Atendimento personalizado é diferencial de loja de móveis do ES

Os produtos da Móveis Conquista são produzidos com madeiras de reflorestamento para diminuir o impacto causado ao meio ambiente e na utilização de madeiras nativas. Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Se colocar no lugar do cliente em todas as situações. Essa é uma das filosofias de trabalho que fazem com que a Móveis Conquista complete 40 anos consolidada como líder no segmento moveleiro capixaba. Tudo começou como uma marcenaria no fundo do quintal da casa do patriarca José Antônio Smarçaro, em Rio Bananal, na região Norte do Estado. Atualmente, a empresa é liderada pelos filhos Jocenil e Joanir Smarçaro.

“Nos colocamos no lugar dos clientes em todas as situações. O que eu gostaria que fizessem por mim em uma determinada situação? É ter esse cuidado que a gente pede para todos membros da equipe, para realizar aquele atendimento da melhor forma possível, como se fosse para si mesmo. Quando bem atendido, o cliente traz um amigo, um parente. Lembra no futuro do atendimento que teve”, afirma Jocenil.

A marcenaria no fundo do quintal foi fundada em 1979. Dois anos depois, em 1981, o patriarca da família resolveu montar um negócio para que os cinco filhos, Juarez, Jocimar, Jovelino, Joanir e Jocenil pudessem trabalhar. A partir de 2009, somente Joanir e Jocenil permaneceram à frente da Móveis Conquista, pois os demais irmãos foram comandar outros negócios da família Smarçaro.

Desde a sua fundação, a Móveis Conquista tem passado por transformações. Em 1986, a marcenaria se transformou em fábrica. Um ano depois, foi inaugurada uma base de vendas em Feira de Santana, na Bahia, onde, em 1992, foi montada a primeira loja do Grupo. No ano de 1993 foi a vez de Vitória ganhar uma loja da Móveis Conquista, que foi expandida em 2008. O mesmo ocorreu em Vila Velha, há exatos 20 anos.

Segundo o diretor Jocenil Smarçaro, a Móveis Conquista tem o maior estoque de móveis do Espírito Santo justamente para atender a demanda de forma imediata. Crédito: Móveis Conquista/Divulgação

Atualmente, fora do Estado, a Móveis Conquista tem duas lojas na Bahia, uma no bairro Pituba, em Salvador; e outra em Lauro de Freitas. Entretanto, isso não é obstáculo para clientes de outros estados adquirirem os produtos, uma vez que, conforme explica Jocenil, é possível comprar via e-commerce de qualquer lugar do Brasil. Segundo ele, no momento, o maior número de consumidores por venda on-line é do Rio de Janeiro e interior de São Paulo.

A empresa conta também há 11 anos com um Centro de Distribuição, localizado na Serra, que atende as quatro lojas e possui 17.500 metros quadrados. De acordo com Jocenil, essa estrutura é “um grande ponto forte”.

“O Centro de Distribuição proporciona ao cliente entrega imediata. Tudo que vê na loja ele recebe em até 48 horas, com montagem simultânea. A equipe monta na hora da entrega”, destaca.

Jocenil afirma ainda que a Móveis Conquista tem o maior estoque de móveis do Espírito Santo justamente para atender a demanda de forma imediata.

Veja no vídeo por que a Móveis Conquista é "Made In ES":

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SUSTENTABILIDADE

A Móveis Conquista também tem ações de sustentabilidade. Seus móveis são produzidos com madeiras de reflorestamento para diminuir o impacto causado ao meio ambiente e na utilização de madeiras nativas.

Os produtos químicos utilizados na fabricação dos móveis são encaminhados às empresas especializadas.

“Diminuir o impacto ao meio ambiente é uma das missões da nossa marca. Prezamos pela qualidade dos nossos produtos e queremos contribuir com o meio ambiente e com um mundo melhor”, finaliza Jocenil.

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