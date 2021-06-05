Aves alimentadas com minerais orgânicos são mais saudáveis

As aves suplementadas com ração que contém minerais orgânicos 100% vegetais e constituídos na forma mais próxima de elementos da natureza absorvem melhor os nutrientes e, como consequência, os consumidores contam com frangos mais nutritivos e saborosos à mesa.

As aves suplementadas com ração que contém minerais orgânicos absorvem melhor os nutrientes Crédito: Acervo

“A produção dos minerais orgânicos Bioplex imita a natureza, e seu uso proporciona uma alimentação mais saudável para os frangos e, assim, carnes mais saborosas, macias e com alto valor nutricional a serem consumidas”, explica Anderson Lima, gerente de Negócios da Alltech, empresa responsável pela produção dos minerais orgânicos.

“Sempre buscamos o que há de mais moderno em nutrição e bem-estar animal”, afirma Elder Marim, diretor superintendente da empresa Crédito: Acervo

Livre de contaminação

Isso é possível, devido à biotecnologia aplicada à ração, que impede a contaminação da carne por metais pesados, dioxinas e PCB’s (substâncias cancerígenas e resistentes à degradação), e, além disso, garante melhor saúde intestinal às aves e, consequentemente, maior aproveitamento dos nutrientes da ração e redução da poluição ambiental, já que evita a excreção de minerais na natureza. Ponto para a sustentabilidade!

Qualidade

Sempre atenta, a Kifrango apostou na modernidade que traz tantos benefícios. “Há mais de 45 anos no mercado, sempre buscamos o que há de mais moderno em nutrição e bem-estar animal, pois sabemos que a qualidade do produto depende muito do processo de criação dos frangos. Queremos que o consumidor tenha em sua casa um produto saudável, saboroso e nutritivo” afirma Elder Marim, diretor superintendente da empresa.

A Kifrango é uma das marcas da Proteinorte, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Espírito Santo, com capacidade para abate de até 150 mil aves por dia. Sempre preocupada com a excelência de seus produtos, a empresa conta atualmente com diversos aviários próprios e emprega mais de 700 pessoas.

Vantagens da suplementação com minerais orgânicos para os consumidores: 01 Mais saúde, por ser um produto livre de contaminantes 02 Alto valor nutricional 03 Carnes mais saborosas, macias e suculentas 04 Maior rendimento no preparo

Para os frangos 01 Maior biodisponibilidade de minerais na alimentação 02 Garantia de ração de qualidade sem possibilidade de contaminação da carne com metais pesados, dioxinas e PCB’s