Aço que constrói o futuro: Cedisa celebra 50 anos com expansão e inovação

Cedisa celebra seus 50 anos com projeto de expansão contínua Crédito: Divulgação/Cedisa

Para uma empresa se manter relevante no mercado é preciso ter foco. Mais do que isso, é importante investir em expansão, diversificação e fortalecimento da marca. Foi assim que, ao longo de cinco décadas, a Cedisa Central de Aço se tornou referência no setor. Por isso, com o objetivo de seguir se destacando no segmento, a empresa definiu esses elementos como foco de atuação para 2025, ano em que celebra o 50º aniversário.

A comemoração, aliás, é em dose dupla, já que no dia 9 de abril, também é celebrado o Dia do Aço. A data reforça o compromisso da Cedisa com um material amplamente utilizado por diversos setores da sociedade.

O sucesso da marca só foi possível porque a empresa focou na distribuição de produtos siderúrgicos, no beneficiamento e na transformação do aço. Esse serviço, inclusive, permitiu ampliar a atuação em diferentes segmentos de mercado, como o setor metalmecânico, o de indústrias, o de construção civil e a própria revenda de produtos siderúrgicos.

“Concentramos nossa estratégia na expansão de nossa atuação para nos fortalecermos como referência em aço. Ampliamos as áreas de alcance e focamos em atender os clientes com qualidade, excelência e agilidade”, conta o diretor-executivo da Cedisa, Fernando Dalla Bernardina.

E, para comemorar os 50 anos em grande estilo, a marca tem investido em seus planos de expansão, que fortalecem o propósito e visão da marca de crescimento contínuo. A empresa, que já lançou novos pontos de venda em Fortaleza e Cuiabá, planeja abrir este ano uma nova unidade em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

De acordo com o diretor comercial, Silvino Canzian, a escolha é feita de forma estratégica, a partir de estudos do potencial de cada praça e do segmento de atuação, para que o crescimento seja sempre acima do mercado.

“Luís Eduardo Magalhães e Cuiabá são cidades com forte atuação do agronegócio, setor que tem sustentado o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e movimenta a construção de galpões e silos. Ou seja, fazemos vendas mais estruturais. Já em Fortaleza, prevemos um trabalho mais voltado para a construção civil e infraestrutura, como viadutos, pontes, estradas e indústrias”, afirma.

Canzian também revela que a Cedisa tem planos de expansão ainda maiores, e planeja lançar pontos nas praças de Belo Horizonte e São Paulo. “Nessas cidades, o foco está no produto de maior peso, ou mais robustos, que às vezes nem toda empresa tem. Nesse caso, entramos ofertando produtos para esse nicho, voltado para o produto de indústria pesada”, pontua.

Inovação e investimento em novas tecnologias são carro-chefe

Projeto da nova sede da Cedisa em Calogi, ES Crédito: Divulgação/Cedisa

Para que os planos de crescimento sejam efetivados, a Cedisa trabalha a inovação em duas vertentes: Produtos e Processos.

“Com a inovação de Produto, criamos soluções para que o aço já chegue pronto para ser utilizado na obra porque, quanto mais o aço ‘passeia’, maiores são os gastos. Aqui, já levamos os aços na dimensão exata, com tratamento de superfície e furados, a fim de agilizar esse processo”, explica o gerente industrial, Rafael Dalla Bernardina.

Em Processos, a inovação é explorada na busca de formas mais eficientes na hora de produzir e processar o aço. Automatização das linhas produtivas, superação de gargalos e revisão de layouts para tornar a fábrica mais funcional são só alguns dos investimentos citados por Rafael na operação da Cedisa.

A empresa, que está com obras a todo vapor para lançar uma nova sede em Calogi, no Espírito Santo, está explorando algumas dessas novidades na construção. “Lá, estamos com um projeto de automatização das saídas de linha, que visa aumentar a produtividade e reduzir os riscos do trabalho braçal”, defende o gerente industrial.

Cedisa

A Cedisa Central de Aço transforma aço em solução, fabricando e comercializando nacionalmente uma ampla gama de produtos metálicos, como cortes especiais de várias espessuras, vigas, perfis, tubos, telhas trapézio e onduladas; e chapas laminadas.