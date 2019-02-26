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Qualificação

Viana abre 50 vagas para bolsas de estudo para curso superior

Interessados podem se inscrever nesta terça-feira (26), às 17 horas; redução pode chegar a 30% do valor da mensalidade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2019 às 12:41

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 12:41

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana, por meio do Programa de Qualificação, Geração de Empregos e Renda para o Vianense (Gerar), está com inscrições abertas para 50 novas bolsas parciais de estudo para cursos de ensino superior.
As vagas são para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais.
As inscrições devem ser realizadas até esta terça-feira (26), na Agência de Empregos, em Viana Sede, das 8 às 17 horas.
De acordo com informações da prefeitura, as oportunidades são para Faculdade Pio XII, em Cariacica, e os descontos oferecidos podem chegar até 30% no valor da mensalidade. A redução de 30% é para os cursos de graduação em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais e redução de 20% no curso de graduação em Direito. O resultado com os selecionados será divulgado no site da Prefeitura de Viana na quarta-feira (27).
Viana abre 50 vagas para bolsas de estudo para curso superior
Inscrição
O atendimento ocorre na Agência de Empregos, em Viana Sede, até as 17 horas. É preciso apresentar Comprovante de conclusão do Ensino Médio, documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor), Comprovante de Residência, Comprovante de vínculos empregatício com a Prefeitura de Viana e de situação ativa e regular do exercício da função (apenas para servidores), Comprovante de vínculo empregatício com a Empresa Conveniada ao Programa GERAR (apenas funcionários das empresas). A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição com ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião.
 

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