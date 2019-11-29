Confira destinos de viagem que vão bombar na Black Friday

Hotel Delano South Beach, em Miami, também está com 50% de desconto Crédito: (sbe/Divulgação)

Sites de hospedagem e redes de hotéis estão com ofertas atraentes nesta Black Friday. O Booking.com, um dos maiores sites de hospedagem do mundo está com ofertas até o dia 2 de dezembro. Com opções em vários destinos, nacionais e internacionais, o site traz diárias com pelo menos 40% de desconto. Você pode encontrar hotéis a partir de R$ 56 em Buenos Aires, R$ 29 em Bangkok e R$ 115 em Roma. O SBE oferece chance de se hospedar em hotéis de luxo de Miami por um preço bem atrativo. Os hotéis da rede sbe, como o Shore Club South Beach, o SLS South Beach, o Delano South Beach, o SLS LUX, o SLS Brickell e o Hyde Midtown, estarão com até 50% de desconto até o dia 5 de dezembro.

INAUGURAÇÃO

André Rosa, Thici Tibério e Giovanna Rosa Crédito: Léo Gurgel

Ferveu a esquina da Aleixo Netto com a Celso Calmon na inauguração da nova de Thici Tibério na quarta-feira, dia 27. Com decoração assinada pelas arquitetas Italla Monti e Solana Marianelli, a loja promove uma verdadeira viagem pelas região costeira da Europa, como Riviera Francesa, a Costa Amalfitana e o litoral da Grécia. Giovanna e André Rosa assinaram o catering e o músico Nanno Viana animou o happening.

Itala Montei e Solana Marianelli Crédito: Léo Gurgel

Flavia Saade e Cesinha Saade Crédito: Léo Gurgel

Fernanda Trindade e Sarah Esteves Crédito: Léo Gurgel

DEGUSTAÇÃO

Eduarda Buaiz prepara uma noite de degustações com a mistura para brownie Regina, novidade da sua empresa de alimentos. A chef Flavia Gama, que desenvolveu o produto junto com a empresa, apresentará ideias de deliciosas sobremesas de brownie com motivos natalinos, durante a degustação, que acontece para convidados na próxima terça, dia 3.

TRANSFORMANDO VIDAS

Pedro Dadalto é só realização e alegria com o resultado do trabalho que Fundação Educacional Antônio Dadalto (Fead) vem desenvolvendo. Em 26 anos, a entidade atinge a marca de 100 mil jovens formados em cursos gratuitos nas mais diversas áreas, transformando vidas e gerando oportunidades. A fundação leva os cursos até os bairros dos treinandos, mas também oferece, por exemplo, em sua sede, um teatro escola com 40 lugares, onde é ministrado o curso de apresentação teatral, que abre espaço para a arte e para o desenvolvimento pessoal.

QUERIDAS DE RR

Lorena e Renata Malenza Crédito: Léo Gurgel

AUDIÇÃO DE PIANO

Nosso pianista Bruno Leão está nos últimos preparativos para audição 2019 de sua escola de piano e teclado, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Sheraton Vitória Hotel. Também será comemorado os 25 anos de sua carreira, com a presença de sua mãe Silvana Leão e o sobrinho Eduardo Leão Pirajá, que virão de Brasília, onde residem, para se apresentarem na audição. A decoração da festa será assinada por Flávia Nolasco. E encerramento do primeiro dia será em ritmo de samba com a presença do Grupo Sambatom acompanhando vários alunos.

COQUETEL DE MODA

Melissa Viana e Távila Nascimento Crédito: Léo Gurgel

VOTAÇÃO

Leonardo Pastore, procurador do Estado e atual presidente da Associação de Procuradores do Espírito Santo (Apes), convoca os colegas associados para participarem da eleição da entidade para escolha de seus representantes no biênio 2020-2021. A votação acontece nesta segunda-feira, dia 2, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), em Vitória.

OUTLET FASHION

Leticia Scheletz convida para seu outlet de moda, nos dias 17 a 19 de dezembro, no Ilha Buffet do Clube Álvares Cabral.

NOITE FASHION

Karen Moro e Brunella Sgaria Crédito: Léo Gurgel

VALE MÚSICA SERRA NO RIO

Neste sábado (30), 17 alunos do Projeto Vale Música Serra embarcam para o Rio de Janeiro para participar de uma série de concertos dentro da Culminância do Programa Vale Música. Os concertos serão iniciados com a badalada apresentação no Teatro Municipal, no dia 5 de dezembro, com uma orquestra formada por músicos do Vale Música Serra, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Ouro Preto, Moinho Cultural e Vale Música Belém. No dia 7/12, esse espetáculo será apresentado no município de Itaguaí.

O giro inclui ainda um concerto especial no Cristo Redentor, no dia 6/12, com a orquestra dos alunos do Vale Música Serra, Vale Música Belém e Moinho Cultural, tendo como convidados o Padre Omar e a soprano Flávia Correia.