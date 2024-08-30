Acreditação hospitalar: certificação nacional garante qualidade de hospitais no ES

Os planos de saúde da Best Senior dão acesso a hospitais acreditados em toda a Grande Vitória Crédito: Best Senior/Divulgação

Quando o assunto é bem-estar, todo cuidado é pouco. Por isso, ao escolher um plano de saúde, é importante saber se as operadoras oferecem acesso a hospitais de qualidade. Uma das formas de se certificar disso é por meio da acreditação hospitalar, um método de avaliação, feito por organizações independentes que utilizam padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

Pensando em oferecer um serviço que atende a esses critérios, a operadora de planos de saúde Best Senior, voltada para pessoas acima de 44 anos, conta com hospitais acreditados em toda a Grande Vitória – incluindo um com Acreditação Internacional. Segundo a gerente de Qualidade da empresa administradora dos hospitais da Best Senior, Adriana Daum, essa certificação é um atestado da excelência dos serviços prestados.

“Com a acreditação, é possível ter certeza de que os processos são avaliados periodicamente, por profissionais experientes e por um método isento de conflito de interesse. Isso atesta o foco do hospital na qualidade dos processos, qualidade assistencial, segurança e satisfação dos pacientes e gerenciamento de riscos. Além disso, também mostra que a instituição está comprometida com a melhoria contínua desses fatores”, explica.

Adriana destaca ainda que as chances de comorbidades aumentam a partir dos 44 anos, o que deixa o paciente mais suscetível a complicações e fazendo com que seja ainda mais importante escolher um plano de seguro que inclua hospitais acreditados.

“Isso assegura que, em momentos críticos, o paciente receberá o melhor atendimento possível, aumentando as chances de um desfecho positivo e uma recuperação mais rápida”, explica.

Acreditação Internacional

Segundo Adriana, a rede de atendimento da Best Senior inclui um hospital com Acreditação Internacional, em Cariacica. Essa certificação, aliás, é uma garantia ainda mais abrangente da qualidade e segurança dos serviços prestados pela instituição.

“Considerando o tempo de existência, as acreditações internacionais estão num estágio de maturidade muito grande, e já tiveram muitos ciclos de revisões de manuais e aprendizado com os hospitais acreditados nos países de origem e em outros países, durante esse tempo. O investimento em uma acreditação internacional é maior que o da acreditação nacional, sendo o processo mais rigoroso também”, explica.

Como funciona o processo que garante a qualidade hospitalar

Adriana explica que, após dar entrada no processo, a instituição se prepara por um tempo – geralmente em torno de 12 meses –, adequando-se ao manual selecionado, realizando reuniões e auditorias de acompanhamento, onde devem estar envolvidos todos os gestores e a direção. Assim, podem ser informadas todas as ações, práticas e políticas entre os colaboradores próprios, terceiros e médicos, para garantir que todos os requisitos do manual da acreditação sejam atendidos, entendidos e executados.

Após o preparo, o hospital contrata uma empresa independente para a verificação da conformidade do manual. A empresa contratada também é monitorada por órgãos nacionais ou internacionais, que homologam o certificado por meio de seus comitês técnicos.

A gerente conta ainda que, após a certificação, o hospital é auditado periodicamente (entre 8 e 12 meses de intervalo), durante toda a validade do certificado (entre 2 e 3 anos).

“Antes do vencimento, inicia-se o processo de recertificação, onde são revisados novamente todos os processos, e quando ocorre atualização dos manuais nesse período, deve-se adequar os processos a essas mudanças”, conta.

Segundo o diretor da Best Senior, Jumar Canedo, os planos da operadora oferecem uma cobertura completa. "Com médicos de excelência nas principais especialidades, com apartamentos confortáveis, equipamentos de alta tecnologia e amplo suporte, com agilidade, conforto e atenção 24 horas por dia”, destaca.

O que fazer para escolher seu plano de saúde?

Segundo Adriana, a acreditação hospitalar certifica a qualidade e segurança dos serviços prestados pelo hospital e os colaboradores Crédito: Best Senior/Divulgação

Escolher um plano de saúde envolve uma série de considerações importantes para garantir a cobertura adequada e um serviço de qualidade. Na hora de fazer sua escolha, é essencial verificar se os hospitais da rede credenciada seguem padrões rigorosos de qualidade e segurança. Além disso, optar por um plano de saúde sem coparticipação pode proporcionar maior tranquilidade, já que não haverá cobranças extras. Isso permite que você busque atendimento médico sempre que precisar, sem preocupações financeiras.

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