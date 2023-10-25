A partir de 2025, Stock Car é Made in ES

Deu match! A ArcelorMittal não poderia deixar de marcar presença na Stock Car 2023 como patrocinadora oficial. Isso porque a marca é a responsável pela produção de uma solução de aço inteligente inovadora, que vai ser usada na nova geração de carros da categoria a partir de 2025. Tudo isso para levar um veículo mais eficiente, seguro e sustentável para a pista da corrida automobilística mais esperada do ano.