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Atendimento médico imediato pode diminuir sequelas e salvar vidas em casos de AVC

O neurocirurgião Ulysses Batista, que atende pelo plano Best Senior, defende a importância de procurar atendimento especializado em emergência assim que identificar os primeiros sintomas da doença

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 10:11

Best Senior

Best Senior

Publicado em 

14 dez 2023 às 10:11
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado uma das causas mais frequentes de morte no Brasil e no mundo. Esse tipo de ocorrência acontece quando há um rompimento ou entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, o que pode causar danos ao órgão devido à interrupção do fornecimento de sangue. Dessa forma, é fundamental ficar atento aos primeiros sinais e procurar atendimento médico imediato.
O convidado deste episódio do Se Cuida Podcast é o neurocirurgião Ulysses Batista, que atende pelo plano Best Senior. O profissional explicou quais são os tipos de AVC, como identificar e como agir com rapidez quando aparecem os primeiros sintomas. Também apontou as formas de prevenção e quais são os fatores de risco da doença.
Conforme explica o médico, conhecer as características comuns da doença e contar com um protocolo de atendimento especialista em emergência podem diminuir as chances de sequelas e salvar vidas.
Confira o que mais foi destaque no episódio assistindo ao vídeo na íntegra.
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