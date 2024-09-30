8 dicas indispensáveis para a pintura do condomínio

Fachada, paredes internas, piso da garagem e muros precisam estar com a pintura em dia para manter o prédio e as áreas comuns ainda mais valorizadas. Entretanto, mais do que deixar os ambientes mais apresentáveis, isso também ajuda a proteger o imóvel dos danos causados pela chuva, sol, vento, maresia ou infiltrações.
Quem está pensando em pintar ou renovar a pintura do condomínio, precisa ficar atento a alguns pontos que podem ajudar a garantir um serviço eficiente e duradouro. Para auxiliar nessa tarefa, conversamos com alguns especialistas para reunir oito dicas indispensáveis que todo síndico ou gestor de condomínio precisam ficar atentos.
Dica 1: Compre tinta com quem é especialista
A primeira coisa a fazer quando surgir a necessidade de reformar ou pintar o condomínio é procurar uma empresa especializada. A Politintas, por exemplo, conta com consultores de vendas que têm conhecimento técnico e estão preparados para indicar os produtos ideais para cada espaço do condomínio.
Dica 2: Invista em produtos de qualidade
Uma das principais vantagens de comprar tintas e materiais de pintura com uma empresa especialista é a segurança de adquirir produtos de alta qualidade e performance, que realmente manterão o imóvel protegido e bonito por muito mais tempo.
Nas fachadas, por exemplo, é fundamental utilizar tintas premium ou super premium (tintas emborrachadas) para garantir a conservação da pintura e a proteção das paredes. Essas tintas proporcionam maior cobertura, além de alta durabilidade e resistência à ação das chuvas, do sol e do vento.
“Existe uma recomendação de que as fachadas dos edifícios sejam pintadas a cada cinco anos. As tintas que têm resistência para proteger a parede durante esse período são as de categoria premium ou super premium. As econômicas não têm essa durabilidade e só podem ser utilizadas em outros espaços. Portanto, é indispensável adquirir o produto certo na hora de fazer a manutenção predial”, recomendou Thiago Américo, técnico da Suvinil.
Vale destacar que as tintas com classificação econômica são contra indicadas para fachadas, mas podem ser aplicadas em ambientes internos e com baixo tráfego de pessoas, como escadas de incêndio, guaritas de segurança e teto, por exemplo.
Escolher tintas de qualidade também é uma excelente maneira de economizar: já que como a mão de obra, geralmente, tem um valor bem mais alto do que o material de pintura, investir em tintas de categorias superiores oferece um ótimo custo-benefício, pois não haverá necessidade de repintura por um bom tempo.
Dica 3: Solicite uma visita técnica ao condomínio
Caso o síndico ache necessário, é possível contar com o serviço de especificação técnica do fabricante da tinta, o que inclui uma visita ao condomínio. Essa assistência, que é gratuita para todos os clientes parceiros da Politintas, oferece uma segurança extra para o condomínio.
Isso porque, ao final da avaliação, o técnico entregará o Orientativo Técnico com instruções da preparação da superfície antes da pintura, diluição da tinta, aplicação, quantidade a ser utilizada, número de demãos e muito mais.
Seguindo todas as orientações técnicas, o condomínio terá a garantia do fabricante da tinta, como durabilidade, resistência contra as intempéries e manutenção da cor, por exemplo. Além disso, este orientativo técnico é a comprovação de que o síndico se comprometeu a realizar uma pintura com excelente qualidade e orientação técnica.
“Atualmente, o síndico tem a responsabilidade legal de zelar pelo condomínio e de criar um plano de manutenção para toda a estrutura. Isso significa que ele deve cuidar de todas as áreas e garantir que tudo esteja em boas condições. Usar as tintas e os materiais de pintura de forma correta e eficiente ajuda a manter o cronograma desse planejamento, evitando problemas e garantindo a durabilidade das reformas", comentou o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim.
Dica 4: Tenha controle sobre o que está sendo gasto
Comprar na Politintas também significa ter mais organização na obra e controle do que está sendo utilizado. Afinal, o cliente terá a oportunidade de verificar se os produtos estão sendo usados de forma correta. Por exemplo: se está sobrando muita tinta pode ser um sinal de que a diluição não está sendo feita corretamente.
Na Politintas também é possível optar pela entrega fracionada dos produtos, evitando que o material ocupe espaço no condomínio. À medida que for necessário, é só solicitar a entrega de um novo lote. Dessa forma, é possível monitorar exatamente o que foi adquirido e utilizado, evitando desperdício ou desvio de materiais.
Dica 5: Fique atento, pois o mais barato pode sair caro
Na correria do dia a dia, muitos síndicos acabam optando por deixar a compra das tintas por conta das empreiteiras, pensando em resolver tudo de maneira mais rápida, econômica e com menos dor de cabeça. Mas é preciso ter atenção!
O mais seguro é garantir que os produtos usados são de qualidade e ter a garantia do fabricante. Isso sem contar com a certeza do tipo de material que será utilizado.
E aqui vai mais uma informação importante: ao comprar material de pintura diretamente incluso no serviço da empreiteira, o condomínio acaba gastando mais com impostos, pois pagará Imposto Sobre Serviços (ISS) em produtos que já são tributados pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Isso eleva o custo em pelo menos 5% de forma desnecessária.
Dica 6: Conte com uma ajudinha extra na hora de definir as cores
Caso o condomínio não tenha registrado as cores utilizadas na última pintura da fachada ou de outras áreas, a Politintas consegue identificar a cor atual e reproduzir a mesma tonalidade com precisão. Além disso, é possível criar cores personalizadas para garantir fidelidade ao novo projeto arquitetônico.
Mas não para por aí. Para assegurar um acabamento impecável e maior durabilidade da pintura, a empresa oferece treinamento especializado para a equipe que fará a aplicação das tintas.
Dica 7: Aproveite as condições especiais de pagamento nas lojas da Politintas
Os condomínios que compram diretamente na Politintas também têm acesso às melhores opções de pagamento do mercado, com condições exclusivas.
A empresa permite o parcelamento das compras em até 10 vezes sem juros no boleto bancário, facilitando o planejamento financeiro e tornando o projeto de pintura mais acessível e viável.
Dica 8: Compre sem sair de casa
Ficou interessado? As lojas da Politintas ficam localizadas no coração dos principais bairros da Grande Vitória.
Quem preferir fazer as compras sem sair de casa pode ser atendido pela equipe do televendas (2127-3200), que também está preparada para oferecer toda a consultoria necessária para qualquer tipo de pintura.