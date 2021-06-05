Brametal investe em novos produtos e na ampliação de fábricas

A Brametal, empresa líder na América em produção de estruturas metálicas para geração de energia elétrica, com capacidade que ultrapassa 200 mil toneladas/ano, está presente em Linhares há mais de 20 anos, desde que inaugurou sua planta no ano 2000. De lá para cá muita coisa mudou, e a unidade ampliou consideravelmente suas instalações e capacidade de produção.

Nos últimos anos, os investimentos foram voltados para a ampliações da unidade fabril de Linhares, com construção de novos galpões e aquisição de equipamentos modernos, a exemplo do que aconteceu em 2018, quando houve a implantação de linha de produção dedicada à fabricação de torres monotubulares (postes metálicos) para transmissão e distribuição de energia elétrica e também telecomunicações.

Nos últimos anos, a empresa investiu na ampliação da unidade, com a construção de novos galpões Crédito: Acervo

Agora, a empresa iniciou novos investimentos na ordem de R$ 23 milhões, sendo R$ 12 milhões já em 2021, em suas novas plantas fabris que somam 7 mil m² de ampliação da área construída na unidade de Linhares-ES. Também serão destinados à implantação de duas linhas de produção: uma exclusiva para produtos de iluminação (postes, braços e suportes de luminárias), para atender ao setores público e privado; e outra dedicada a produtos para geração de energia solar fotovoltaica, com suporte de solo para painéis fotovoltaicos, com estrutura metálicas do tipo fixa e também do tipo seguidor solar (tracker).

R$ 23 milhões Total de novos investimentos feitos, sendo R$ 12 milhões já em 2021 nas novas plantas fabris

"Iniciamos nesse segmento de Iluminação em janeiro, trabalhando todos os processos de concepção dos postes e braços, desde a engenharia, ensaios, cortes, conformação, galvanização, embalagens até a logística. Nosso foco é oferecer maior qualidade e durabilidade. Em março, fechamos os primeiros contratos e iniciamos a produção de 46 mil peças. Todos os produtos desenvolvidos passaram por rigorosos testes. Queremos ganhar mercado por nossa qualidade e pontualidade", afirma Ernesto Ulrich, gerente comercial da Brametal Iluminação.

Máquina de solda automatizada, um dos investimentos feitos pela Brametal para aumentar qualidade da produção Crédito: Acervo

Já no setor de geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, “a Brametal, com 45 anos de existência, fabricando estruturas metálicas galvanizadas a fogo, segue investindo em tecnologia e apoiando cada vez mais o desenvolvimento do setor de energias renováveis, em especial a Geração de Energia Solar Fotovoltaica”, afirma Maurilio Hidalgo, gerente Comercial e Marketing da Brametal.

Maurílio explica que, ao iniciar as atividades da Brametal Solar em 2014, primeiro com a fabricação estruturas de solo de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa, e depois, em 2016, com a primeira versão de solução de seguidor solar (tracker), a empresa “tem contribuído com importantes projetos desde então. Em 2020, inauguramos, em parceria com EDP, uma Usina Solar Fotovoltaica para geração de energia solar que tem 100 % da energia gerada consumida em nossa unidade fabril de Linhares-ES. Agora, com a implantação de linha de produção dedicada aos produtos para geração de energia solar, estaremos aptos a atender a este mercado, nos seguimentos de Geração Distribuída e também Geração Centralizada, ou seja, grandes usinas de geração de energia solar.”

A Brametal implantou linha de produção dedicada aos produtos para geração de energia solar Crédito: Acervo

Trajetória

Fundada no Brasil em 1975, na cidade de Criciúma, pelo engenheiro Ayrton Egídio de Mattos Brandão, a Brametal surgiu, inicialmente, para atender ao mercado de construção civil. A empresa escreveu a sua história a partir de valores e de atitudes empreendedoras do seu idealizador e depois do seu filho, o engenheiro Ricardo Minatto Brandão, focando seus esforços no setor de transmissão de energia.

R$ 1,2 bilhões Faturamento da Brametal no ano passado