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Aprendizagem criativa contribui no processo de avaliação de alunos

Essa abordagem pedagógica integra o currículo da Crescer PHD e possibilita que educadores tenham visão mais ampla dos potenciais do estudante

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 15:51

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 15:51
Crescer Foto 01
Aluna da Escola Crescer PHD durante atividade ao estilo "faça você mesmo": novas ferramentas estimulam o engajamento do aluno. Crédito: Crescer PHD/ Divulgação
A velocidade das mudanças enfrentadas nos últimos anos, que possivelmente se acentuará no futuro, faz com que novos modelos de aprendizagem sejam fundamentais para estimular os alunos a pensarem de forma inovadora. Desta forma, torna-se primordial desenvolver nos estudantes habilidades, como senso crítico, comunicação, criatividade, autonomia e colaboração, com o intuito de melhor prepará-los para a vida adulta.
Pensando assim, os educadores da Crescer PHD buscam capacitar as crianças e adolescentes, desde o infantil até o ensino médio, a usar a informação e o conhecimento de forma criativa, inovadora e responsável.
Para isso, são utilizadas ferramentas como a aprendizagem criativa (abordagem pedagógica que busca desenvolver conexões pessoais em que o professor cria um ambiente propício ao estímulo da criatividade, da imaginação e da colaboração, buscando, assim, despertar os interesses dos estudantes); o storytelling (habilidade de contar histórias, utilizando enredo elaborado, narrativa envolvente e recursos audiovisuais); o maker (evolução do “Do it yourself” ou, em bom português, do “Faça você mesmo”) e as plataformas interativas e digitais, que dão o novo tom no ensino/aprendizado.
Essas novas ferramentas estimulam o engajamento do aluno, ao mesmo tempo em que fornecem dados bem específicos de resultado detalhados de cada habilidade exigida pela BNCC, tornando-se uma nova forma de avaliação do aluno. “Elas contribuem muito na formação integral e facilitam a visão dos educadores sobre o desempenho dos estudantes”, afirma a coordenadora pedagógica da educação infantil da escola, Simone Morais Alvarenga.
Segundo a diretora pedagógica da Crescer PHD, Claudia Bachour Santos Neves, “a escola está investindo cada vez mais em novas ferramentas, metodologias e soluções que ampliem as possibilidades do desenvolvimento dos alunos dentro e fora de sala, sem se esquecer de fortalecer as competências socioemocionais, que hoje ocupam lugar de destaque em qualquer modelo de educação.”
Crescer Foto 02
A Escola Crescer PHD está investindo cada vez mais em novas ferramentas, metodologias e soluções que ampliem as possibilidades do desenvolvimento dos alunos. Crédito: Crescer PHD/ Divulgação

CRESCER PHD

Telefone:

3038-0199

Site:

Redes sociais:

@escolacrescerphd (Instagram) e /escolacrescerphd (Facebook)

Endereço:

Av. Rio Branco, nº 1.805, Praia do Canto, Vitória

Estrutura:

amplas salas climatizadas e monitoradas, berçário, três quadras poliesportivas, laboratórios (Ciências, Maker), biblioteca, jogoteca, horta educativa, auditório, cantina e refeitório.

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