos da importância de responder a cada demanda individualmente.”
Outra estratégia da rede é buscar se aproximar do público em campanhas publicitárias. O Frigolima Supermercados deixa sua marca visível em ações na TV, rádio, além de diversas formas de patrocínio.

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