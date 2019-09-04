Condomínio Ourimar: morador torturado teve rosto cortado com faca

Condomínio Ourimar, na Serra Crédito: Glacieri Carrareto

morador de 68 anos que foi torturado dentro de um apartamento do Condomínio dentro de um apartamento do Condomínio Ourimar , na Serra , na manhã desta quarta-feira (4), foi alvo de muitas facadas no rosto. O crime aconteceu por volta das 10h30. Além dos golpes de faca, ele foi agredido com pauladas e também deve um dos dedos da mão esquerda decepado. A vítima está internada no Hospital Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, e o estado de saúde dele é grave.

Segundo informações da polícia, ele começou a receber ameaças por volta das 5 horas. Já de manhã, pelo menos duas pessoas arrombaram a porta do apartamento, invadiram o imóvel, passaram a agredir a vítima e cortaram o dedo.

Após os golpes, os criminosos deixaram o local e o morador desceu até à portaria do bloco onde morava para pedir socorro. Devido aos ferimentos, ele perdeu muito sangue, deixando um rastro pelos quatro andares de escada.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, juntamente com uma equipe de peritos e policiais militares. O alvo dos criminosos mora no conjunto residencial há mais de um ano e sozinho. Segundo a DHPP, inicialmente, o crime não teria relação com tráfico de drogas. Porém, não foram repassadas mais informações para não atrapalhar as investigações. Policiais do plantão doestiveram no local, juntamente com uma equipe de peritos e policiais militares. O alvo dos criminosos mora no conjunto residencial há mais de um ano e sozinho. Segundo a DHPP, inicialmente, o crime não teria relação com tráfico de drogas. Porém, não foram repassadas mais informações para não atrapalhar as investigações.

Amigos da vítima souberam do que tinha acontecido por meio de mensagens com fotos da vítima que foram repassadas via aplicativo de mensagens. "Fiquei assustado quando vi. Ele é muito conhecido por todos. Ele não tem outro lugar para morar, isso nos deixa muito preocupado, inclusive toma remédio controlado e estava tentando se aposentar já que não consegue mais trabalhar. Não acreditamos em assalto pois ele é ajudado por muita gente", declarou um amigo da vítima, que não quer se identificar.

POLÍCIAS

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que trata com prioridade a área que abrange o Condomínio Ourimar, promovendo ações de segurança, com a participação de outros atores, que provocaram queda significativa nos índices criminais naquela região. As ações vão desde o videomonitoramento, em parceria com a Prefeitura Municipal de Serra, às intervenções com envolvimento comunitário, policiamento ostensivo e apurações do setor de inteligência da 14ª Cia Ind. e a Polícia Civil.

A nota orienta a comunidade a participar com denúncias pelo Disque-denúncia 181 e nos acionamentos via 190.

Já a Polícia Civil repassou a informação de que nenhum suspeito foi detido até o início da noite de quarta-feira (4) e que o caso segue sob investigação da DHPP da Serra.