Confira a programação do Dia da Criatividade em Vitória, Vila Velha e Serra

Palestra realizada na edição de 2023 no Hub Base 27 Crédito: Divulgação

Três dias intensos de aprendizado, troca de experiências e insights. Essa é a premissa do World Creativity Day, também conhecido como o Dia Mundial da Criatividade, evento global que tem a missão de fomentar a criatividade, o pensamento inovador e o desenvolvimento humano. As atividades acontecem entre os dias 19 e 21 de abril.

No Espírito Santo, as cidades de Vitória, Vila Velha e Serra vão receber o evento de forma simultânea com palestras, workshops e oficinas dos mais variados assuntos. E, pelo terceiro ano consecutivo, a Rede Gazeta é parceira regional de mídia do WCD, tendo o Fonte Hub como anfitrião do evento na Capital pelo segundo ano consecutivo.

Em Vitória, a coordenação do evento está com a professora formadora do programa Ambientes Sociais de Inovação Priscila Ricardo. Ela frisa que neste ano a expectativa de público é entre 800 e 1000 pessoas, somente na Capital. “Estou muito grata por cada inspirador que está colaborando para trazer ao público mais de 40 atividades, 100% gratuitas, na programação do WCD Vitória. O evento é uma oportunidade perfeita para aprender, se inspirar e se conectar com uma comunidade incrível de mentes criativas”, disse Priscila.

Atividades no Fonte Hub

Espaço de inovação e experimentação audiovisual da Rede Gazeta, o Fonte Hub é um dos locais que receberá atividades do WCD em 2024. Ali vão acontecer oficinas de videocast, de fotografia e roda de conversa com especialistas em audiovisual. A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, destaca que um dos pilares do Fonte é colaborar com o ecossistema realizando e apoiando eventos como o Dia Mundial da Criatividade.

“Sabemos que esses momentos são essenciais pois é por meio do conhecimento compartilhado e do networking que se fomenta a inovação e faz com que ela aconteça. O WCD tem muita sinergia com nossas ações e ficamos muito felizes de pelo segundo ano colaborar com sua realização”, destaca Patrícia.

O estrategista criativo e coordenador do evento em Vila Velha, Rodrigo Barbosa Santiago, conta que a expectativa é receber, em média, 750 pessoas no município canela-verde, considerando a programação com mais de 50 atividades por lá. “Por ser a primeira vez que acontece o World Creativity Day em Vila Velha, a população local tem uma ótima oportunidade de conhecer os criativos da região, apoiar os negócios locais e aprender sobre diferentes temáticas que estaremos oferecendo gratuitamente através das mais variadas atividades”, comenta.

É a primeira vez que a Serra vai sediar também o evento e a organização está empenhada em construir uma programação atrativa para o público: “Somente na Serra serão realizadas 19 atividades e a expectativa de público é de 700 pessoas”, sintetiza o coordenador do evento na cidade, o publicitário Marcelo Braga.

As inscrições são gratuitas, saiba mais sobre a programação:

SERRA

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19/04 – ENJOY COWORKING

10h – Comunicação e Vendas: como vender seu negócio através de um podcast, com Wander Miranda.

11h – Oficina de desenho: criando uma tirinha em quadrinhos do zero, com Ana Carolina Bastos.

13h – Oficina de Fotografia para redes sociais, com Thalia Mathias.

14h – Criatividade em redes sociais: como criar stories encantadores, com Thalia Mathias.

15h – Criatividade em redes sociais: como ser inovador em design e conteúdo, com Amanda Schauffert.

16h – Contação de histórias: competências e habilidades na arte de contar histórias em público, com Gabriela Kruger.

19/04 – MULTIVIX SERRA

9h – Linguagem Simples: como tornar documentos jurídicos mais acessíveis, com Vanessa Canedo.

9h – A fantástica fábrica de UAU: como criar eventos memoráveis, com Marcelo Braga.

10h - InovAÇÃO: o que é e como inovar, com Maíra do Vale.

11h – Construção de Narrativas para Marcas, com Alessandra Toledo.

13h - Processo criativo: um bate-papo sobre Branding, Design e Comunicação, com Carlos Dalcomo e Felipe Gama.

14h – Empreendedorismo Criativo, com Creuzeni Brandão.

15h – Design de Serviço, com André Taveira.

16h – O Ciclo Funcional da Mulher, com Jake Reis.

19/04 - CASA DO EMPRESÁRIO - ASES

13h – O mercado de cinema capixaba: cases de sucesso, com Alexander Buck.

14h – Vídeos que tocam o coração: como criar emoções através de vídeos criativos, com Rafael Pessin.

15h – Tendências e o mercado de Drones para quem é criativo e empreendedor, com Luciney Araujo.

16h – Hipnose Criativa, mente livre, ideias livres: autohipnose para se livrar da ansiedade e liberar a criatividade, com Rafael Castro.

VITÓRIA

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19/04 - ANFITRIÃO – HUB ES+

09h -10h10 – Palestra: Cidades Criativas e Destinos Turísticos Inteligentes: o papel da Economia Criativa e da Inovação na dinâmica do desenvolvimento local sustentável

10h30 - 12h - PAINEL: Curto, ágil e efêmero - Estratégias e Inovações na Produção de Conteúdo para Manter Relevância e Engajar Audiências, com Vitor Lopes MultiVix + Convidados A Gazeta - Kaique Dias (jornalismo) e Will Loyola - (Creators)

10h30 - 12h – Oficina: Mostre Seu Talento, com Cristine Aoni

14h - 15h - Mesa de Debate: Inteligência Artificial e Criatividade no horizonte do trabalho e da economia., com Orlando Lopes

15h - 16h - Palestra - Fábrica de UAU - LIGA DE MARKETING (Produção de Eventos), com Marcelo Braga.

16h - 17h - Painel Processo criativo: um bate papo sobre Branding, Design e Comunicação, com Carlos Dalcomo e Felipe Gama.

17h - 18h – Workshop: Inteligência Energética ativadora da Criatividade, com Wanessa Surdine.

19/ 04 - ANFITRIÃO FONTE HUB

09H30 - 10H30: Oficina de Produção de Videocast, com Renan Cirilo

10h30 - 12h - Roda de Conversa: Processo Criativo no Audiovisual. Uma análise do videoclipe Sutilmente (Skank) , com Roberto Saúde.

14h - 15h30 - Oficina de Fotografia de moda, com Italo Spagnol

15h30 - 17 - Oficina de fotografia para eventos, com Vikki Dessaune

19/04 - ANFITRIÃO TECVITÓRIA

09h - 10h - Workshop de perfis comportamentais pela ótica de histórias criativas, com Isabel Oliveira.

10h - 11h - Palestra - Como a Agile impulsiona o foco no cliente, com Jhany Rangel.

11h - 12h - Oficina Bora Resolver , com Gabriel Torobay.

14h - 16h - Jogo Escolhas - Kamilla Mattos

16h - 17:30 - Oficina Criativa com Lego - Hiatha (Moa Lab)

DIA 20/04

09h - 10h - Criatividade na Educação Social - Construindo uma abordagem transformadora, com Thiago Teco.

10h às 11h - Vivência "Potencial Criativo feminino", com Thais Bicalho.

11h às 11:30 - Leitura dramática Mulheres Protagonistas, (livre);

11:30 - 12:30 - Performance de dança e cosplayers, com Sol Vicentini e Duda;

15h-16h - Poesia/performance poética – a escrita como uma forma de reviver memórias, com Letícia Vilaronga;

16h-17h - Show com Leelalis, com Leticia Lisboa.

19/04 - ANFITRIÃO MULTIVIX

09h-10h - Palestra Criatividade como estratégia de negócios, com o professor Luiz Felipe

10h-11h - Palestra Ambientes Inclusivos e Neurodiversidade, com Júlio Diógenes

10-11h - Palestra Storytelling Digital: Construindo Narrativas Cativantes para Marcas, com a professora Marina Monteiro Garcia.

11h- 12h - Palestra O Poder da Criatividade na Publicidade: Estratégias e Tendências, com Mônica Debbané - CEO Criativa da MP Publicidade.

14h - 15h30 - Workshop Inteligência Artificial para Negócios, com Patrick Bonometti.

15h30 - 17h - Oficina de Teatro e Emoções, com Thaís Bicalho.

16h - 17h - Palestra A Criatividade como Método Produtivo, com o professor Vitor Lopes.

16h - 17h - Palestra Greenwashing e a Responsabilidade das empresas na comunicação de práticas sustentáveis, com Guilherme Barbosa.

17h - 18h - Palestra Comunicação Elementar: Desbloqueando sua Voz Criativa, com Vanuza Cristina.

18h-19h - Palestra Odontologia Criativa - Eliminando o medo infantil através do lúdico, com a Dra. Jananína Melo.

19h - 20h - Solucionando conflitos com criatividade, com a Dra. Clarissa Leal - Advogada Colaborativa.

19/04- ANFITRIÃO FINDESLAB

9h - 10h30 - Mesa de debate: Criatividade Sociomaterial - como a inteligência artificial oferece novos caminhos à criatividade e inovação, com o professor José Edemir (Doutor em ADM com pesquisas em Economia Criativa) Thommy Sossai, e Rayssa Amaral.

10h30 - 12h - Painel: Redes de Inovação, com a Moderadora Ana Ivone - Governo do Estado, Iandra Gasparini - Coordenadora da Incubadora Prosperas, Marcella Rossetto Amorim - Junior Achievement JA Espírito Santo e Mayra Belém - Poliniza Projetos.

14h - 15h - Palestra: Criatividade e ciclo de vida profissional, com César Tureta.

15h00 - 16h30 - Oficina Gestão Cultural, com Julio Diógenes.

16h30 - 18h - Roda de conversa Bastidores de uma Produção Longa-Metragem Participação Startup Cine Puã - Apresentação de Protótipo de Exibições Audiovisuais, com Diego Scarparo e a startup Cine Puã.

VILA VELHA:

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Data: 19/04 (Sexta-feira)

Local: We Believe Hub || Endereço: Rua Piratininga 222, Castanheiras

13h – Palestra – “Desenvolvimento de Marca Pessoal”, com Rodrigo Barbosa Santiago.

14h30 – Oficina – Unplug | Desconexão para Criativos, com Márcio Merçoni.

Data: 20/04 (Sábado)

13h – Palestra – “IA aplicada à Economia Criativa”, com Breno Lobato.

14h – Palestra – “A Estratégia do Cafezinho”, com Cláudio Rabelo.

Data: 19/04 (sexta-feira)

Local: Shopping Adventure Mall || Endereço: Rua José Pena Medina 216, Praia da Costa

9h – Exposição Feira Criativa, com Lu Roubach.

12 h – Oficina de “Escrita criativa”, com Felipe Dall’Orto.

13h – Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h – Palestra Ilustração: Processo Criativo, com Amanda Lobos.

16h – Mesa redonda “Juntos Somos Mais”, com Andreza Pessini.

Data: 20/04 (Sábado)

9h – Exposição Feira Criativa com Lu Roubach Designer.

9h – Workshop Fotografia Criativa, com Maria Zanete Dadalto.

11h – Palestra O DNA do Sucesso, com Suelen Souto.

13h – Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h – Workshop “Contar e Encantar”, com Dalisa Campos.

Data: 21/04 (Domingo)

9h – Exposição Feira Criativa, com Lu Roubach Designer.

10h – Oficina de encadernação artesanal, com Cláudia Aparecida Ladeira.

13h – Oficina de cerâmica, com Rosa Cerâmicas.

14h – Oficina Biblioterapia, com Silvana Pinheiro.

16h -Palestra Cores na Criatividade, com Roberta Bourguignon.

Data: 19/04 (Sexta-feira)

Local: Pousada Vilazinha || Endereço: Rua 23 de Maio, 120 – Prainha

18h – Happy Hour Criativo, com Paulo Renato Junior.

18h30 – Mesa redonda Turismo, como ferramenta

20h – Pocket Show Musical

Data: 20/04 (Sábado)

18h – Happy Hour Criativo, com Paulo Renato Junior.

18h30 – Música como forma, com Manoel Goes.

20h – Pocket Show Musical.

Data: 21/04 (Domingo)

9h30 – Cãominhada Cultural, com Shirley Bosi.

10h – Workshop Oficina de Aquarela, com Clovis Aquino.

10h – Exposição Livros “Mulheres e Fé”, com Fátima S.R.

11h – Sarau Poético com Diversidade Literária.

12h – Oficina Renda de Bilro, com Barra de Renda.

14h – Trilha do Convento da Penha, com Karina Nolasco.

14h – Mesa redonda Carnaval como vetor, com Patrick Rocha, da MUG.

Data: 20/04 (Sábado)

Local: Mocidade Unida da Glória (MUG) || Endereço: Rua Mourisco, s/n – Glória

Dia 20

11h – workshop Do Rafe ao REC com Matheus Majone

13h30 – palestra Assessoria de Imprensa com Márcia Menezes