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Assista ao videocast "Inova Talk Show" e entenda o universo das startups

Leonardo Carrareto comanda bate-papo sobre inovação. Tema é destaque no Startup Experience by ESX, evento realizado pelo Sebrae/ES em Vitória
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 nov 2022 às 20:09

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 20:09

O videocast
O videocast "Inova Talk Show", apresentado por Leonardo Carraretto é produzido em parceria com o Sebrae/ES. Crédito: Shutterstock
O mundo das startups é um novo mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil em investimentos e nos serviços ofertados. Mas o que diferencia essas empresas? Segundo o especialista em inovação Leonardo Carraretto, o que define uma startup é uma forma nova de atender os clientes, usando tecnologia, para facilitar o dia a dia e, inclusive, sem limites geográficos.
Esse é o tema do videocast "Inova Talk Show", apresentado por Carraretto e produzido em parceria com o Sebrae/ES, que terá três episódios. Será possível entender mais sobre esse universo durante "Startup Experience by ESX", um encontro do ecossistema de inovação promovido pelo Sebrae/ES, no  dia 23 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. 
O evento é gratuito e terá palestras e oficinas com grandes nomes como Camila Farani, empreendedora e apresentadora do Shark Tank Brasil, e Marcos Gurgel, diretor de Inovação do Ifood. Confira a programação completa e saiba mais como fazer sua inscrição clicando aqui.

Inova Talk Show I #1:

Inova Talk Show I #2:

Inova Talk Show I #3:

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