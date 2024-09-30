8 dicas indispensáveis para a pintura do condomínio

Quem está pensando em pintar ou renovar a pintura do condomínio, precisa ficar atento a alguns pontos que podem ajudar a garantir um serviço eficiente e duradouro. Crédito: Politintas/Divulgação

Fachada, paredes internas, piso da garagem e muros precisam estar com a pintura em dia para manter o prédio e as áreas comuns ainda mais valorizadas. Entretanto, mais do que deixar os ambientes mais apresentáveis, isso também ajuda a proteger o imóvel dos danos causados pela chuva, sol, vento, maresia ou infiltrações.

Quem está pensando em pintar ou renovar a pintura do condomínio, precisa ficar atento a alguns pontos que podem ajudar a garantir um serviço eficiente e duradouro. Para auxiliar nessa tarefa, conversamos com alguns especialistas para reunir oito dicas indispensáveis que todo síndico ou gestor de condomínio precisam ficar atentos.

Dica 1: Compre tinta com quem é especialista

A primeira coisa a fazer quando surgir a necessidade de reformar ou pintar o condomínio é procurar uma empresa especializada. A Politintas, por exemplo, conta com consultores de vendas que têm conhecimento técnico e estão preparados para indicar os produtos ideais para cada espaço do condomínio.

Dica 2: Invista em produtos de qualidade

Uma das principais vantagens de comprar tintas e materiais de pintura com uma empresa especialista é a segurança de adquirir produtos de alta qualidade e performance, que realmente manterão o imóvel protegido e bonito por muito mais tempo.

Nas fachadas, por exemplo, é fundamental utilizar tintas premium ou super premium (tintas emborrachadas) para garantir a conservação da pintura e a proteção das paredes. Essas tintas proporcionam maior cobertura, além de alta durabilidade e resistência à ação das chuvas, do sol e do vento.

“Existe uma recomendação de que as fachadas dos edifícios sejam pintadas a cada cinco anos. As tintas que têm resistência para proteger a parede durante esse período são as de categoria premium ou super premium. As econômicas não têm essa durabilidade e só podem ser utilizadas em outros espaços. Portanto, é indispensável adquirir o produto certo na hora de fazer a manutenção predial”, recomendou Thiago Américo, técnico da Suvinil.

Vale destacar que as tintas com classificação econômica são contra indicadas para fachadas, mas podem ser aplicadas em ambientes internos e com baixo tráfego de pessoas, como escadas de incêndio, guaritas de segurança e teto, por exemplo.

Escolher tintas de qualidade também é uma excelente maneira de economizar: já que como a mão de obra, geralmente, tem um valor bem mais alto do que o material de pintura, investir em tintas de categorias superiores oferece um ótimo custo-benefício, pois não haverá necessidade de repintura por um bom tempo.

Dica 3: Solicite uma visita técnica ao condomínio

Caso o síndico ache necessário, é possível contar com o serviço de especificação técnica do fabricante da tinta, o que inclui uma visita ao condomínio. Essa assistência, que é gratuita para todos os clientes parceiros da Politintas, oferece uma segurança extra para o condomínio.

Isso porque, ao final da avaliação, o técnico entregará o Orientativo Técnico com instruções da preparação da superfície antes da pintura, diluição da tinta, aplicação, quantidade a ser utilizada, número de demãos e muito mais.

Seguindo todas as orientações técnicas, o condomínio terá a garantia do fabricante da tinta, como durabilidade, resistência contra as intempéries e manutenção da cor, por exemplo. Além disso, este orientativo técnico é a comprovação de que o síndico se comprometeu a realizar uma pintura com excelente qualidade e orientação técnica.

“Atualmente, o síndico tem a responsabilidade legal de zelar pelo condomínio e de criar um plano de manutenção para toda a estrutura. Isso significa que ele deve cuidar de todas as áreas e garantir que tudo esteja em boas condições. Usar as tintas e os materiais de pintura de forma correta e eficiente ajuda a manter o cronograma desse planejamento, evitando problemas e garantindo a durabilidade das reformas", comentou o diretor-executivo da Politintas, Vinicius Ventorim.

A primeira coisa a fazer quando surgir a necessidade de reformar ou pintar o condomínio é procurar uma empresa especializada Crédito: Politintas/Divulgação

Dica 4: Tenha controle sobre o que está sendo gasto

Comprar na Politintas também significa ter mais organização na obra e controle do que está sendo utilizado. Afinal, o cliente terá a oportunidade de verificar se os produtos estão sendo usados de forma correta. Por exemplo: se está sobrando muita tinta pode ser um sinal de que a diluição não está sendo feita corretamente.

Na Politintas também é possível optar pela entrega fracionada dos produtos, evitando que o material ocupe espaço no condomínio. À medida que for necessário, é só solicitar a entrega de um novo lote. Dessa forma, é possível monitorar exatamente o que foi adquirido e utilizado, evitando desperdício ou desvio de materiais.

Dica 5: Fique atento, pois o mais barato pode sair caro

Na correria do dia a dia, muitos síndicos acabam optando por deixar a compra das tintas por conta das empreiteiras, pensando em resolver tudo de maneira mais rápida, econômica e com menos dor de cabeça. Mas é preciso ter atenção!

O mais seguro é garantir que os produtos usados são de qualidade e ter a garantia do fabricante. Isso sem contar com a certeza do tipo de material que será utilizado.

E aqui vai mais uma informação importante: ao comprar material de pintura diretamente incluso no serviço da empreiteira, o condomínio acaba gastando mais com impostos, pois pagará Imposto Sobre Serviços (ISS) em produtos que já são tributados pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Isso eleva o custo em pelo menos 5% de forma desnecessária.

Os condomínios que compram diretamente na Politintas também têm acesso às melhores opções de pagamento do mercado, com condições exclusivas. Crédito: Politintas/Divulgação

Dica 6: Conte com uma ajudinha extra na hora de definir as cores

Caso o condomínio não tenha registrado as cores utilizadas na última pintura da fachada ou de outras áreas, a Politintas consegue identificar a cor atual e reproduzir a mesma tonalidade com precisão. Além disso, é possível criar cores personalizadas para garantir fidelidade ao novo projeto arquitetônico.

Mas não para por aí. Para assegurar um acabamento impecável e maior durabilidade da pintura, a empresa oferece treinamento especializado para a equipe que fará a aplicação das tintas.

Dica 7: Aproveite as condições especiais de pagamento nas lojas da Politintas

Os condomínios que compram diretamente na Politintas também têm acesso às melhores opções de pagamento do mercado, com condições exclusivas.

A empresa permite o parcelamento das compras em até 10 vezes sem juros no boleto bancário, facilitando o planejamento financeiro e tornando o projeto de pintura mais acessível e viável.

Dica 8: Compre sem sair de casa

Na Politintas também é possível optar pela entrega fracionada dos produtos, evitando que o material ocupe espaço no condomínio. Crédito: Politintas/Divulgação

Ficou interessado? As lojas da Politintas ficam localizadas no coração dos principais bairros da Grande Vitória.