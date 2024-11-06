Vila Velha abre seleção na área de saúde com salário de até R$ 5 mil

Inscrições para processos seletivos na área de saúde em Vila Velha ficam abertas até o dia 12 Crédito: Freepik

Prefeitura de Vila Velha abriu dois processos seletivos para contratar enfermeiros e médicos de várias especialidades, com salários que chegam a R$ 5 mil. As vagas são para ampliação de quadro de funcionários e também para formação de cadastro de reserva. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro neste link

Um dos processos seletivos, o 006/2024 abriu uma vaga para enfermeiro e também para cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas, com salário de R$ 4.272,64 e benefícios. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter ensino superior completo em Enfermagem e registro profissional no Conselho Regional da classe.

Já o 007/2024 prevê contratação temporária de médicos de diversas especialidades, como psiquiatria adulto e infantil, cardiologia e ginecologia, com salário a partir de R$ 5.018,34, mais benefícios. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional e não será possível se cadastrar para mais de uma vaga.

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