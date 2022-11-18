Assista ao videocast "Inova Talk Show" e entenda o universo das startups

O mundo das startups é um novo mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil em investimentos e nos serviços ofertados. Mas o que diferencia essas empresas? Segundo o especialista em inovação Leonardo Carraretto, o que define uma startup é uma forma nova de atender os clientes, usando tecnologia, para facilitar o dia a dia e, inclusive, sem limites geográficos.
Esse é o tema do videocast "Inova Talk Show", apresentado por Carraretto e produzido em parceria com o Sebrae/ES, que terá três episódios. Será possível entender mais sobre esse universo durante "Startup Experience by ESX", um encontro do ecossistema de inovação promovido pelo Sebrae/ES, no dia 23 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
O evento é gratuito e terá palestras e oficinas com grandes nomes como Camila Farani, empreendedora e apresentadora do Shark Tank Brasil, e Marcos Gurgel, diretor de Inovação do Ifood. Confira a programação completa e saiba mais como fazer sua inscrição clicando aqui.