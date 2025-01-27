Atacadão amplia atuação no Brasil e se destaca mais uma vez entre os capixabas

Há 16 anos no Espírito Santo, o Atacadão foi a marca mais bem-avaliada pelos capixabas na categoria “Atacarejo”, no Marcas de Valor A Gazeta 2024. Crédito: Atacadão/Divulgação

Os atacarejos são uma ótima opção para quem busca produtos em maior quantidade e a preços mais baixos. Em alta no Brasil, esse modelo de negócio teve um faturamento de 5,1% maior no primeiro semestre de 2024, comparado ao mesmo período em 2023, segundo o Shopper Report da ROCK.

Presente em todos os Estados brasileiros, o Atacadão é referência nacional nesse setor. Atualmente, são 415 unidades espalhadas pelo país – 379 lojas e 36 atacados de entrega e centros de distribuição –, com mais de 76 mil colaboradores e uma cobertura capaz de chegar a 95% dos 5.570 municípios no Brasil. A rede, inclusive, faz uso de cabotagem na região Norte para acessar regiões mais distantes e levar alimentos nessas áreas.

Segundo o CEO do Atacadão, Marco Oliveira, o amplo alcance e o compromisso com os consumidores são diferenciais que destacam a empresa em um mercado crescente.

"Com a nossa missão de levar alimentos de qualidade a preços justos, contribuímos para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, tanto com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, quanto com o estímulo ao empreendedorismo e a criação de novos negócios que vão gerar renda para inúmeras famílias", finaliza Marco.

O CEO do Atacadão, Marco Oliveira, destacou que a rede contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país Crédito: Eugenio Goulart

Atuação no ES

Há 16 anos no Espírito Santo, a rede tem expandido a atuação no Estado e, hoje, conta com três lojas de autosserviço e um centro de distribuição. Marco Oliveira ressalta ainda que a empresa valoriza a conexão e a proximidade que mantém com os clientes capixabas.

“São pessoas que valorizam muito a cultura e os produtos locais, e esse é um dos pontos que temos em comum, pois sempre incluímos itens de fornecedores regionais em nossas lojas. É mais uma maneira de contribuir para o desenvolvimento regional”, pontua.

Em 2024, a marca foi eleita, novamente, a mais bem-avaliada pelos capixabas na categoria “Atacarejo”, no prêmio Marcas de Valor 2024. Para o CEO, a conquista é um resultado direto dos esforços da empresa e da qualidade dos produtos e serviços oferecidos.

“Só tenho a agradecer aos nossos clientes pela confiança e preferência em comprar conosco, seja em Vitória, seja em Vila Velha, seja na Serra. Agradeço também o apoio e a parceria dos nossos fornecedores. Este prêmio é de todos os nossos colaboradores e colaboradoras, especialmente das nossas unidades do Espírito Santo. Sem a dedicação e o comprometimento diário deles, este reconhecimento não seria possível”, afirma.

Planos para o futuro

Marco conta que a rede, pensando no futuro, planeja continuar expandindo a operação e atendendo cada vez mais clientes. Tudo sem perder a essência que permitiu a marca chegar ao patamar atual.

“Cada vez mais os consumidores finais estão presentes em nossas unidades. Por isso, estamos sempre atentos e disponíveis para atender diferentes demandas, necessidades e hábitos do público, que mudam conforme as regiões. Entretanto, é importante ressaltar que a essência do Atacadão em ser um parceiro para os microempreendedores, transformadores e comerciantes se mantém ativa e forte há 63 anos", finaliza.

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