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Salário de R$ 6 mil

Vitória lança edital do concurso da Guarda com 100 vagas semana que vem

Candidatos deverão ter, no máximo, 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60 m para mulheres e 1,65m para homens, ensino médio e carteira de habilitação A/B

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 17:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 abr 2024 às 17:10
Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal
Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação
O edital de abertura do concurso público da Guarda Municipal de Vitória será divulgado na próxima semana. A oferta será de 100 vagas, com salário de R$ 6 mil, somados os benefícios. O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em suas redes sociais na tarde deste sábado (6).
Além das oportunidades iniciais, o certame também contará com cadastro de reserva. O chefe do Poder Executivo municipal destacou que a corporação desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem, segurança e bem-estar da comunidade.
Os profissionais são responsáveis por zelar pela proteção do patrimônio público, auxiliar no trânsito, garantir a segurança em eventos e atuar na prevenção e combate à violência e à criminalidade.
O concurso será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Além de oferecer oportunidades de emprego estáveis e com benefícios, o concurso representa um investimento no fortalecimento da estrutura da Guarda Municipal, capacitando profissionais qualificados e comprometidos com o serviço público”, afirmou.
Vitória lança edital do concurso da Guarda com 100 vagas semana que vem
O salário inicial da categoria é de R$ 3.974, além de R$ 1.500 em benefícios e R$ 660 em auxílio-alimentação.
Para participar, os candidatos deverão ter, no máximo, 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, ensino médio e carteira de habilitação A/B.
Com 20 anos de existência, a instituição conta com 427 agentes e atua tanto na ostensividade quanto na segurança viária da cidade.
O último concurso da Guarda Municipal de Vitória foi publicado em 2012 e foi elaborado pela Funcab. Foram registradas 4.426 inscrições para as 100 vagas de agente comunitário de segurança.
Na ocasião, os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:
  • Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Prova de capacidade física, de caráter eliminatório;
  • Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;
  • Exames médicos, inclusive os toxicológicos, de caráter eliminatório;
  • Investigação de conduta social, de caráter eliminatório;
  • Curso de formação e capacitação física, de caráter eliminatório e classificatório.
Os exames contaram com 50 questões do tipo múltipla escolha, cobrando as seguintes disciplinas:Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Atualidades e conhecimentos específicos.

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