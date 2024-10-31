5 diferenciais que podem destacar uma empresa no mercado

Em setores como o de rochas naturais, evoluir e se adaptar é fundamental Crédito: Nebrax/Divulgação

Empresas que querem se destacar no mercado precisam construir um trabalho com qualidade e consistência - apoiando o outro e contribuindo para sociedade. Mais do que isso, é importante manter um olhar apurado para as demandas do público. Em setores como o de rochas naturais, evoluir e se adaptar é fundamental. Afinal, esse segmento segue em expansão e exporta, atualmente, mais de US$ 1 bilhão por ano.

A Nebrax, por exemplo, é especializada no fornecimento de insumos para a indústria de rochas naturais e no desenvolvimento de sistemas epóxi – sistemas termo-fixos utilizados para estruturação mecânica e tratamento de blocos e chapas de pedra natural.

Segundo o CEO, Lucas Chequer, a empresa busca desenvolver processos tecnológicos com o objetivo de agilizar fluxos e garantir a qualidade dos produtos. Para ele, o posicionamento da marca no mercado é fruto de um conjunto de diferenciais que vão além dos produtos que ela oferece.

“A combinação de transparência nas relações, compromisso com a qualidade, inovação tecnológica e um suporte técnico de excelência colocam a Nebrax à frente, garantindo a confiança de clientes por quase 2 décadas. Com o foco em resultados e um atendimento presente, a empresa é comprometida com o sucesso dos clientes e com o desenvolvimento do setor de rochas naturais no Brasil e no mundo”, destaca.

Fundada em 2006 no Espírito Santo, a empresa atende clientes em todo o território nacional. O segredo desse sucesso está, de acordo com Lucas, em cinco pilares que, além de contribuir para o segmento, também tornaram a Nebrax referência no mercado. Conheça:

Oferecer um produto ou serviço de qualidade é importante para conquistar clientes e se posicionar Crédito: Nebrax/Divulgação

Transparência nas relações

O primeiro ponto, para Lucas Chequer é a comunicação transparente. De acordo com o CEO, é isso que ajuda a construir a confiança na marca, sendo um valor essencial presente em todos os aspectos do negócio – desde a apresentação de um produto ou serviço até o suporte pós-venda.

“Para nós, transparência é um valor fundamental, que faz parte do nosso modo de pensar, agir e nos relacionar há 18 anos. É sobre, diariamente, entregar o que prometemos: compromisso com a qualidade.”

A Nebrax é especialista no fornecimento de insumos para a indústria de rochas naturais e no desenvolvimento de sistemas epóxi Crédito: Nebrax/Divulgação

Qualidade

Oferecer um produto ou serviço de qualidade é importante para conquistar clientes e se posicionar, entregando a soma do que o cliente precisa com o que ele deseja. Pensando nisso, o head comercial da Nebrax, Cadu Maia, conta que a empresa oferece uma linha completa de resinas epóxi, abrasivos diamantados e resinoides, lustros, escovas, coroas, pigmentos, telas, mantas e uma linha de produtos especiais para marmorarias, reconhecidos pela alta performance e consistência nos resultados.

“Produtos como a Linha Ultra e a Itapox 451 são destaque no mercado pela resistência e durabilidade, garantindo acabamentos impecáveis e alta resistência ao amarelamento. Além disso, cada lote de produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, assegurando que os materiais entregues aos clientes estejam sempre em conformidade com os padrões mais elevados”, comenta.

Tecnologia

Manter-se atualizado às novas tecnologias que o mundo moderno oferece – e, em muitos casos, exige – é fundamental para empresas que querem se destacar por seus produtos e serviços. As resinas da Nebrax, por exemplo, são fabricadas nas modernas instalações da ddchem (empresa italiana especializada em soluções químicas), que operam com uma tecnologia 4.0 que garante maior precisão, rastreabilidade, qualidade e inovação nos processos.

“Esta conexão estratégica permite que a Nebrax ofereça aos clientes brasileiros o que há de mais avançado em tecnologia para o setor de rochas naturais, com o suporte personalizado de um laboratório altamente equipado e especializado”, destaca Lucas Chequer.

A empresa busca desenvolver processos tecnológicos com o objetivo de agilizar fluxos e garantir a qualidade dos produtos. Crédito: Nebrax/Divulgação

Acompanhamento

O pós-venda é uma etapa importante das atividades de uma empresa, que as permite fortalecer a relação com os clientes e desenvolver formas de melhorar os produtos e serviços oferecidos.

Pensando nisso, a Nebrax conta com uma equipe técnica especializada, que presta um serviço de consultoria técnica junto aos clientes, acompanhando de perto os processos produtivos e oferecendo soluções personalizadas para cada desafio.

“A Nebrax está ao lado de seus clientes em todas as etapas, desde os testes dos produtos, utilização na produção, até o ajuste de processos, garantindo que o cliente alcance o melhor resultado em sua produção”, ressalta Cadu Maia.

Inovação e adaptação

Em um mercado tecnológico, e que está constantemente se atualizando, empresas comprometidas com a inovação tendem a se destacar. Por isso, Lucas reforça que a Nebrax trabalha unindo a captação das necessidades e demanda de adequação nos clientes com a capacidade de desenvolvimento laboratorial. Segundo ele, isso se traduz em produtos que combinam alta tecnologia com a praticidade que o cliente precisa.

“Cada produto e serviço é desenvolvido pensando em atender as necessidades específicas dos clientes, proporcionando maior rentabilidade e eficiência para indústrias de beneficiamento de pedras naturais e marmorarias”, finaliza.

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