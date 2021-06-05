Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Aves alimentadas com minerais orgânicos são mais saudáveis

Biotecnologia usada pela Kifrango garante que suplementação seja melhor absorvida, armazenada e utilizada pelos animais, além de carne com alto valor nutricional
PROTEINORTE ALIMENTOS S/A

PROTEINORTE ALIMENTOS S/A

Publicado em 

05 jun 2021 às 19:17

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:17

As aves suplementadas com ração que contém minerais orgânicos  100% vegetais e constituídos na forma mais próxima de elementos da natureza absorvem melhor os nutrientes e, como consequência, os consumidores contam com frangos mais nutritivos e saborosos à mesa.
aves
As aves suplementadas com ração que contém minerais orgânicos absorvem melhor os nutrientes Crédito: Acervo
“A produção dos minerais orgânicos Bioplex imita a natureza, e seu uso proporciona uma alimentação mais saudável para os frangos e, assim, carnes mais saborosas, macias e com alto valor nutricional a serem consumidas”, explica Anderson Lima, gerente de Negócios da Alltech, empresa responsável pela produção dos minerais orgânicos.
Elder
“Sempre buscamos o que há de mais moderno em nutrição e bem-estar animal”, afirma Elder Marim, diretor superintendente da empresa Crédito: Acervo
Livre de contaminação
Isso é possível, devido à biotecnologia aplicada à ração, que impede a contaminação da carne por metais pesados, dioxinas e PCB’s (substâncias cancerígenas e resistentes à degradação), e, além disso, garante melhor saúde intestinal às aves e, consequentemente, maior aproveitamento dos nutrientes da ração e redução da poluição ambiental, já que evita a excreção de minerais na natureza. Ponto para a sustentabilidade!
Qualidade
Sempre atenta, a Kifrango apostou na modernidade que traz tantos benefícios. “Há mais de 45 anos no mercado, sempre buscamos o que há de mais moderno em nutrição e bem-estar animal, pois sabemos que a qualidade do produto depende muito do processo de criação dos frangos. Queremos que o consumidor tenha em sua casa um produto saudável, saboroso e nutritivo” afirma Elder Marim, diretor superintendente da empresa.
A Kifrango é uma das marcas da Proteinorte, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Espírito Santo, com capacidade para abate de até 150 mil aves por dia. Sempre preocupada com a excelência de seus produtos, a empresa conta atualmente com diversos aviários próprios e emprega mais de 700 pessoas.
Vantagens da suplementação com minerais orgânicos para os consumidores:

01

Mais saúde, por ser um produto livre de contaminantes

02

Alto valor nutricional

03

Carnes mais saborosas, macias e suculentas

04

Maior rendimento no preparo

Para os frangos

01

Maior biodisponibilidade de minerais na alimentação

02

Garantia de ração de qualidade sem possibilidade de contaminação da carne com metais pesados, dioxinas e PCB’s

Para o meio ambiente

01

Sustentabilidade

A utilização de minerais orgânicos contribui para a redução da poluição ambiental causada pela excreção de minerais na natureza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Orgulho da Terra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados