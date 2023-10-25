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A partir de 2025, Stock Car é Made in ES

A nova geração de carros da corrida automobilística contará com o chassi produzido com o aço da ArcelorMittal do Espírito Santo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 out 2023 às 13:21

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 13:21

A ArcelorMittal eleva a competição automobilística com soluções em aço
A ArcelorMittal eleva a competição automobilística com soluções em aço Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Deu match! A ArcelorMittal não poderia deixar de marcar presença na Stock Car 2023 como patrocinadora oficial. Isso porque a marca é a responsável pela produção de uma solução de aço inteligente inovadora, que vai ser usada na nova geração de carros da categoria a partir de 2025. Tudo isso para levar um veículo mais eficiente, seguro e sustentável para a pista da corrida automobilística mais esperada do ano.
A ArcelorMittal é líder mundial no mercado de aço e, agora, eleva de vez o Espírito Santo como um dos principais circuitos de inovação do Brasil.
A empresa continua investindo para seguir firme auxiliando no desenvolvimento do setor e, para conferir mais detalhes, assista ao vídeo:

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