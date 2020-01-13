Conheça os indicados ao Oscar 2020

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na manhã de segunda-feira a lista dos indicados ao Oscar 2020. A lista, que você confere abaixo, não tem grandes surpresas. "1917", "Coringa", "Era uma vez... em Hollywood" e "O Irlandês" são os favoritos, mas vale destacar também a forte presença do coreano "Parasita", que conseguiu indicações além de Melhor Filme Internacional. O filme baseado no vilão da DC Comics lidera com 11 indicações enquanto "O Irlandês", "1917" e "Era uma vez... em Hollywood" têm 10 cada. "Adoráveis Mulheres" e o coreano "Parasita" ficaram com seis.
Uma surpresa que nos agrada é a presença de "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, entre os indicados a Melhor Documentário. O filme produzido pela Netflix acompanha a queda do governo Dilma Rousseff, o cenário que permitiu o golpe de Michel Temer e a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência.
Tal qual aconteceu nos últimos anos, quando foi alvo de protestos por falta de diversidade, o Oscar continua sendo dominado por homens brancos. Nas redes, os fãs reclamaram a ausência de Jennifer Lopez, por "As Golpistas", como Melhor Atriz Coadjuvante, e a de Greta Gerwig, de "Adoráveis Mulheres", em Melhor Direção. Entre as categorias que premiam atores e atrizes, dos 20 indicados apenas uma, Cynthia Erivo, por “Harriet”, é negra. Enquanto isso, Scarlett Johansson foi indicada duas vezes ("História de um Casamento" e "Jojo Rabbit").
Surpresas foram a ausência de "Frozen 2" de Melhor Animação - o filme perdeu espaço para o bom "Perdi Meu Corpo", disponível na Netflix. Vale destacar também o ótimo "A Despedida", de Lulu Wang, ter sido totalmente ignorado pela academia, o que também aconteceu com o excelente "Uncut Gems", com Adam Sandler - especulava-se, inclusive, que Sandler poderia estar entre os indicados a Melhor Ator.
Confira a lista.
MELHOR FILME
- "Ford v Ferrari"
- "O irlandês"
- "Jojo Rabbit"
- "Coringa"
- "Adoráveis mulheres"
- "História de um casamento"
- "1917"
- "Era uma vez em... Hollywood
- "Parasita"
MELHOR ATOR
- Antonio Banderas - "Dor e Glória"
- Leonardo DiCaprio - "Era uma vez... Em Hollywood"
- Adam Driver - "História de um casamento"
- Joaquin Phoenix - "Coringa"
- Jonathan Pryce - "Dois papas"
MELHOR DIREÇÃO
- Martin Scorsese - "O irlandês"
- Todd Phillips - "Coringa"
- Sam Mendes - "1917"
- Quentin Tarantino - "Era uma vez... Em Hollywood"
- Bong Joon-Ho - "Parasita"
MELHOR ATRIZ
- Cynthia Erivo - “Harriet”
- Scarlett Johansson - “História de um casamento”
- Saoirse Ronan “Adoráveis Mulheres”
- Charlize Theron - “O escândalo”
- Renée Zellweger - “Judy - Muito Além do Arco-Íris”
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Kathy Bates - "O caso Richard Jewell"
- Laura Dern - "História de um casamento"
- Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"
- Florence Pugh - "Adoráveis mulheres"
- Margot Robbie - "O escândalo"
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- "O irlandês"
- "Jojo rabbit"
- "Coringa"
- "Adoráveis mulheres"
- "Dois papas"
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- "Entre facas e segredos"
- "História de um casamento"
- "1917"
- "Era uma vez... Em Hollywood"
- "Parasita"
MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Tom Hanks - "Um lindo dia na vizinhança"
- Anthony Hopkins - "Dois papas"
- Al Pacino - "O irlandês"
- Joe Pesci - "O irlandês"
- Brad Pitt - "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR MAQUIAGEM E CABELO
- "O Escândalo"
- "Coringa"
- "Judy"
- "1917"
- "Malévola: a Dona do Mal"
MELHOR MIXAGEM DE SOM
- "Ad astra"
- "Ford v Ferrari"
- "Coringa"
- "1917"
- "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR CURTA-METRAGEM
- “Brotherhood”
- “Nefta football club”
- “The neighbors’ window”
- “Saria”
- “A sister”
MELHOR DESIGN DE FIGURINO
- “O irlandês”
- “Jojo rabbit”
- “Coringa”
- “Adoráveis Mulheres”
- “Era uma vez... Em Hollywood”
MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- “I can’t let you throw yourself away” - “Toy Story 4”
- “(I’m gonna) love me again” - “Rocketman”
- “I’m standing with you” - “Breakthrough”
- “Into the unknown” - “Frozen 2”
- “Stand up” - “Harriet”
MELHOR EDIÇÃO DE SOM
- "Ford vs ferrari"
- "Coringa"
- "1917"
- "Era uma vez... Em Hollywood""
- "Strar wars: A ascensão Skywalker"
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
- "Coringa"
- "Adoráveis mulheres"
- "História de um casamento"
- "1917"
- "Star wars - A ascensão Skywalker"
MELHOR ANIMAÇÃO
- "Como treinar seu dragão 3"
- "Perdi meu Corpo"
- "Klaus"
- "O Link Perdido"
- "Toy story 4"
MELHOR CURTA EM ANIMAÇÃO
- "Dcera (daughter)"
- "Hair love"
- "Kitbull"
- "Memorable"
- "Sister"
MELHOR DOCUMENTÁRIO
- "American factory"
- "The cave"
- "Democracia em vertigem"
- "For Sama"
- "Honeyland"
MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO
- "In the absence
- "Learning to skateboard in a warzone
- "Life overtakes me"
- "St Louis Superman"
- "Walk run cha-cha"
MELHOR FILME INTERNACIONAL
- "Corpus christi" - Polônia
- "Honeyland" - Macedônia
- "Os miseráveis" - França
- "Dor e glória" - Espanha
- "Parasita" - Coreia do Sul
MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO
- "O irlandês"
- "Jojo Rabbit"
- "1917"
- "Era uma vez... Em Hollywood"
- "Parasita"
MELHOR EDIÇÃO
- "Ford v Ferrari"
- "O irlandês"
- "Jojo rabbit"
- "Coringa"
- "Parasita"
MELHOR FOTOGRAFIA
- "O irlandês"
- "Coringa"
- "O Farol"
- "1917"
- "Era uma vez... Em Hollywood"
MELHOR EFEITOS VISUAIS
- "Vingadores: Ultimato"
- "O irlandês"
- "O rei leão"
- "1917"
- "Star Wars: A ascensão Skywalker"