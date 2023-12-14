Atendimento médico imediato pode diminuir sequelas e salvar vidas em casos de AVC

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado uma das causas mais frequentes de morte no Brasil e no mundo. Esse tipo de ocorrência acontece quando há um rompimento ou entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, o que pode causar danos ao órgão devido à interrupção do fornecimento de sangue. Dessa forma, é fundamental ficar atento aos primeiros sinais e procurar atendimento médico imediato.

O convidado deste episódio do Se Cuida Podcast é o neurocirurgião Ulysses Batista, que atende pelo plano Best Senior. O profissional explicou quais são os tipos de AVC, como identificar e como agir com rapidez quando aparecem os primeiros sintomas. Também apontou as formas de prevenção e quais são os fatores de risco da doença.

Conforme explica o médico, conhecer as características comuns da doença e contar com um protocolo de atendimento especialista em emergência podem diminuir as chances de sequelas e salvar vidas.