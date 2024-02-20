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Agência Fire celebra 22 anos, sem limites e com muita história para contar

Com 22 anos de atuação no Espírito Santo, a Fire Marketing e Comunicação comemora cases de sucesso e prêmios nacionais, além de ampliar e diversificar seu modelo de negócios

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 14:27

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 fev 2024 às 14:27
Agência Fire/Divulgação
A Fire completa 22 anos com a proposta de superar desafios e propor soluções que coloquem sua marca sempre à frente Crédito: Agência Fire/Divulgação
Você já olhou para uma grande ideia e pensou: o que se passou na cabeça de quem a desenvolveu? Provavelmente, ela surgiu a partir de pessoas que são apaixonadas por criar, que não tiveram medo de desafiar limites, de pensar diferente e fora da caixa. Quando levamos esse conceito para o mundo da comunicação, essa acaba sendo a premissa por trás de todo grande projeto de construção de marca, independentemente do setor.
Seja no varejo, no institucional, no governamental ou privado, na indústria, no segmento de automóveis, saúde, educação, imobiliário, alimentício ou qualquer outro. Fazer diferente para as marcas é o combustível que move a agência todos os dias.
Essa é a missão da Fire, agência de marketing e comunicação capixaba que, em 2024, completa 22 anos com a proposta de superar desafios e propor soluções que coloquem sua marca sempre à frente.
Unindo diferentes olhares, habilidades e talentos, o diretor-geral da agência, Bruno Weigert, conta que a empresa é anualmente premiada no Festival Colibri, que reconhece campanhas e profissionais da publicidade capixaba, e recentemente conquistou dois outros prêmios nacionais no último Central de Outdoor, em São Paulo.
Agência Fire/Divulgação
A Fire conquistou dois prêmios nacionais no último Central de Outdoor, em São Paulo. Crédito: Agência Fire/Divulgação
“Em 2024, a Fire completa 22 anos de conquistas e de uma história superbacana, com campanhas e projetos brilhantes e, o mais importante, clientes satisfeitos e entregas de grande relevância. O objetivo é claro: desenvolver negócios e ideias para marcas que acreditam na comunicação sem frescura e sem limites. A Fire é a união de pensamentos, confiança, adaptação, diálogo constante e estratégico”, pontua.
Agência Fire/Divulgação
Para o o diretor-geral da agência, Bruno Weigert, a missão da Fire é desenvolver negócios e ideias para marcas que acreditam na comunicação sem frescura e sem limites Crédito: Agência Fire/Divulgação
Ainda de acordo com o diretor, todos os projetos são executados considerando diferentes etapas. “Tudo é planejado com a informação compartilhada, muita análise de dados e a busca contínua por melhores resultados. Além disso, nos baseamos nas tecnologias que temos disponíveis e na maior ferramenta que podemos ter: o comportamento das pessoas”, detalha.
Marcas como Vale, Banestes, Banestes Seguros, Frisa, ES Gás, Visão Express são alguns dos clientes para quem a empresa tem construído grandes cases e campanhas.
O Banestes é um grande exemplo, que tem se destacado nos veículos de comunicação do Espírito Santo por meio da campanha #SomosAzul, como detalha o gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart.
Agência Fire/Divulgação
A Fire é a responsável pela campanha #SomosAzul do Banestes Crédito: Agência Fire/Divulgação
“No início, eu achei que a campanha que pensamos para o fim de ano do Banestes seria para a gente, mas acabou que agora ela é para os capixabas. Porque a gente está entregando de volta para todo mundo o que a gente sente, vivendo e trabalhando com os projetos sociais”, explica.
O gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, afirma que a campanha foi pensada junto a Fire e se tornou um projeto para os capixabas
O gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, destaca que a campanha foi pensada junto com a Fire e se tornou um projeto para os capixabas Crédito: Agência Fire/Divulgação
Segundo o diretor de criação da Fire, Rodrigo Pegoretti, a criatividade aliada à estratégia e à relação de parceria com os clientes posicionaram a agência entre as maiores do Espírito Santo. Mas não para por aí.
Mais fortalecida, equipada e preparada para os próximos anos, a Fire possui uma estrutura que vai além do seu espaço físico, atendendo clientes nacionais e internacionais.
“A Fire se reinventa a cada dia. Em um mundo em constante transformação, buscamos unir inovação à criatividade para uma entrega sempre completa. Não nos contentamos com o ‘não’, nem com a primeira ideia e nem com ‘tá bom assim’. Queremos sempre mais”, finaliza Rodrigo Pegoretti.
Agência Fire/Divulgação
Para o diretor de criação da Fire, Rodrigo Pegoretti, a criatividade aliada à estratégia e à relação de parceria com os clientes posicionaram a agência entre as maiores do Estado Crédito: Agência Fire/Divulgação

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