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Brametal investe em novos produtos e na ampliação de fábricas

Até 2024, R$ 23 milhões serão investidos para ampliar unidade de Linhares e incorporar novos produtos para geração de energia solar fotovoltaica e iluminação
BRAMETAL S/A

BRAMETAL S/A

Publicado em 

05 jun 2021 às 20:24

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 20:24

A Brametal, empresa líder na América em produção de estruturas metálicas para geração de energia elétrica, com capacidade que ultrapassa 200 mil toneladas/ano, está presente em Linhares há mais de 20 anos, desde que inaugurou sua planta no ano 2000. De lá para cá muita coisa mudou, e a unidade ampliou consideravelmente suas instalações e capacidade de produção.
Nos últimos anos, os investimentos foram voltados para a ampliações da unidade fabril de Linhares, com construção de novos galpões e aquisição de equipamentos modernos, a exemplo do que aconteceu em 2018, quando houve a implantação de linha de produção dedicada à fabricação de torres monotubulares (postes metálicos) para transmissão e distribuição de energia elétrica e também telecomunicações.
Brametal
Nos últimos anos, a empresa investiu na ampliação da unidade, com a construção de novos galpões Crédito: Acervo
Agora, a empresa iniciou novos investimentos na ordem de R$ 23 milhões, sendo R$ 12 milhões já em 2021, em suas novas plantas fabris que somam 7 mil m² de ampliação da área construída na unidade de Linhares-ES. Também serão destinados à implantação de duas linhas de produção: uma exclusiva para produtos de iluminação (postes, braços e suportes de luminárias), para atender ao setores público e privado; e outra dedicada a produtos para geração de energia solar fotovoltaica, com suporte de solo para painéis fotovoltaicos, com estrutura metálicas do tipo fixa e também do tipo seguidor solar (tracker).

R$ 23 milhões

Total de novos investimentos feitos, sendo R$ 12 milhões já em 2021 nas novas plantas fabris
"Iniciamos nesse segmento de Iluminação em janeiro, trabalhando todos os processos de concepção dos postes e braços, desde a engenharia, ensaios, cortes, conformação, galvanização, embalagens até a logística. Nosso foco é oferecer maior qualidade e durabilidade. Em março, fechamos os primeiros contratos e iniciamos a produção de 46 mil peças. Todos os produtos desenvolvidos passaram por rigorosos testes. Queremos ganhar mercado por nossa qualidade e pontualidade", afirma Ernesto Ulrich, gerente comercial da Brametal Iluminação.
Brametal
Máquina de solda automatizada, um dos investimentos feitos pela Brametal para aumentar qualidade da produção Crédito: Acervo
Já no setor de geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, “a Brametal, com 45 anos de existência, fabricando estruturas metálicas galvanizadas a fogo, segue investindo em tecnologia e apoiando cada vez mais o desenvolvimento do setor de energias renováveis, em especial a Geração de Energia Solar Fotovoltaica”, afirma Maurilio Hidalgo, gerente Comercial e Marketing da Brametal.
Maurílio explica que, ao iniciar as atividades da Brametal Solar em 2014, primeiro com a fabricação estruturas de solo de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa, e depois, em 2016, com a primeira versão de solução de seguidor solar (tracker), a empresa “tem contribuído com importantes projetos desde então. Em 2020, inauguramos, em parceria com EDP, uma Usina Solar Fotovoltaica para geração de energia solar que tem 100 % da energia gerada consumida em nossa unidade fabril de Linhares-ES. Agora, com a implantação de linha de produção dedicada aos produtos para geração de energia solar, estaremos aptos a atender a este mercado, nos seguimentos de Geração Distribuída e também Geração Centralizada, ou seja, grandes usinas de geração de energia solar.”
Brametal
A Brametal implantou linha de produção dedicada aos produtos para geração de energia solar Crédito: Acervo
Trajetória
Fundada no Brasil em 1975, na cidade de Criciúma, pelo engenheiro Ayrton Egídio de Mattos Brandão, a Brametal surgiu, inicialmente, para atender ao mercado de construção civil. A empresa escreveu a sua história a partir de valores e de atitudes empreendedoras do seu idealizador e depois do seu filho, o engenheiro Ricardo Minatto Brandão, focando seus esforços no setor de transmissão de energia.

R$ 1,2 bilhões

Faturamento da Brametal no ano passado
A Brametal, que em 2020 teve faturamento na ordem de 1,2 bilhão, atualmente conta com mais de 2.200 colaboradores, e atua em unidades fabris em Linhares/ES, Sabará/MG e Criciúma/SC.

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