Prefeitura de Vila Velha convoca professores aprovados em seleção

A Prefeitura de Vila Velha divulgou editais de convocação de profissionais do magistério de diversas áreas aprovados em dois processos seletivos.
Os profissionais devem abrir um processo eletrõnico para envio da documentação comprobatória até o dia 27 de fevereiro, conforme os editais de convocação.
Foram chamados professores das áreas de Artes, Ciências, Deficiência Intelectual e Múltipla, Educação Física, Ensino Religioso, Educação Infantil, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Música, Tecnologia Educacional, Séries Iniciais, além de coordenador e pedagogo, além de profissionais para atendimento das necessidades das Unidades de Ensino de Educação Integral (Tempo Integral).
Conforme informações da prefeitura, para abertura do processo eletrônico de envio de documentos digitalizados no formato PDF, o candidato convocado deverá inicialmente realizar cadastro no site da Prefeitura, caso ainda não tenha, e seguir o passo a passo indicado nos respectivos editais de convocação, atentando-se para que a digitalização esteja legível. Toda a documentação necessária também está descrita nos instrumentos convocatórios.