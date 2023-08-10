Investir em imóvel na planta pode garantir retorno financeiro mais rápido

Comprar um apartamento na planta pode representar um investimento atrativo por conta da valorização do empreendimento ao longo dos anos. Na imagem, o empreendimento Verano da Épura Construtora Crédito: Épura/Divulgação

Quem compra um imóvel ainda na planta quase sempre está interessado nas possibilidades de planejamento financeiro e condições especiais. Além dessas vantagens, esse modelo de negócio também pode representar um investimento atrativo por conta da valorização do empreendimento ao longo dos anos. Ou seja, já na entrega do apartamento, o valor no qual o imóvel será avaliado pode superar o de compra.

Essa visão a longo prazo permite um retorno rápido do investimento graças ao aumento da liquidez. Principalmente para aqueles que, atualmente, possuem a possibilidade de comprar um imóvel à vista, explica o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins.

"Claro que as vantagens estão muito ligadas ao objetivo de cada comprador. Mas existem alguns pontos relevantes para a maioria dos casos" Fabiano Martins - Gerente comercial da Épura Construtora

Como a possibilidade de adquirir um imóvel com conceito atual,já atendendo às novas demandas do mercado. Alguns itens tecnológicos e sustentáveis não fazem parte das tipologias mais antigas que estão disponíveis para pronta-entrega.

Quem procura por espaços de home office, pet place, sistemas de reaproveitamento de água da chuva, sistemas de monitoramento e controles de acessos mais modernos, dentre outros itens de tecnologia, como por exemplopor exemplo, já precisa ficar de olho em empreendimentos mais recentes.

“O Verano é um projeto desenvolvido para um público mais familiar com um grande volume de lazer. Já o Home Plus é um dos nossos lançamentos mais recentes, com previsão de tomadas para carros elétricos, escaneamento facial, dentre outros itens”, cita Fabiano Martins.

Tipologia de acordo com a necessidade

Outro ponto de vantagem é a possibilidade de escolha de uma unidade que melhor se encaixa no que é procurado para um empreendimento, ressalta o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.

Seja mais próximo da área de lazer, seja pela posição do sol na torre do condomínio, algumas construtoras permitem ainda que a planta seja adaptada pelo cliente de acordo com as necessidades e objetivos para aquele apartamento.

“Depende muito do que o investidor está buscando. Mas tendo condições de comprar um lançamento, você pode ainda pesquisar por regiões que possuem bons serviços ao redor, condições de pagamentos flexíveis e imóveis mais modernos”, pontua.

Para ficar de olho

Dito isso, vale a pena anotar e ficar atento a quatro pontos essenciais na hora de comprar um imóvel na planta.

01 Planejamento financeiro Quem busca por organização financeira e condições especiais, adquirir um empreendimento ainda na planta permite essas vantagens. Isso porque a quitação das parcelas de entrada acontece ainda no período de obras, o que segundo o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins, geralmente, representa 20% a 30% do valor total. 02 Valorização do imóvel Valor esse que pode ser recuperado facilmente com o aumento da liquidez ao longo do anos. Afinal, ao adquirir um empreendimento hoje, ele vai passar por um processo de valorização que deve aumentar o preço dele antes mesmo da entrega das chaves. 03 Apartamentos do seu jeitinho Outra vantagem de um imóvel na planta é a vantagem de escolher a unidade que mais atende às necessidades diárias dos moradores ou dos investidores. Em empreendimentos como o Verano, da Épura Construtora, com grandes áreas de lazer e voltado para um público familiar, quem tem filhos, por exemplo, pode adquirir unidades mais próximas a esses espaços. 04 Unidades mais modernas Já quem busca por demandas mais modernas do mercado como home office, sistema de reaproveitamento de água, ponto de recarga para carros elétricos etc., pode optar por uma unidade no Home Plus, também da Épura Construtora. Empreendimentos ainda na planta garantem tipologias atualizadas que já consideram itens tecnológicos e sustentáveis nos seus modelos de construção.

Home Plus Fernando Amaral

O Home Plus Fernando Amaral está localizado em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Épura/Divulgação

Localização: Itaparica - Vila Velha

Unidades: Apartamentos de 3 quartos com até 3 suítes

Área privativa das unidades: de 66m² a 102m²

Lazer: quadra de beach tennis, quadra poliesportiva, fitness studio, piscina adulto com prainha e spa, piscina infantil, sauna integrada à piscina, duas churrasqueiras externas e uma churrasqueira gourmet, salão de festas, espaço gourmet integrado com varanda, playroom, espaço beauty, conference room com coffee shop, entre outros serviços e facilidades.

Preço: a partir de R$ 921.700,00 – valor válido até 31/07.

Verano

O Home Plus Fernando Amaral está localizado em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Épura/Divulgação