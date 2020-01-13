  • Conheça os indicados ao Oscar 2020
Oscar

Conheça os indicados ao Oscar 2020

"Coringa", "1917", "Era uma vez... em Hollywood" e "Parasita" são os favoritos ao prêmio que será entregue dia 9 de fevereiro

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 10:56

Rafael Braz

Colunista

Crédito: Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na manhã de segunda-feira a lista dos indicados ao Oscar 2020. A lista, que você confere abaixo, não tem grandes surpresas. "1917", "Coringa", "Era uma vez... em Hollywood" e "O Irlandês" são os favoritos, mas vale destacar também a forte presença do coreano "Parasita", que conseguiu indicações além de Melhor Filme Internacional. O filme baseado no vilão da DC Comics lidera com 11 indicações enquanto "O Irlandês", "1917" e "Era uma vez... em Hollywood" têm 10 cada. "Adoráveis Mulheres" e o coreano "Parasita" ficaram com seis.
Uma surpresa que nos agrada é a presença de "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, entre os indicados a Melhor Documentário. O filme produzido pela Netflix acompanha a queda do governo Dilma Rousseff, o cenário que permitiu o golpe de Michel Temer e a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência.
Tal qual aconteceu nos últimos anos, quando foi alvo de protestos por falta de diversidade, o Oscar continua sendo dominado por homens brancos. Nas redes, os fãs reclamaram a ausência de Jennifer Lopez, por "As Golpistas", como Melhor Atriz Coadjuvante, e a de Greta Gerwig, de "Adoráveis Mulheres", em Melhor Direção. Entre as categorias que premiam atores e atrizes, dos 20 indicados apenas uma, Cynthia Erivo, por “Harriet”, é negra. Enquanto isso, Scarlett Johansson foi indicada duas vezes ("História de um Casamento" e "Jojo Rabbit").
Surpresas foram a ausência de "Frozen 2" de Melhor Animação - o filme perdeu espaço para o bom "Perdi Meu Corpo", disponível na Netflix. Vale destacar também o ótimo "A Despedida",  de Lulu Wang, ter sido totalmente ignorado pela academia, o que também aconteceu com o excelente "Uncut Gems", com Adam Sandler - especulava-se, inclusive, que Sandler poderia estar entre os indicados a Melhor Ator.
Mais sobre as indicações ao Oscar 2020 você  pode acompanhar no podcast Cine Fire. Confira a lista.
MELHOR FILME
Filme "Parasita", de Joon-ho Bong Crédito: Pandora Filmes/Divulgação
  • "Ford v Ferrari"
  • "O irlandês"
  • "Jojo Rabbit"
  • "Coringa"
  • "Adoráveis mulheres"
  • "História de um casamento"
  • "1917"
  • "Era uma vez em... Hollywood
  • "Parasita"
MELHOR ATOR
Filme "Coringa" Crédito: Warner/Divulgação
  • Antonio Banderas - "Dor e Glória"
  • Leonardo DiCaprio - "Era uma vez... Em Hollywood"
  • Adam Driver - "História de um casamento"
  • Joaquin Phoenix - "Coringa"
  • Jonathan Pryce - "Dois papas"
MELHOR DIREÇÃO
  • Martin Scorsese - "O irlandês"
  • Todd Phillips - "Coringa"
  • Sam Mendes - "1917"
  • Quentin Tarantino - "Era uma vez... Em Hollywood"
  • Bong Joon-Ho - "Parasita"
MELHOR ATRIZ
  • Cynthia Erivo - “Harriet”
  • Scarlett Johansson - “História de um casamento”
  • Saoirse Ronan “Adoráveis Mulheres”
  • Charlize Theron - “O escândalo”
  • Renée Zellweger - “Judy - Muito Além do Arco-Íris”
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
  • Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"
  • Laura Dern - "História de um casamento"
  • Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"
  • Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"
  • Margot Robbie - "O escândalo"
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
Dois Papas Crédito: Netflix
  • "O irlandês"
  • "Jojo rabbit"
  • "Coringa"
  • "Adoráveis mulheres"
  • "Dois papas"
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
História de um Casamento Crédito: Netflix
  • "Entre facas e segredos"
  • "História de um casamento"
  • "1917"
  • "Era uma vez... Em Hollywood"
  • "Parasita"
MELHOR ATOR COADJUVANTE
Brad Pitt, em cena no filme "Era uma Vez em Hollywood" Crédito: Sony/Divulgação
  • Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"
  • Anthony Hopkins - "Dois papas"
  • Al Pacino - "O irlandês"
  • Joe Pesci - "O irlandês"
  • Brad Pitt - "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR MAQUIAGEM E CABELO
  • "O Escândalo"
  • "Coringa"
  • "Judy"
  • "1917"
  • "Malévola: a Dona do Mal"
MELHOR MIXAGEM DE SOM
  • "Ad astra"
  • "Ford v Ferrari"
  • "Coringa"
  • "1917"
  • "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR CURTA-METRAGEM
  • “Brotherhood”
  • “Nefta football club”
  • “The neighbors’ window”
  • “Saria”
  • “A sister”
MELHOR DESIGN DE FIGURINO
  • “O irlandês”
  • “Jojo rabbit”
  • “Coringa”
  • “Adoráveis Mulheres”
  • “Era uma vez... Em Hollywood”
MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
O ator Taron Egerton como Elton John no filme "Rocketman" Crédito: Divulgação
  • “I can’t let you throw yourself away” - “Toy Story 4”
  • “(I’m gonna) love me again” - “Rocketman”
  • “I’m standing with you” - “Breakthrough”
  • “Into the unknown” - “Frozen 2”
  • “Stand up” - “Harriet”
MELHOR EDIÇÃO DE SOM
  • "Ford vs ferrari"
  • "Coringa"
  • "1917"
  • "Era uma vez... Em Hollywood""
  • "Strar wars: A ascensão Skywalker"
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
  • "Coringa"
  • "Adoráveis mulheres"
  • "História de um casamento"
  • "1917"
  • "Star wars - A ascensão Skywalker"
MELHOR ANIMAÇÃO
Animação "Klaus" Crédito: Netflix/Divulgação
  • "Como treinar seu dragão 3"
  • "Perdi meu Corpo"
  • "Klaus"
  • "O Link Perdido"
  • "Toy story 4"
MELHOR CURTA EM ANIMAÇÃO
  • "Dcera (daughter)"
  • "Hair love"
  • "Kitbull"
  • "Memorable"
  • "Sister"
MELHOR DOCUMENTÁRIO
  • "American factory"
  • "The cave"
  • "Democracia em vertigem"
  • "For Sama"
  • "Honeyland"
MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO
  • "In the absence
  • "Learning to skateboard in a warzone
  • "Life overtakes me"
  • "St Louis Superman"
  • "Walk run cha-cha"
MELHOR FILME INTERNACIONAL
  • "Corpus christi" - Polônia
  • "Honeyland" - Macedônia
  • "Os miseráveis" - França
  • "Dor e glória" - Espanha
  • "Parasita" - Coreia do Sul
MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
  • "O irlandês"
  • "Jojo Rabbit"
  • "1917"
  • "Era uma vez... Em Hollywood"
  • "Parasita"
MELHOR EDIÇÃO
Filme "O Irlandês" Crédito: Netflix/Divulgação
  • "Ford v Ferrari"
  • "O irlandês"
  • "Jojo rabbit"
  • "Coringa"
  • "Parasita"
MELHOR FOTOGRAFIA
O Farol estreia e será exibido no Cine Jardins. Crédito: Filme O Farol
  • "O irlandês"
  • "Coringa"
  • "O Farol"
  • "1917"
  • "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR EFEITOS VISUAIS
  • "Vingadores: Ultimato"
  • "O irlandês"
  • "O rei leão"
  • "1917"
  • "Star Wars: A ascensão Skywalker"

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

