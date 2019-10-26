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Encontro de Lideranças

Conselho de ex-ministro da Fazenda muda planos de Casagrande

Maílson da Nóbrega alertou ao governo que concentrar poderes na Secretaria da Fazenda poderia não ser uma boa ideia

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 15:22

Públicado em 

26 out 2019 às 15:22
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O economista Maílson da Nóbrega no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
A ideia do governo do Estado de dar mais poderes para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) está sendo, de certa forma, cozinhada em banho-maria. O governador Renato Casagrande (PSB) optou por amadurecer melhor a possibilidade depois de um conselho do economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.
Antes mesmo de assumir o mandato de governador, Casagrande chegou a anunciar, em 31 de outubro de 2018, que estudava fazer algumas mudanças nas competências das secretarias da Fazenda e do Planejamento (SEP).
Na época, o socialista avaliava transferir para a Sefaz a atribuição de elaborar o Orçamento. Isso significaria que a Fazenda passaria a executar o Orçamento que ela mesma planejou. Já o Planejamento concentraria a coordenação de projetos estratégicos, como o programa Estado Presente.
“Mas tivemos um evento no governo com o Maílson e, na época, ele e o governador conversaram sobre essa possível mudança. Foi aí que o Maílson desaconselhou a ideia”, lembrou o secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, ao ponderar que a proposta não chegou a ser descartada por Casagrande, mas que também não tem previsão de ser implementada. O bastidor foi contado pelo titular da Sefaz à coluna durante o Encontro de Lideranças, em Pedra Azul, que também recebeu Maílson da Nóbrega, neste sábado (26).
Pegoretti não entrou, entretanto, em detalhes sobre as justificativas dadas pelo ex-ministro. Mas certamente elas foram bem fundamentadas e convincentes para o governador repensar uma das suas primeiras propostas anunciadas como governador eleito.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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