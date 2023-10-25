A partir de 2025, Stock Car é Made in ES

Deu match! A ArcelorMittal não poderia deixar de marcar presença na Stock Car 2023 como patrocinadora oficial. Isso porque a marca é a responsável pela produção de uma solução de aço inteligente inovadora, que vai ser usada na nova geração de carros da categoria a partir de 2025. Tudo isso para levar um veículo mais eficiente, seguro e sustentável para a pista da corrida automobilística mais esperada do ano.
A ArcelorMittal é líder mundial no mercado de aço e, agora, eleva de vez o Espírito Santo como um dos principais circuitos de inovação do Brasil.
A empresa continua investindo para seguir firme auxiliando no desenvolvimento do setor e, para conferir mais detalhes, assista ao vídeo: