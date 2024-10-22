ArcelorMittal investe em inovação com foco em soluções reais

O iNO.VC, programa de incentivo à inovação da ArcelorMittal, está localizado na unidade de Tubarão, na Serra Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

A inovação é uma prática que, quando implementada no dia a dia de uma empresa, é capaz de agilizar fluxos, aumentar a produtividade e gerar valor tanto para os serviços quanto para os produtos oferecidos. Tudo isso por meio de soluções criativas e tecnológicas.

Antenada à importância de desenvolver essa cultura inovadora, a ArcelorMittal criou um programa de ideias com o objetivo de transformar desafios em soluções e incentivar a inovação em diferentes áreas. Chamado de iNO.VC, a iniciativa tem como premissa acelerar a transformação digital da empresa por meio da integração entre empregados, startups, universidades, hubs de inovação e demais entidades.

Essas parcerias, para o diretor de finanças da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Paulo Wanick, permitem um olhar abrangente na melhoria de fluxos internos, aumento de produtividade, garantia de segurança ao empregado da empresa e novas estratégias de treinamento profissional a fim de reforçar a atuação de excelência da empresa.

“A inovação está presente em seis grandes alavancas da nossa empresa: saúde, segurança, meio ambiente, experiência do cliente, produtividade e fluxo de caixa. Essas soluções vem das parcerias com outros hubs e empresas de tecnologia”, destaca.

Vale ressaltar que desde o início do programa, a empresa teve mais de 370 iniciativas cadastradas no portfólio de transformação digital e, aproximadamente, 30% de taxa de conversão. Entre as concluídas, foram registrados ganhos acima dos R$ 80 milhões.

Ecossistema de inovação

Segundo Wanick, a ArcelorMittal deseja abrir as portas da empresa para colaborar com outras entidades com foco em inovação Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem

Ainda segundo Wanick, a ArcelorMittal deseja abrir as portas da empresa para colaborar com outras entidades com foco em inovação e reforçar o "ecossistema" de inovação no Espírito Santo.

Uma dessas parcerias é com o FindesLab – hub de inovação capixaba da Findes e do Senai –, em que estão situadas pelo menos seis startups e diversos colaboradores que pensam em soluções para a indústria.

Entre os projetos desenvolvidos para a ArcelorMittal está um simulador online capaz de melhorar os processos internos da empresa. O diretor comercial da Devix – startup responsável por esse projeto –, Rafael Pavioti, conta que a partir das informações mapeadas na empresa, a ferramenta usa tecnologias avançadas para cruzar informações e gerar indicações no fluxograma da ArcelorMittal.

“Isso pode ser usado toda vez que for feita uma mudança profissional, criação de novos setores, cargos e sucessões. Essa ferramenta ajuda a embasar as decisões para que quando acontecer alguma movimentação, a funcionalidade da empresa não seja afetada”, explica Rafael.

Outro resultado do incentivo à inovação na ArcelorMittal foi a criação e implementação de uma ponte rolante totalmente digital para treinamentos mais seguros. A ferramenta pode, inclusive, simular situações de risco e garantir que, além de uma operação mais assertiva, os responsáveis pelo manuseio da máquina saibam o que fazer nesses casos.

Resultados reais

Segundo a gerente de transformação digital da ArcelorMittal, Fabíola Murta, o programa de inovação da empresa visa alcançar resultados reais Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A gerente de Transformação Digital da ArcelorMittal, Fabíola Murta, destaca que a implementação dessas iniciativas, por mais tecnológicas que sejam, tem como foco alcançar resultados reais, capazes de beneficiar as pessoas.

Fabíola ainda explica que o slogan do programa de inovação, "I Am Real" ("eu sou real" em português), contém a essência do objetivo dessa iniciativa. Segundo ela, os simbolismos presentes na frase vão desde as iniciais de ArcelorMittal (presentes na palavra "AM") até o conceito "real", formado pelas iniciais das palavras: resultado, ética, agilidade e leveza.

“A gente busca soluções simples, mas de forma robusta. Isso é algo que faz parte do comportamento da empresa, que preza pela simplicidade, transparência e pensa no futuro. Aqui, cada ideia conta e toda ação transforma. Isso mostra que a inovação faz parte do nosso DNA”, finaliza.

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