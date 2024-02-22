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Prefeitura de Vila Velha convoca professores aprovados em seleção

Candidatos têm até o dia 27 de fevereiro para enviar a documentação por meio de processo eletrônico que deve ser aberto no endereço eletrônico municipal

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 13:19
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha divulgou editais de convocação de profissionais do magistério de diversas áreas aprovados em dois processos seletivos.
Clique aqui para ver os convocados do edital n.º 004/2023 
Clique aqui para ver os convocados do edital n.º 008/2023 
Os profissionais devem abrir um processo eletrõnico para envio da documentação comprobatória até o dia 27 de fevereiro, conforme os editais de convocação.
Foram chamados professores das áreas de Artes, Ciências, Deficiência Intelectual e Múltipla, Educação Física, Ensino Religioso, Educação Infantil, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música, Tecnologia Educacional, Séries Iniciais, além de coordenador e pedagogo, além de profissionais para atendimento das necessidades das Unidades de Ensino de Educação Integral (Tempo Integral).
Conforme informações da prefeitura, para abertura do processo eletrônico de envio de documentos digitalizados no formato PDF, o candidato convocado deverá inicialmente realizar cadastro no site da Prefeitura, caso ainda não tenha, e seguir o passo a passo indicado nos respectivos editais de convocação, atentando-se para que a digitalização esteja legível. Toda a documentação necessária também está descrita nos instrumentos convocatórios.

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