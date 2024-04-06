Guarda Civil de Vitória terá reforço de pessoal Crédito: PMV/Divulgação

O edital de abertura do concurso público da Guarda Municipal de Vitória será divulgado na próxima semana. A oferta será de 100 vagas, com salário de R$ 6 mil, somados os benefícios. O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em suas redes sociais na tarde deste sábado (6).

Além das oportunidades iniciais, o certame também contará com cadastro de reserva. O chefe do Poder Executivo municipal destacou que a corporação desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem, segurança e bem-estar da comunidade.

Os profissionais são responsáveis por zelar pela proteção do patrimônio público, auxiliar no trânsito, garantir a segurança em eventos e atuar na prevenção e combate à violência e à criminalidade.

O concurso será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Além de oferecer oportunidades de emprego estáveis e com benefícios, o concurso representa um investimento no fortalecimento da estrutura da Guarda Municipal, capacitando profissionais qualificados e comprometidos com o serviço público”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Vitória lança edital do concurso da Guarda com 100 vagas semana que vem

O salário inicial da categoria é de R$ 3.974, além de R$ 1.500 em benefícios e R$ 660 em auxílio-alimentação.

Para participar, os candidatos deverão ter, no máximo, 30 anos e altura de, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, ensino médio e carteira de habilitação A/B.

Com 20 anos de existência, a instituição conta com 427 agentes e atua tanto na ostensividade quanto na segurança viária da cidade.

O último concurso da Guarda Municipal de Vitória foi publicado em 2012 e foi elaborado pela Funcab. Foram registradas 4.426 inscrições para as 100 vagas de agente comunitário de segurança.

Na ocasião, os candidatos foram submetidos às seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Exames médicos, inclusive os toxicológicos, de caráter eliminatório;

Investigação de conduta social, de caráter eliminatório;

Curso de formação e capacitação física, de caráter eliminatório e classificatório.