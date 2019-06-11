Viana vai abrir 20 mil vagas de cursos de qualificação gratuitos

Cursos gratuitos no Espírito Santo Crédito: Arquivo - GZ

A Prefeitura de Viana deve abrir 20 mil vagas em cursos de qualificação até o final do ano que vem. O objetivo é gerar condições de emprego e renda para os moradores do município. Os treinamentos serão de graça para os alunos.

As oportunidades serão oferecidas em duas novas escolas, uma voltada para área da beleza e outra para gastronomia. Além disso, haverá chances para se qualificar no Centro de Qualificação do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar).

“O público alvo será os moradores cadastrados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAs). Recentemente, recebemos um prêmio do governo federal de R$ 1 milhão e com esse dinheiro vamos construir um Centro da Beleza e outro de gastronomia”, explica o secretário de Assistência e Trabalho de Viana, José Luiz de Oliveira.

O Centro da Beleza deve funcionar na região de Areinha e Nova Betânia e a inauguração do espaço está previsto para setembro deste ano.

“Vamos oferecer cursos para atender as demandas de empregabilidade empreendedorismo. As qualificações serão realizadas pelo Gerar e em parcerias com escolas como o Senac. Queremos deixar o munícipe preparados para o mercado de trabalho”, afirma o titular da pasta.

Para área da beleza, deverá ter vagas para manicure, cabeleireiro, depilação, sobrancelha, entre outros. Semente para este segmento, a previsão é abrir 6,2 mil vagas. “Vai funcionar como um super salão de beleza”, destaca o secretário.

OUTROS CURSOS

A Prefeitura de Viana também vai abrir cursos voltados para gastronomia e outras áreas como a de informática.

Recentemente, foram oferecidas oportunidades para hamburgueria, informática básica e avançada, manutenção de ar condicionado e curso de concerto de celulares.

“Ao oferecer alguns cursos, percebemos a necessidade dos alunos em empreender. Isso ocorreu, por exemplo, no curso de costureira. Vamos criar ações para impulsionar essa cadeira produtiva, alugando um espaço com máquinas de costura para que 20 profissionais possam iniciar suas atividades”, destaca.

EMPREGO

José Luiz de Oliveira aponta ainda que serão oferecidos cursos para a qualificação de mão de obra necessária para atender as novas empresas que vão se instalar no município. Por conta disso, serão criadas novas vagas de emprego.

O setor de logística vai precisar de muitos profissionais. Para uma dessas companhias, estão sendo treinados 200 motoristas. Há ainda previsão de abertura de vagas para área da construção civil e supermercados, entre

outros.

SAIBA MAIS

CURSOS

A previsão da Prefeitura de Viana é abrir 20 mil vagas em cursos de qualificação até o final de 2020. As chances serão para aulas de diversos seguimentos, entre eles o de beleza e gastronomia.

BELEZA

Para a área da beleza, será construído uma Escola da Beleza, que vai funcionar como um Super Salão. As chances serão para cursos de cabeleireiro, depiladora, designer de sobrancelha, entre outros.

PROGRAMA

A Prefeitura de Viana conta com o Programa Gerar, que funciona em duas principais unidades. A primeira é a Agência do Emprego que funciona como uma central para direcionar o cidadão para oportunidades de emprego. A Agência também promove o incentivo ao empreendedorismo. Há ainda o Centro de Qualificação, que funciona como um espaço destinado à qualificação gratuita de diversos cursos, oportunizando qualificação de mão de obra em diversas áreas. O local possui duas cozinhas equipadas para cursos na área de gastronomia, salas de aulas e sala de inclusão digital equipadas com computadores onde são realizados cursos de informática e tecnologias.

AÇÕES

A prefeitura também conta com oficinas que auxiliam os profissionais na hora de buscar um emprego. Dentre as iniciativas estão: preparo para entrevista e comportamento no mundo do trabalho; análise do currículo e confecção para os candidatos que não tem; e oferta de até 5 cópias de currículo gratuitas para todos os candidatos a vaga de emprego.

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